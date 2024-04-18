«Очень несдержанный, как псих»: что известно об отце дочери Натальи Фриске, которая называет его «всего лишь донором»

В 2022 году бывшая солистка группы «Блестящие» Наталья Фриске впервые испытала радость материнства. Путь к этому счастью был нелегок: беременность наступила благодаря процедуре ЭКО, а с отцом ребенка Наталья рассталась еще до рождения дочери.
Сегодня певица самостоятельно воспитывает малышку Луну и не нуждается в помощи бывшего партнера.
«Он не общается с Луной, никак не помогает. И он всего лишь донор! На этом точка!» — отрезала Наталья, ясно дав понять, что не желает больше обсуждать эту тему.
Сильная и независимая, Наталья Фриске с радостью посвящает себя воспитанию дочери, и, судя по всему, прекрасно справляется с ролью единственного родителя Луны. Но ведь отец у девочки все же был. Что же нам известно о нем?
Как брат с сестрой
До встречи с отцом своей единственной дочери Наталья была замужем за Сергеем Вшивковым. Завести ребенка она мечтала уже тогда, но все попытки заканчивались провалом.
«Была замершая беременность. Были три неудачные попытки в 2011, 2014, 2015 годах. Была генетическая поломка, нехватка хромосом и была девочка. Если бы она родилась, то прожила бы недолго, у нее были бы проблемы с сердцем», — рассказывала Наталья.
Позднее врач объяснила ей, что у них с Сергеем генетическая совместимость как у близких родственников, а это повышает риск развития внутриутробных патологий и прерывания беременностей. Супруги обратились к достижениям медицины и отправились на ЭКО, но и там их ждала неудача.
Все это сильно подкосило пару, отношения ухудшились, оставаться дальше вместе они уже не могли, да и не хотели.
«Был только один здоровый эмбрион из восьми, — вспоминает певица, —его подсадили, и он не прижился. Я сделала генетику, и мне сказали, что все дети у нас были с какими-то отклонениями. Это стало отправной точкой к нашему разводу. Я развелась с мужем и стала искать донора».
И «донор» нашелся довольно быстро, Наталья даже не ожидала, что встретит его в таком месте.
Наталья Фриске позволила отцу Луны встретить их из роддома. Фото: соцсети
Доводил беременную до истерик
Донором оказался парикмахер Александр Титов. Наталья познакомилась с ним случайно, во время отдыха в клубе. Они познакомились, неплохо провели вечер. Александр попросил телефон и на следующий день пригласил на свидание.
«И я выложила ему карты, сказала, что не ищу никакую семью, любовь, потому что в это не верю. Сказала, что я ищу донора и что хочу ребенка», — признается певица.
Александр согласился, ему тоже хотелось иметь детей, но неожиданно будущие родители начали встречаться и вскоре уже жили вместе у родителей Натальи. Родители его приняли, отцу Владимиру он даже понравился. После расставания пары он настаивал, что причина была в его дочери и ее несдержанности. А расставание последовало очень быстро, пара даже не дождалась рождения ребенка.
«Он очень несдержанный, как псих, в общем. Он меня доводил беременную до таких истерик — я боялась, что у меня случится выкидыш. Я ему сказала: «Собирай вещи и уходи», — заявила Фриске.
Отец Натальи не скрывал, что расстроен таким поворотом событий.
«У нас постоянно жили они, я не знаю, какие там проблемы. Он мне каждый день звонил. Очень хотел этого ребенка. Мы с ним разговаривали днями и ночами», — честно рассказал он.
Но позднее у этой истории появился неожиданный поворот.
Наталья Фриске с самого начала собиралась растить дочь одна. Фото: соцсети
У него слезы потекли
В своих соцсетях беременная Наталья утверждала, что в ее отношениях с Александром поставлена точка. Она даже не упоминала его имени и всячески подчеркивала, что этого человека просто нет в ее жизни. Более того, она настаивала, что никаких серьезных отношений больше не будет.
«Я больше не хочу туда. Я не знаю, что должно произойти, чтобы я вышла опять замуж», — писала Наталья.
Но каково же было удивление ее поклонников, когда на их выписку с Луной в роддом явился Александр. Судя по улыбке, Наталья восприняла этот визит благосклонно и даже дала себя поцеловать.
Новоявленный отец не мог скрыть своей радости и восхищения от малышки и говорил, что передать его эмоции просто невозможно.
«Подарил ей цветы. У него после рождения дочки даже слезы потекли», — вспоминал об этом дне дедушка Луны.
Тем не менее в новой семье Александру места не нашлось. Наталья осталась тверда в своих намерениях и просто разрешила отцу девочки увидеть ее в это важный для всех день. Свой поступок она объясняет слабостью и называет «большой ошибкой». Более того, девочка носит фамилию ее семьи.
«В графе отец у нас прочерк!» — однажды резко заявила она.
Что ж, твердости характера Наталье Фриске не занимать. Еще будучи беременной она заявила, что никого не подпустит к ребенку и будет заниматься ее воспитанием сама. Это очень ответственное и мужественное решение. Но все же, что же Наталья скажет маленькой Луне, когда она спросит, кто ее папа?
По материалам «Комсомольской правды», StarHit