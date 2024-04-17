Бывшие любовники, зрители, коллеги — кто «забыл» про юбилей Пугачевой

Алла Пугачева долгие годы была символом сперва советской, а затем и российской эстрады. Невозможно было бы представить хотя бы один большой концерт без ее участия. За время ее карьеры Кремль сменил семерых лидеров.
Она стала первой суперзвездой СССР, первой певицей, отправившейся на гастроли за рубеж. Однажды даже поздравляла россиян с Новым годом вместо президента. Главы государства награждали ее орденами за заслуги перед Отечеством, а Борис Ельцин однажды пошутил, что всех руководителей страны будут потом помнить, как политиков эпохи Пугачевой.
А потом она уехала из России навсегда, что казалось немыслимым. В 2024 году Примадонна отмечает свой юбилей за границей. Кто же поздравил ее, а кто сделал вид, что не вспомнил о важной дате?
Я не говорю о ней 15 лет
Ни одной строчки в адрес Пугачевой не появилось на страничках в соцсетях мужчин, с которыми у певицы были отношения.
О ее юбилее забыли Владимир Кузьмин и даже Филипп Киркоров, за которым Примадонна была замужем более десяти лет. Обоим, к слову, она помогла сделать первые шаги на эстраде.
Отмолчался и музыкант Сергей Минаев, который когда-то называл себя «фаворитиком» Пугачевой и очень тепло о ней отзывался.
Алексей Глызин, который был с Пугачевой со времен «Веселых ребят», тоже сделал вид, что 15 апреля — обычный, ничем не примечательный понедельник. Сосо Павлиашвили бросил трубку, едва услышав ее фамилию.
Бывший муж Пугачевой Евгений Болдин считает Аллу Борисовну своим прошлым, о котором не нужно говорить.
«Ни одного слова! Я не говорю о ней уже в течение 15 лет. У нее своя семья, у меня своя. Поэтому зачем про прошлое? Это никому не нужно», — заявил он.
Но многие коллеги Примадонны не забыли об этом дне и публично поздравили ее.
Аллу Пугачеву поздравили давние друзья и коллеги. Фото: Global Look Press
Алла будет петь
Начался праздничный день Аллы Борисовны с поздравления старшей дочери. Кристина Орбакайте выложила по случаю праздника старые снимки вместе с мамой на сцене. На фотографиях Кристина еще совсем малышка и только делает свои первые шаги на сцене.
«С днем рождения, мама. Алла будет петь», — написала певица.
Не осталась в стороне и звезда «Евровидения», певица Манижа. Она поделилась трогательной историей, как Примадонна лично поддержала ее перед конкурсом, когда ее сердце буквально выпрыгивало из груди от тревоги.
«Мне передают трубку. И я реально слышу ее голос. Она говорит: «Девочка моя, значит так, запомни одну вещь. Ты работаешь сейчас не для вот этих всех, кто решает. Ты работаешь для людей. Для людей поешь эту песню. Люди — это самое главное. Соберись. Ты не победишь этот конкурс. Все равно будут сложности. Но помни, ты делаешь это сейчас не для места, а для людей», — рассказала Манижа.
Фронтмен популярной в 90-е группы «Иванушки International» Кирилл Андреев тоже поздравил звезду с началом личного нового года и пожелал ей долгой жизни и здоровья.
«Песни Аллы Борисовны слышал, наверное, каждый живущий в нашей стране, а у меня мама была поклонницей Аллы Пугачевой , — рассказал Андреев. — Ну а потом так получилось, что когда в начале 90-х началась наша карьера, мы уже встречались с ней на общих мероприятиях , на «Песне года». Здоровались, было очень приятно и важно встретиться с таким человеком. С днем рождения, Алла Борисовна. Здоровья! Это самое главное».
Давний коллега и друг Пугачевой Игорь Николаев не забыл о дне рождения Аллы, но поздравил очень лаконично, написав просто: «С юбилеем».
Илья Резник никогда не забывал о дне рождения Аллы Пугачевой. Фото: Global Look Press
А вот молодой актер Никита Козловский поздравил любимую исполнительницу с размахом. Во время своего спектакля он исполнил ее песню «Любовь, похожая на сон».
«Я вас так люблю», — добавил актер.
Друзья Алла Борисовны — актер Станислав Садальский и композитор Илья Резник — записали для нее совместное видеообращение.
«Передайте Алле Борисовне мои поздравления от меня и Резника! Мы первые поздравим», — заявил актер.
А поэт Резник поздравил «женщину, которая поет», в стихах.
«Мы с тобою не вместе, две судьбы не сложить, нас не будет, но песни останутся жить», — сказал он, назвав Примадонну «Аллусик».
Поздравила Аллу Борисовну и Лолита, и Артур Гаспарян. А Татьяна Тарасова заявила, что никогда не была подругой Пугачевой, но они всегда уважали друг друга.
«Она для меня тот человек, который пел, и его голос знают два поколения и никогда не перепутают. Она — великая, настоящая звезда, и к ней следует так и относиться», — сказала тренер.
А что же люди, обычные люди, слушатели Пугачевой, ради которых работает каждый артист — выступает и записывает новые песни?
Алла Пугачева всегда была народной любимицей. Фото: Global Look Press
Это была наша жизнь
Под постом с поздравлением от супруга Пугачевой сотни комментариев от них. Люди благодарят Примадонну за то, что выросли под ее песни, жили под них, влюблялись, расставались, переживали тяжелые моменты. Вот что они написали:
zoombies__lls: «Родилась Алла в один день с прекрасным и не менее знаменитым человеком — Леонардо да Винчи. А еще сегодня Всемирный день культуры и искусства»
mesedaofficial: «Неповторимая!!! С днем рождения Аллу Борисовну, долгих и счастливых лет в радости и здравии!!!»
goncharova.li55: «С юбилеем, Алла! Под твои песни мы влюблялись, становились мамами, бабушками, это было наше время под названием жизнь! Спасибо тебе, будь здорова и счастлива!»
elizaveta_taebo: «Великому человеку! Эпохе! Человеку с большой буквы — наилучшие пожелания в этот день! С Новым годом жизни! Пусть он будет счастливым, здоровым, радостным и в удовольствие! Хороших событий и добрых людей! Сияющих глаз! И долгих лет жизни! Алла Борисовна! Любимая наша! Таких, как Вы, — нет»
stepa4ka: «С днем рождения Аллу Борисовну, великую певицу и женщину мудрую, умную и счастливую. Семья — это ваш тыл, где вас любят и заботятся, долгих вам лет в здравии, любите и будьте любимыми, радуйте нас песнями. С уважением, ваша поклонница!»
iralifepeace: «Самая великая и лучшая в мире! С днем рождения, Алла Борисовна, много здоровья и счастья!»
Но нашлись и те, кто не высказал своего восторга Примадонне, впрочем, их было немного.
Helenamitya: «Если бы не этот пост, никто бы и не вспомнил о ней»
kortelen: «Ничего особенного, возвели ее как бога эстрады. Голос обычный абсолютно»
ekaterinamatveeva1550: «А могла бы получить Героя Труда, дать сольный концерт, получить любовь зрителей»
Не все простили Пугачевой отъезд из России, но все же для большинства она осталась любимой, пронзительной и такой родной женщиной, которая поет.
По материалам изданий «Осторожно, Собчак!», Daily Storm, «МК»