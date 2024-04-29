Как лучше проводить предпасхальную уборку: советы Анастасии Волочковой, священника и руководителя клининговой компании

Перед Пасхой многие жители России стремятся навести дома марафет. А как сделать генеральную уборку так, чтобы не было мучительно больно за потраченное время?

С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к балерине Анастасии Волочковой, священнику Николаю Сличенко и генеральному директору клининговой компании «Настенька» Анастасии Савчук.

Анастасия Волочкова: «Надо уборку наводить в душе своей»

Так, Анастасия отметила, что в ее доме всегда поддерживается порядок, независимо от дня недели.

Балерина также выразила мнение, что люди часто слишком сильно фокусируются на внешних атрибутах, забывая о внутреннем содержании. По ее словам, самое важное — это то, что находится внутри каждого из нас: наши эмоции, поступки, мысли.