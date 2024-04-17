Дарят бивни мамонта, мастерят кресла-качалки и летят на Байкал: чем удивляют самые верные поклонники российских звезд

Недавно на концерте певца Григория Лепса в Костроме произошел инцидент. Поклонница, стоявшая рядом со сценой, снимала выступление артиста на свой телефон. Сначала певец жестами показал девушке, что не стоит снимать его так близко. Однако когда та проигнорировала эти просьбы, просто выбил мобильник у нее из рук.
В итоге гаджет улетел куда-то в зал. Потом девушка все-таки нашла телефон и, несмотря на случившееся, осталась довольна выступлением артиста. Оно и не мудрено! Любящие фанаты простят кумиру все что угодно. Тем более очевидцы концерта говорят, что фанатка сама разозлила артиста своими действиями.
Teleprogramma.pro подготовила подборку самых милых поклонников, которые испытывают к своим кумирам настоящую, безусловную любовь.
Когда Стас Михайлов похож на мужа
Одна из самых верных поклонниц Стаса Михайлова — 76-летняя Любовь Ивановна — живет в Орле. Она простая русская женщина, которая работала инженером, соцработником, трудилась на мебельной фабрике. Ну а потом вышла на пенсию.
Стаж ее любви к кумиру составляет 30 лет. Причина таких пылких чувств кроется в том, что певец похож на ее супруга, пишет Telegram-канал Mash.
Чтобы порадовать пожилую женщину, родные пригласили на ее день рождения аниматора в образе Стаса Михайлова. Счастью Любови Ивановны не было предела. Но ее счастье увеличится в десятикратном размере, если она увидит артиста вживую.
Стас Михайлов. Фото: Global Look Press
Мечта казалась недостижимой до тех пор, пока видео с участием женщины не посмотрел сам Стас Михайлов и не записал видеобращение к ней.
«Ваше видео меня потрясло, приятно удивило, поэтому хотел бы вас пригласить на свой юбилейный концерт 27 апреля в Live Arena. Концерт будет вечером. Встречаемся с вами и поем! Все организуем, спасибо!» — отметил артист.
Диско-бабушка Сергея Лазарева
История другой пожилой женщины, Лидии Уляшевой, которую в народе назвали диско-бабушкой, напоминает нам о словах: «Если человек жаждет чуда, то сделай ему это чудо. Новая душа будет у него и у тебя». Такое прозвище бабушка получила после того, как стала посещать концерты российских звезд, и зажигала на этих выступлениях так, что не заметить ее было просто невозможно.
Так, энергичная звездная фанатка побывала на концертах Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Леонида Агутина, а также групп «Руки Вверх!» и «На-на». Сама она сейчас живет в Сыктывкаре. Местное концертное агентство пошло бабушке навстречу и разрешило ей ходить на выступления бесплатно, чтобы заряжать своим позитивом зрителей.
Однако жизнь самой Лидии Витальевны нельзя назвать безоблачной. Она появилась на свет в 1958 году в многодетной семье. С детства мечтала стать танцовщицей и певицей, но тяжело трудилась в родном селе Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми, к тому же имеет инвалидность. К сожалению, создать собственную семью не получилось. Лидия Уляшева совсем одна!
Размер ее пенсии составляет 15 000 рублей, большая часть из которых уходит на оплату комнаты в общежитии. Во всяком случае так было, пока на одном из своих концертов пожилую женщину не заметил Сергей Лазарев и не рассказал о бабушке в соцсетях, после чего она проснулась знаменитой.
И не просто рассказал, а снял для Лидии Уляшевой квартиру с ремонтом, холодильником и телевизором, учтя все ее пожелания.
Лидия Утяшева в новой квартире, арендованной Сергеем Лазаревым. Фото: Telegram-канал певца
«Мы почти 10 дней искали подходящую квартиру, потому что было много «вводных» от бабушки — район, этаж! И нашли то, что бабушке понравилось!
Теперь осталось прописать Лидию Витальевну в Сыктывкаре и выделить ей социального работника, чтобы присматривал… Пишу, чтобы вы порадовались за Лидию Витальевну, за которую мы все переживали! Делайте добрые поступки, и мир станет добрее!» — сообщил Сергей Лазарев у себя в телеграм-канале.
