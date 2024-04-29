Как лучше проводить предпасхальную уборку: советы Анастасии Волочковой, священника и руководителя клининговой компании

Перед Пасхой многие жители России стремятся навести дома марафет. А как сделать генеральную уборку так, чтобы не было мучительно больно за потраченное время?
С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к балерине Анастасии Волочковой, священнику Николаю Сличенко и генеральному директору клининговой компании «Настенька» Анастасии Савчук.
Анастасия Волочкова: «Надо уборку наводить в душе своей»
Так, Анастасия отметила, что в ее доме всегда поддерживается порядок, независимо от дня недели.
Балерина также выразила мнение, что люди часто слишком сильно фокусируются на внешних атрибутах, забывая о внутреннем содержании. По ее словам, самое важное — это то, что находится внутри каждого из нас: наши эмоции, поступки, мысли.
«Несмотря на то что я верующий человек, глубоко верующий, я не придаю значения таким вот деталям. Это формальности, от которых на самом деле ничего не зависит. Надо уборку наводить в душе своей во время пасхального поста и воздерживаться от плохих мыслей, от дурных поступков, от негатива. Уборка должна быть внутри нас, а не «пол помыть», — отметила артистка.
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети Анастасии Волочковой
Также Анастасия добавила, что ее домработница Лола ежедневно убирается дома, поэтому для нее не имеет значения, является ли она предпасхальной или нет.
«Когда пандемия началась, вдруг все вспомнили, что надо мыть руки. Забавно», — отметила артистка.
Она намекнула, что вопрос с предпасхальной уборкой — также из этой серии.
В заключение Волочкова сказала, что всегда важно поддерживать чистоту как в доме, так и в душе, и что эти принципы должны оставаться неизменными, независимо от обстоятельств.
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Священник Николай Савченко: «Правильное решение — сделать уборку не перед Пасхой, а немножко до того»
Священнослужитель Русской православной церкви Николай Савченко в комментариях нашему изданию предложил православным верующим заняться уборкой своего жилища заранее, объяснив это тем, что в последнюю неделю перед празднованием Пасхи проходит множество богослужений.
«Перед этим большим праздником последняя неделя Страстная. И в Страстную неделю тоже много служб, и это ответственные службы, большие, поэтому самое правильное решение — это сделать уборку не совсем перед Пасхой, а немножко до того», — посоветовал священник.
Перед Пасхой в храмах проходят богослужения. Фото: Global Look Press
Также Николай Савченко отметил, что некоторые люди пренебрегают уборкой дома, считая духовное выше материального, однако православным не следует придерживаться такой позиции.
Вместе с тем он призвал не осуждать личностей иных взглядов, напомнив, что истинно верующие должны принимать мир во всем его многообразии и разности характеров и мировоззрений.
Руководитель клининговой компании посоветовала планировать уборку заранее
Не откладывать все на последний момент Teleprogramma.pro посоветовала и руководитель клининговой компании «Настенька» Анастасия Савчук. По ее мнению, нужно планировать генеральную уборку заранее и привлекать к этому всех членов семьи. Каждый должен убрать свой угол и избавиться от ненужных вещей.
Савчук рекомендует начинать уборку с самого отдаленного угла комнаты, двигаясь к выходу. Важно также постирать шторы и вымыть окна. Если нет возможности постирать их самостоятельно, можно обратиться в химчистку.
Уборку лучше распределять на несколько дней. Фото: Global Look Press
Эффективная уборка требует использования качественных средств и инструментов. Хороший пылесос, легкая швабра с функцией отжима и качественные салфетки из микрофибры значительно упрощают процесс, полагает специалист.
Савчук предлагает распределить работу на несколько дней: в первый день убрать кухню, во второй — комнаты, в третий — ванную и туалет, а на четвертый — вымыть полы и плинтусы. Если останется время, можно вымыть люстру.
Этот подход позволяет подготовиться к Пасхе и навести в доме порядок, не затрачивая на это все силы и время в последний момент.