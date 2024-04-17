Бывшие любовники, зрители, коллеги — кто «забыл» про юбилей Пугачевой

Алла Пугачева долгие годы была символом сперва советской, а затем и российской эстрады. Невозможно было бы представить хотя бы один большой концерт без ее участия. За время ее карьеры Кремль сменил семерых лидеров.

Она стала первой суперзвездой СССР, первой певицей, отправившейся на гастроли за рубеж. Однажды даже поздравляла россиян с Новым годом вместо президента. Главы государства награждали ее орденами за заслуги перед Отечеством, а Борис Ельцин однажды пошутил, что всех руководителей страны будут потом помнить, как политиков эпохи Пугачевой.

А потом она уехала из России навсегда, что казалось немыслимым. В 2024 году Примадонна отмечает свой юбилей за границей. Кто же поздравил ее, а кто сделал вид, что не вспомнил о важной дате?

Я не говорю о ней 15 лет

Ни одной строчки в адрес Пугачевой не появилось на страничках в соцсетях мужчин, с которыми у певицы были отношения.

О ее юбилее забыли Владимир Кузьмин и даже Филипп Киркоров, за которым Примадонна была замужем более десяти лет. Обоим, к слову, она помогла сделать первые шаги на эстраде.

Отмолчался и музыкант Сергей Минаев, который когда-то называл себя «фаворитиком» Пугачевой и очень тепло о ней отзывался.

Алексей Глызин, который был с Пугачевой со времен «Веселых ребят», тоже сделал вид, что 15 апреля — обычный, ничем не примечательный понедельник. Сосо Павлиашвили бросил трубку, едва услышав ее фамилию.

Бывший муж Пугачевой Евгений Болдин считает Аллу Борисовну своим прошлым, о котором не нужно говорить.

«Ни одного слова! Я не говорю о ней уже в течение 15 лет. У нее своя семья, у меня своя. Поэтому зачем про прошлое? Это никому не нужно», — заявил он.

Но многие коллеги Примадонны не забыли об этом дне и публично поздравили ее.