Никита Кологривый об отношениях с Агатой Муцениеце и семейной жизни: «Я боялся признаться, что хочу еще погулять»

Еще недавно далеко не все российские зрители знали такого молодого перспективного актера — Никиту Кологривого. Успех пришел к нему в одночасье вместе с сериалом «Слово пацана». А чтобы мы точно не забыли его имя, Никита на всякий случай попал в несколько громких историй и по пути, как выяснилось, соблазнил одну из самых красивых актрис нашего кино — Агату Муцениеце. А ведь тогда он еще был женат. Как же это произошло?

Мы вместе не живем

Со своей женой, Александриной Питиримовой, Никита расстался еще год назад, хотя официально они все еще состоят в браке. У пары есть маленькая дочь Есения, она живет с мамой. Кологривый поселился отдельно. Внешне они казались счастливой прекрасной молодой семьей, но проблемы начались уже давно. И хотя развод пока даже не намечается, очевидно, что любовь уже ушла, и они оба не пытаются ее спасти.

«Мы вместе не живем. Но все равно мы стараемся вместе с дочерью проводить время. Пока у нас никакого официального развода нет... Внутренне я чувствую за собой ответственность. И вообще я человек семейный, просто свободолюбивый. Я думаю, что рановато я начал примерять на себя роль мужа. Это тоже большая работа». — говорит Никита.

Но, как настоящий джентльмен, актер берет всю вину на себя, подчеркивая, что жена совершенно не виновата в их проблемах. Он уверяет, что будет готов к браку ближе к пятидесяти годам, а пока жениться ему слишком рано.

«Проблема во мне. Моя жена абсолютно готова ко всем семейным событиям. А вот я оказался не готов. Я считаю, что не нужно быть вместе, если ты не до конца уверен в этом... Считаю, что лучше всего честно пообщаться. Во лжи жить нельзя. Я боялся признаться, что хочу еще погулять, повстречаться. Внутренне я хотел свободы, а внешне делал из себя приличного мужа. С моей стороны были измены, всяческие», — вспомнил он.

И вот «всяческие измены» актера как раз и привлекли внимание к его персоне. Как, например, отношения с Муцениеце.