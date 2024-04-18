«Он просто мстит»: почему на самом деле Максим Фадеев в одночасье отобрал у бывшей любимицы Глюк’oZы все

Продюсер и композитор Максим Фадеев решил возродить культовый проект Глюк’oZa. Он рассказал об этом в своих социальных сетях, заинтриговав публику коротким видеороликом с фрагментом новой песни.

Правда, есть большой нюанс: Наталья Чистякова-Ионова, ставшая лицом Глюк’oZa в начале нулевых, больше не будет участвовать в проекте. Фадеев планирует сотрудничать с новой исполнительницей, имя которой пока держится в секрете. Поговаривают, что ей может стать даже Инстасамка.

Возрождение легендарного проекта обещает быть интригующим и неожиданным. Релиз нового трека Глюк’oZa запланирован на 19 апреля, и фанаты уже замерли в ожидании, гадая, кто же станет новым голосом любимой группы.

Так что же произошло между продюсером и Натальей, откуда берет свое начало эта грустная история?

Наталья дискредитирует проект

Все началось еще зимой прошлого года, после той самой скандально известной «голой» вечеринки. Узнав, что Наталья была там, Фадеев решил срочно принять меры.

«Вчера я еще не знал, но сегодня узнал, что на ней также присутствовала моя бывшая артистка Наталья Ионова. Многие ее знают под именем Глюк’oZa, хотя это на самом деле — название группы, а не ее псевдоним», — написал продюсер в своих соцсетях.

Он подчеркнул, что задумывал проект как детский, подростковый, а Ионова уже не подходит под образ девочки-бунтарки, да и ее нынешнее творчество ему совсем не по вкусу.

«В связи с происходящими событиями я принял решение о возобновлении проекта Глюк’oZa в его первозданном виде. Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта — прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях», — заключил он.

Таким образом, Фадеев фактически оставил Наталью «голой». Иронично, что уже после вечеринки. Выступать под псевдонимом, с которым ее ассоциируют все слушатели, она больше не может, а на то, чтобы переоформить все на собственное имя, понадобится много времени и средств.

А ведь когда-то Ионова была его любимицей и даже поделилась, как он ее спас.