Также артист пообещал показать диско-бабушке Москву, пригласив ее на один из музыкальных летних фестивалей. Погулять по столице — тоже мечта Лидии Витальевны.
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Помыть машину ради билета на концерт SHAMAN
Сбылась мечта и 17-летнего Федора из Рязани. Семья юноши живет небогато. Сам он учится на повара-кондитера в многопрофильном колледже, а в свободное время волонтерит в различных движениях.
И чтобы заработать деньги на концерт любимого певца SHAMAN, Федор моет машины.
О такой целеустремленности паренька узнал и сам артист и пригласил его на свое выступление вместе со всей семьей.
SHAMAN. Фото: Global Look Press
«Привет, Федoр! Мне передaли, что ты моешь машины, чтобы зaработать и купить билет на мой кoнцерт в Рязани. Приглашаю тебя вместе с рoдными во дворец спoрта «Oлимпийский» 12 мая», — написал музыкант у себя в соцсетях.
Выступление любимого артиста Федор планирует посетить вместе с родителями, бабушкой и сестрой. К слову, SHAMAN практически всегда реагирует на подобные просьбы поклонников и по возможности старается связаться с ними.
Кресло-качалка для Дмитрия Маликова
Самые теплые отношения с поклонниками сложились у Дмитрия Маликова. Так, в одном из интервью артист рассказал, что за более 30 лет его пребывания на сцене сформировался определенный круг близких почитателей его творчества. Многих из них артист знает лично и даже поздравляет фанаток с днем рождения. Жена к поклонницам не ревнует, а наоборот, благодарит за сваренное варенье и маринованные огурцы.
Певец признается, что очень ценит подарки, сделанные своими руками. Так, в 2010 году житель Кемерово Юрий Карнихин подарил Дмитрию Маликову деревянное кресло-качалку, которое он смастерил сам. Юрий занимается созданием плетеной мебели и к тому времени являлся поклонником Дмитрия на протяжении 15 лет.
Дмитрий Маликов. Фото: соцсети певца
«Это мне? Это вы своими руками сделали? Спасибо большое! — такими словами Дмитрий поблагодарил тогда поклонника и сел в кресло-качалку. — У меня сейчас как раз новая квартира, и жена мечтает устроить там зимний сад. Думаю, что это кресло отлично впишется в нашу лоджию».
Подарить Валерии бивень мамонта
В воспоминаниях Валерии также останется поклонник, который ради нее готов был на все. Так, во время гастролей певицы по Сибири он преподнес ей настоящий бивень мамонта. Поначалу охрана приняла бивень за обычное бревно и не хотела пускать к певице фаната с «таким сюрпризом».
Валерия. Фото: Global Look Press
Но узнав о том, какой подарок принес поклонник, Валерия выразила свое восхищение. Выяснилось, что бивень принадлежал мамонту лет двадцати, а его цена составляла около 150 тысяч долларов.
Любить Филиппа Киркорова 20 лет
На многих мероприятиях с участием Филиппа Киркорова автор этих строк видит миловидную рыжеволосую женщину. Она проникает в те зоны, куда не удается попасть обычным людям. При этом она никогда не привлекает к себе внимания, а лишь незаметно для всех с восхищением и теплотой во взгляде наблюдает за всеми действиями кумира, порою очень эпатажными.
Я познакомилась с этой скромной поклонницей поп-короля больше года назад. Как оказалось, она любит Филиппа Бедросовича больше 20 лет и ездит за ним по всему миру. Тогда свое имя молодая женщина так и не назвала.
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press
По словам незнакомки, любовь к музыканту подарила ей шанс увидеть Германию, озеро Байкал и многие другие интересные места. Перелеты оплачивает она сама, а вот с проходами на концерт своим самым верным почитателям помогает и сам Киркоров.
«Филипп — очень добрый человек, за это мы его и любим», — призналась мне тогда поклонница.
Любовь, конечно, наш лучший мотиватор!