«Очень несдержанный, как псих»: что известно об отце дочери Натальи Фриске, которая называет его «всего лишь донором»

В 2022 году бывшая солистка группы «Блестящие» Наталья Фриске впервые испытала радость материнства. Путь к этому счастью был нелегок: беременность наступила благодаря процедуре ЭКО, а с отцом ребенка Наталья рассталась еще до рождения дочери.

Сегодня певица самостоятельно воспитывает малышку Луну и не нуждается в помощи бывшего партнера.

«Он не общается с Луной, никак не помогает. И он всего лишь донор! На этом точка!» — отрезала Наталья, ясно дав понять, что не желает больше обсуждать эту тему.

Сильная и независимая, Наталья Фриске с радостью посвящает себя воспитанию дочери, и, судя по всему, прекрасно справляется с ролью единственного родителя Луны. Но ведь отец у девочки все же был. Что же нам известно о нем?

Как брат с сестрой

До встречи с отцом своей единственной дочери Наталья была замужем за Сергеем Вшивковым. Завести ребенка она мечтала уже тогда, но все попытки заканчивались провалом.

«Была замершая беременность. Были три неудачные попытки в 2011, 2014, 2015 годах. Была генетическая поломка, нехватка хромосом и была девочка. Если бы она родилась, то прожила бы недолго, у нее были бы проблемы с сердцем», — рассказывала Наталья.

Позднее врач объяснила ей, что у них с Сергеем генетическая совместимость как у близких родственников, а это повышает риск развития внутриутробных патологий и прерывания беременностей. Супруги обратились к достижениям медицины и отправились на ЭКО, но и там их ждала неудача.

Все это сильно подкосило пару, отношения ухудшились, оставаться дальше вместе они уже не могли, да и не хотели.

«Был только один здоровый эмбрион из восьми, — вспоминает певица, —его подсадили, и он не прижился. Я сделала генетику, и мне сказали, что все дети у нас были с какими-то отклонениями. Это стало отправной точкой к нашему разводу. Я развелась с мужем и стала искать донора».

И «донор» нашелся довольно быстро, Наталья даже не ожидала, что встретит его в таком месте.