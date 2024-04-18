«Он просто мстит»: почему на самом деле Максим Фадеев в одночасье отобрал у бывшей любимицы Глюк’oZы все

Продюсер и композитор Максим Фадеев решил возродить культовый проект Глюк’oZa. Он рассказал об этом в своих социальных сетях, заинтриговав публику коротким видеороликом с фрагментом новой песни.
Правда, есть большой нюанс: Наталья Чистякова-Ионова, ставшая лицом Глюк’oZa в начале нулевых, больше не будет участвовать в проекте. Фадеев планирует сотрудничать с новой исполнительницей, имя которой пока держится в секрете. Поговаривают, что ей может стать даже Инстасамка.
Возрождение легендарного проекта обещает быть интригующим и неожиданным. Релиз нового трека Глюк’oZa запланирован на 19 апреля, и фанаты уже замерли в ожидании, гадая, кто же станет новым голосом любимой группы.
Так что же произошло между продюсером и Натальей, откуда берет свое начало эта грустная история?
Наталья дискредитирует проект
Все началось еще зимой прошлого года, после той самой скандально известной «голой» вечеринки. Узнав, что Наталья была там, Фадеев решил срочно принять меры.
«Вчера я еще не знал, но сегодня узнал, что на ней также присутствовала моя бывшая артистка Наталья Ионова. Многие ее знают под именем Глюк’oZa, хотя это на самом деле — название группы, а не ее псевдоним», — написал продюсер в своих соцсетях.
Он подчеркнул, что задумывал проект как детский, подростковый, а Ионова уже не подходит под образ девочки-бунтарки, да и ее нынешнее творчество ему совсем не по вкусу.
«В связи с происходящими событиями я принял решение о возобновлении проекта Глюк’oZa в его первозданном виде. Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта — прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях», — заключил он.
Таким образом, Фадеев фактически оставил Наталью «голой». Иронично, что уже после вечеринки. Выступать под псевдонимом, с которым ее ассоциируют все слушатели, она больше не может, а на то, чтобы переоформить все на собственное имя, понадобится много времени и средств.
А ведь когда-то Ионова была его любимицей и даже поделилась, как он ее спас.
Наталья Чистякова-Ионова тоже оказалась на вечеринке Ивлеевой. Фото: Global Look Press
Он никогда мне не отказывал
Сам Фадеев не раз вспоминал, как познакомился с будущей протеже. Это произошло на съемках картины «Триумф», к которой продюсер написал музыку.
«Там я познакомился с дерзкой, наглой, пьяной девкой. Она с балкона заблевала нижний балкон режиссера», — рассказывал он.
Наталья не отрицала этого. В одном из своих интервью она призналась, что действительно была в очень плохой компании в момент знакомства с Максом. Если бы он не выдернул ее оттуда, она, скорее всего, печально закончила бы свою жизнь, как многие ее сверстники.
«Наверное, нужно было оказаться в той ситуации, чтобы Макс меня заметил», — говорила она.
Потом началась плотная работа. Проект Глюк’oZa набирал невероятную популярность, Ионова стала очень востребованной артисткой. А потом она повзрослела и поняла, что одним шоу-бизнесом жизнь не ограничивается. Она встретила своего любимого мужчину, захотела замуж, забеременела. Тогда Наталья поняла, что нужно уходить.
Несмотря на то что со своими артистами Фадеев обычно расстается не очень гладко, с Натальей они остались хорошими друзьями. Певица потом не раз благодарила его за это.
«Я безмерно благодарна Максу за то, что он всегда шел у меня на поводу. Он ни разу в жизни мне ни в чем не отказал. Он всегда говорил мне: ну, это твое решение», — вспоминает она.
После декрета Наталья снова вернулась на сцену под своим творческим псевдонимом, но с совершенно другим репертуаром. Вместо дерзости и вызова в ее песнях проступила мягкость, женственность, появился трек «Бабочки в животе». Фадеева, казалось, ничуть не смущало, что Ионова пользуется псевдонимом, как вдруг он резко объявил о перезапуске.
Что же все таки произошло между артистами, неужели дело только в вечеринке Ивлеевой?
Максим Фадеев прежде был в очень хороших отношениях с Натальей Ионовой. Фото: Global Look Press
Макс перебарщивает
Возрождение проекта Глюк’oZa без Натальи Ионовой-Чистяковой вызвало неоднозначную реакцию в музыкальной среде. Сама певица пока хранит молчание, информации о ее ближайших выступлениях нет.
Но в СМИ появились комментарии продюсера Сергея Лаврова, который организовывал гастроли Глюкозы в начале ее творческого пути.
«Я очень хорошо знаю проект, дружу с Наташей. С любовью и уважением отношусь к Максу Фадееву. Но мы все помним, как не раз пытались возродить тот или иной проект. Однако ничем хорошим это не закончилось», — заявил продюсер.
Он выразил предположение, что дело не в проекте как таковом, а личном отношении Фадеева к Наталье, которое резко изменилось после той самой вечеринки.
«У меня ощущение, что Макс просто мстит Наташе из-за ее участия в скандальной вечеринке. Он обижен», — считает Лавров.
Кроме того, продюсер вспомнил, что у Фадеева часто портились отношения с подопечными артистами и без каких-то внешних поводов. Поэтому, полагает Лавров, его коллеге стоит поискать причину в себе.
«Макс в последнее время перебарщивает. Думает, вокруг него все такие плохие, один он хороший. Возникает много вопросов. От него же убежали все артисты. С девчонками из Serebro рассорился. С Катей Лель сейчас разборки. Это глупо!» — возмутился продюсер.
Но в любом случае проект Глюк’oZа уже перезапущен, нам остается только отойти в сторону и наблюдать, как его воспримут зрители и под каким именем мы увидим на сцене Наталью Ионову.
По материалам Voice, Super