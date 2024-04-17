Соленый огурец вприкуску с конфетой или лакрица: самые необычные предпочтения звезд во время беременности

Во время беременности у женщин могут возникать необычные вкусовые предпочтения. Это связано с изменением гормонального фона и потребностями организма в определенных питательных веществах. Некоторые знаменитости поделились своими необычными гастрономическими пристрастиями во время беременности.
Жасмин
Третья беременность Жасмин проходила тяжело. Певица призналась, что раньше она не верила в рассказы женщин о недомоганиях, усталости и изменениях в настроении во время беременности. Однако в этот раз она испытывает сильную усталость и боли в голове и пояснице. Жасмин также отметила, что ее вкусы в еде сильно изменились, появились странные пищевые пристрастия.
Она всегда обожала рыбу, а во время ожидания сына от одного только ее запаха певицу выворачивало наружу. И курицу совсем не могла есть. Так что ей остались лишь крупы да мясо. Также она могла захотеть квашеную капусту, и тут же ее тянуло на сладкое. Вспоминает, как ела соленый огурец вприкуску с конфетой «Грильяж».
Алсу
Знаменитая певица во время беременности отдавала предпочтение исключительно молочным продуктам. Ее любимым блюдом стали блины с творогом. Ближе к концу срока ее аппетит изменился, и она начала мечтать о жареной картошке.
Беременная Алсу мечтала о жареной картошке. Фото: Global Look Press
Екатерина Вилкова
Талантливая актриса в период беременности испытывала непреодолимую страсть к сладкому. Она могла легко съесть за один присест полкилограмма шоколадных конфет.
Валерия
Успешная певица во время беременности питалась исключительно фруктами. Ее любимыми были персики и нектарины.
Юлия Пересильд
Известная актриса во время беременности отдавала предпочтение мясу. Она могла съесть за один присест килограмм шашлыка.
Наталья Подольская
Популярная певица во время беременности питалась исключительно морепродуктами. Ее любимыми были креветки и мидии.
Анфиса Чехова
Известная телеведущая в период беременности испытывала непреодолимую тягу к лакрице. Это кондитерское изделие, полученное из черного сиропа, обладает уникальным и специфическим вкусом. Лакрицу часто используют для создания конфет, мармелада, пастилы и других сладостей.
Регина Тодоренко
Во время ожидания сына у Регины, по ее же собственному признанию, был очень хороший аппетит. В ее рационе преобладали булочки, белый хлеб с маслом, круассаны, пицца.
Кристина Асмус с удовольствием ела сало с огурцом, когда ждала ребенка. Фото: Global Look Press
Кристина Асмус
Актриса во время беременности испытывала непреодолимое влечение к салу и предпочитала добавлять к нему соленые огурцы.
Дарья Пынзарь
Во время беременности Дарья Пынзарь с удовольствием поедала фастфуд — картошка фри и пицца часто появлялись в ее рационе.
Виктория Боня
Бывшая участница телешоу «Дом-2» Виктория Боня во время ожидания ребенка набрала 19 килограммов. Это произошло из-за изменения вкусовых предпочтений Виктории Бони во время беременности. Она начала употреблять в пищу те продукты, к которым ранее не прикасалась.
Будущая мама открыла в себе любовь к сладостям. Она не только ела их в течение дня, но и ночью. В холодильнике Бони всегда были пирожные на случай, если ей вдруг захочется их среди ночи. Она не хотела бежать в кондитерскую в такое время.
Виктория Боня делала дома запасы пирожных. Фото: Global Look Press
Марина Кравец
36-летняя Марина Кравец поделилась, что во время беременности она не испытывала обычных капризов, но у нее возникло одно необычное желание. Ей очень нравился запах дегтярного мыла, и она даже носила его с собой в красивой жестяной баночке. Некоторые могли подумать, что там зеркальце, но по сильному аромату было понятно, что это не так. Артистка даже интересовалась у врачей, не может ли это повлиять на ее будущего ребенка. Медики успокоили ее, и вскоре эта странная тяга исчезла.
Юлия Снигирь
В 2016 году Юлия, будучи беременной сыном Федором от актера Евгения Цыганова, проявила необычные вкусовые предпочтения в еде. По словам близкой подруги, Юлия иногда испытывала желание есть яичную скорлупу или сырое мясо с кровью. Это было особенно удивительно, учитывая, что она много лет была вегетарианкой. Однако во время беременности ее вкусы изменились.
Эти примеры показывают, что во время беременности у женщин могут возникать необычные вкусовые предпочтения. Это нормально и связано с изменением потребностей организма. Главное — следить за сбалансированностью питания и получать все необходимые питательные вещества.