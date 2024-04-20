От Гнома до краба: победы Александра Плющенко, о которых его сверстники и не мечтали

Еще совсем недавно вся страна потешалась в соцсетях над мемами, связанными с Сашей Плющенко - сыном продюсера Яны Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Кто-то даже шутил про то, что мальчик у родителей в заложниках (по словам мамы, в 2021 году он заработал на рекламе и прокатах более 12 млн рублей). И вот, не успели глазом моргнуть, как Плющенко-младший по-взрослому сокрушает соперников на льду. В обзоре «Телепрограммы» только несколько свежих побед юного фигуриста.

От Гнома до краба не один прокат

«Выиграл Всероссийские соревнования «Вологодские узоры» с большим отрывом по второму спортивному разряду и вошел в юниорскую сборную Москвы по младшему возрасту, а также обновил свой season best! - написал парень в соцсетях, кажется, не без помощи мамы. - Это был лучший прокат пока в сезоне! Набираю форму и готовлюсь к следующим стартам!»

Впервые на соревновательный лед Саша вышел в 2018 году: в пять лет парень, который занимается в академии отца, выиграл... турнир отца - «Кубок Евгения Плющенко». Может показаться, мягко говоря, странным, но все было серьезно - судьи, оценки, конкуренция. Перфекционист Плющенко-старший не позволил бы себе вытащить за уши ребенка на пьедестал, если бы он не был сильнее остальных.

- Кто бы что ни говорил, а Саня реально молодец, и он будет участвовать во всех турнирах, которые я провожу, - подчеркнул Евгений Плющенко. - Он соревновался и в честной борьбе обыграл своих соперников, которые были старше него! Я наблюдал за всеми участниками соревнований и никогда бы не допустил необъективности, так как сам не раз чувствовал несправедливость судейства. А то, что Александр носит фамилию Плющенко и продолжает дело моей жизни, - это прекрасно!

Дальше - больше. В мае 2021 года Саша победил на турнире «Скоро лето», который проводился под эгидой Москомспорта. Он стал лучшим в первом юношеском разряде.