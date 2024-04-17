Соленый огурец вприкуску с конфетой или лакрица: самые необычные предпочтения звезд во время беременности

Во время беременности у женщин могут возникать необычные вкусовые предпочтения. Это связано с изменением гормонального фона и потребностями организма в определенных питательных веществах. Некоторые знаменитости поделились своими необычными гастрономическими пристрастиями во время беременности.

Жасмин

Третья беременность Жасмин проходила тяжело. Певица призналась, что раньше она не верила в рассказы женщин о недомоганиях, усталости и изменениях в настроении во время беременности. Однако в этот раз она испытывает сильную усталость и боли в голове и пояснице. Жасмин также отметила, что ее вкусы в еде сильно изменились, появились странные пищевые пристрастия.

Она всегда обожала рыбу, а во время ожидания сына от одного только ее запаха певицу выворачивало наружу. И курицу совсем не могла есть. Так что ей остались лишь крупы да мясо. Также она могла захотеть квашеную капусту, и тут же ее тянуло на сладкое. Вспоминает, как ела соленый огурец вприкуску с конфетой «Грильяж».

Алсу

Знаменитая певица во время беременности отдавала предпочтение исключительно молочным продуктам. Ее любимым блюдом стали блины с творогом. Ближе к концу срока ее аппетит изменился, и она начала мечтать о жареной картошке.