«Он всегда был лучшим из лучших»: что известно о брате Павла Дурова, который стоит за всеми его разработками

Один из самых загадочных миллионеров нашего времени, Павел Дуров, ведет очень скрытный образ жизни. Лишь время от времени он радует подписчиц своими фотографиями, собирая миллионы лайков, потому что Павел не только богат, но и красив. Но неожиданно он решился дать большое интервью Такеру Карлсону. В нем он рассказал о своих разработках, о слежке секретных служб США и о своем брате. Что же мы знаем о нем?

Его показывали по телевизору как вундеркинда

Вся семья Дуровых предпочитает не особенно распространяться о себе, но кое что все же удалось узнать.

Брату Павла Дурова сейчас 44 года, и он тоже живет за границей.

С самого детства Николай демонстрировал выдающиеся способности к математике и информатике. Его даже считали вундеркиндом. Он становился победителем международных олимпиад, а в 16 лет поступил на мехмат СПбГУ. В 2005 году Николай получил золотую медаль на международной олимпиаде по математике, продемонстрировав свой незаурядный интеллект.

«Мой брат много раз подряд становился чемпионом мира по математике на международных олимпиадах по математике и программированию. Он был абсолютным, лучшим. А я был просто одним из лучших учеников школы. Его показывали в прямом эфире по итальянскому телевидению как юного вундеркинда, который мог решать кубические уравнения в реальном времени, когда ему было всего 10 лет. Это считалось невозможным в то время в Италии», — говорит о нем Павел.

Некоторые СМИ утверждают, что Николай находится в тени своего суперизвестного младшего брата. Но дело в том, что пока Павел завоевывает мир мессенджерами и криптовалютами, его брат предпочитает держаться в стороне от публичности, сосредоточившись на научных исследованиях и программировании. Это именно то, что интересует его больше всего.

Николай Дуров — не только талантливый программист, но и ученый с мировым именем. Просто его карьера не на виду, как у младшего брата. Он защитил докторскую диссертацию в области математики в Боннском университете и опубликовал ряд научных работ, посвященных теории чисел и алгебраической геометрии.