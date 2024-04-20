От Гнома до краба: победы Александра Плющенко, о которых его сверстники и не мечтали

Еще совсем недавно вся страна потешалась в соцсетях над мемами, связанными с Сашей Плющенко - сыном продюсера Яны Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Кто-то даже шутил про то, что мальчик у родителей в заложниках (по словам мамы, в 2021 году он заработал на рекламе и прокатах более 12 млн рублей). И вот, не успели глазом моргнуть, как Плющенко-младший по-взрослому сокрушает соперников на льду. В обзоре «Телепрограммы» только несколько свежих побед юного фигуриста.
От Гнома до краба не один прокат
«Выиграл Всероссийские соревнования «Вологодские узоры» с большим отрывом по второму спортивному разряду и вошел в юниорскую сборную Москвы по младшему возрасту, а также обновил свой season best! - написал парень в соцсетях, кажется, не без помощи мамы. - Это был лучший прокат пока в сезоне! Набираю форму и готовлюсь к следующим стартам!»
Впервые на соревновательный лед Саша вышел в 2018 году: в пять лет парень, который занимается в академии отца, выиграл... турнир отца - «Кубок Евгения Плющенко». Может показаться, мягко говоря, странным, но все было серьезно - судьи, оценки, конкуренция. Перфекционист Плющенко-старший не позволил бы себе вытащить за уши ребенка на пьедестал, если бы он не был сильнее остальных.
- Кто бы что ни говорил, а Саня реально молодец, и он будет участвовать во всех турнирах, которые я провожу, - подчеркнул Евгений Плющенко. - Он соревновался и в честной борьбе обыграл своих соперников, которые были старше него! Я наблюдал за всеми участниками соревнований и никогда бы не допустил необъективности, так как сам не раз чувствовал несправедливость судейства. А то, что Александр носит фамилию Плющенко и продолжает дело моей жизни, - это прекрасно!
Дальше - больше. В мае 2021 года Саша победил на турнире «Скоро лето», который проводился под эгидой Москомспорта. Он стал лучшим в первом юношеском разряде.
В семье Плющенко - Рудковских подрастает еще один фигурист - Арсений. Фото: личный архив Яны Рудковской в социальной сети
В марте 2023 года парень залечил травмы (колени и пяточную шпору) и повторил произвольную программу папы «Крестный отец», с которой Евгений выиграл первые Олимпийские игры 2006 года в Турине, и победил в турнире «Кубок Академии спорта».
В октябре 2023 года Гном Гномыч в 10 лет защитил второй спортивный разряд по фигурному катанию, заняв второе место турнира на призы ЗМС Крыловой и Овсянникова в Москве.
В ноябре 2023 года Плющенко-младший занял первое место на турнире «Битва школ», выиграв соревнования по второму спортивному разряду и установив новый личный рекорд в произвольной программе - 72,10 балла.
А уже в конце марта этого года Плющенко-младший взял пятое золото: турнир на призы Героя России А. И. Лазуткина по второму спортивному разряду. 11-летний фигурист получил 107,96 балла за две программы.
«Пятый старт в сезоне - пятое золото в копилке! - написала счастливая мать. - Все тройные прыжки показал в произвольной программе! Конечно, есть над чем работать, но когда Саня и катается, и поет в своей программе, а также получает удовольствие от стартов и проката - это, наверное, и есть одна из главных целей спорта. Очень хочется, чтобы все-таки спорт для этих детей был вне политики и наших юниоров и взрослых спортсменов допустили до международных стартов!»
Что ж. До Олимпиады Саше еще далековато, но первые шаги сделаны - и, судя по всему, образ Гном Гномыча навсегда остался позади. Как и прозвище. Теперь он Краб Крабыч - по образу персонажа Себастьяна, которого парень отыгрывает в шоу «Русалочка».
- Теперь мы называем его Краб Крабыч, - объясняла Яна Рудковская. - Конечно, после принцев в «Щелкунчике» и «Лебедином озере» катать краба ему не очень хотелось, но потом он с юмором к этому отнесся. Всем очень нравится, когда он выступает, зал просто взрывается.
«Я иду до конца»
Будет несправедливым сказать, что у Саши нет детства и он с утра до вечера катается. Нет. Медийные родители по максимуму вовлекают его в активности - и берут во все шоу, в которых он мог бы принять участие (даром что мама - пробивной продюсер!). Так, Евгений вместе с ним выступил в новогоднем эфире шоу «Маска» 12+: папа спел в образе Дракона хит «Руки Вверх!» - «Крошка моя», а сын ни много ни мало в костюме Совенка представил песню «Я русский» певца SНAMAN.
В шоу «Маска» Саша выступил в образе Совенка. Фото: НТВ
С группой «Руки Вверх!» у семьи Плющенко особые отношения - Саша еще и сыграл в сериале Сергея Жукова «Евгенич» 16+ (дебютировал в кадре парень еще в 2020 году - в сериале «Чума!» 16+).
На съемках сериала «Евгенич» с Сергеем Жуковым. Фото: кадр из фильма
А еще Плющенко с женой и сыном пришел в проект «Секрет на миллион» 16+, где чуть раскрыл планы на будущее ребенка.
- Очень многие считают, что мы его заставляем, - объяснила Яна Рудковская. - Абсолютно неправда. Мы договариваемся. Вот скоро выйдет сериал очень крутой, где он сыграл одну из главных ролей. И продюсеры сериала сами с ним договаривались. Он выдвинул условия, что это должен быть последний компьютер, именно игровой, ноутбук. Это было 250 или 300 тысяч - не помню. Потом это был последний телефон. Ему говорят: у нас такого бюджета нет. Он отвечает: ну если полбюджета, то полдня съемок. Когда он получил эти игрушки, то все ему хлопали - он классно отснялся. И он говорит очень известному актеру: ну что, сколько ты заработал за день? Тот отвечает: 150 тысяч. Он: да? А я 500.
При такой интенсивности событий в жизни Саши, крестный папа которого, кстати, Дима Билан, мама юной звезды говорит, что завершить карьеру ребенка в 15 - 16 лет «задачи не стоит».
- Когда я могу поиграть? В выходные и полувыходные, - признавался парень в эфире НТВ. - Это суббота и среда. Там один лед, ОФП и разминка, и все. Четыре часа в день, наверное, заняты. Когда тренируюсь плохо, могут наказать, да: ну там игрушки забирают и телефон. Бонусы тоже существуют: по игрушкам у папы, а по одежде у мамы. Сам тратить [заработанные] наличные не могу (все деньги находятся на счете. - Авт.) - только охрана. Вот это меня раздражает. Тут один охранник, там няня, вон так стоят вот две вершины надо мной: «Иди поешь, а давай ты быстро переоденешься и потом пойдешь кушать и залипать в телефоне». В спорте я хочу обойти своего отца. Это я уже давно понял. Я просто не такой тупой, чтобы забросить все это.