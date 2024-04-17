Дарят бивни мамонта, мастерят кресла-качалки и летят на Байкал: чем удивляют самые верные поклонники российских звезд

Недавно на концерте певца Григория Лепса в Костроме произошел инцидент. Поклонница, стоявшая рядом со сценой, снимала выступление артиста на свой телефон. Сначала певец жестами показал девушке, что не стоит снимать его так близко. Однако когда та проигнорировала эти просьбы, просто выбил мобильник у нее из рук.

В итоге гаджет улетел куда-то в зал. Потом девушка все-таки нашла телефон и, несмотря на случившееся, осталась довольна выступлением артиста. Оно и не мудрено! Любящие фанаты простят кумиру все что угодно. Тем более очевидцы концерта говорят, что фанатка сама разозлила артиста своими действиями.

Teleprogramma.pro подготовила подборку самых милых поклонников, которые испытывают к своим кумирам настоящую, безусловную любовь.

Когда Стас Михайлов похож на мужа

Одна из самых верных поклонниц Стаса Михайлова — 76-летняя Любовь Ивановна — живет в Орле. Она простая русская женщина, которая работала инженером, соцработником, трудилась на мебельной фабрике. Ну а потом вышла на пенсию.

Стаж ее любви к кумиру составляет 30 лет. Причина таких пылких чувств кроется в том, что певец похож на ее супруга, пишет Telegram-канал Mash.

Чтобы порадовать пожилую женщину, родные пригласили на ее день рождения аниматора в образе Стаса Михайлова. Счастью Любови Ивановны не было предела. Но ее счастье увеличится в десятикратном размере, если она увидит артиста вживую.