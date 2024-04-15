Никита Кологривый об отношениях с Агатой Муцениеце и семейной жизни: «Я боялся признаться, что хочу еще погулять»

Еще недавно далеко не все российские зрители знали такого молодого перспективного актера — Никиту Кологривого. Успех пришел к нему в одночасье вместе с сериалом «Слово пацана». А чтобы мы точно не забыли его имя, Никита на всякий случай попал в несколько громких историй и по пути, как выяснилось, соблазнил одну из самых красивых актрис нашего кино — Агату Муцениеце. А ведь тогда он еще был женат. Как же это произошло?
Мы вместе не живем
Со своей женой, Александриной Питиримовой, Никита расстался еще год назад, хотя официально они все еще состоят в браке. У пары есть маленькая дочь Есения, она живет с мамой. Кологривый поселился отдельно. Внешне они казались счастливой прекрасной молодой семьей, но проблемы начались уже давно. И хотя развод пока даже не намечается, очевидно, что любовь уже ушла, и они оба не пытаются ее спасти.
«Мы вместе не живем. Но все равно мы стараемся вместе с дочерью проводить время. Пока у нас никакого официального развода нет... Внутренне я чувствую за собой ответственность. И вообще я человек семейный, просто свободолюбивый. Я думаю, что рановато я начал примерять на себя роль мужа. Это тоже большая работа». — говорит Никита.
Но, как настоящий джентльмен, актер берет всю вину на себя, подчеркивая, что жена совершенно не виновата в их проблемах. Он уверяет, что будет готов к браку ближе к пятидесяти годам, а пока жениться ему слишком рано.
«Проблема во мне. Моя жена абсолютно готова ко всем семейным событиям. А вот я оказался не готов. Я считаю, что не нужно быть вместе, если ты не до конца уверен в этом... Считаю, что лучше всего честно пообщаться. Во лжи жить нельзя. Я боялся признаться, что хочу еще погулять, повстречаться. Внутренне я хотел свободы, а внешне делал из себя приличного мужа. С моей стороны были измены, всяческие», — вспомнил он.
И вот «всяческие измены» актера как раз и привлекли внимание к его персоне. Как, например, отношения с Муцениеце.
Никита Кологривый изменял жене. Фото: Global Look Press
Это был поиск тепла
Роман со своей коллегой по съемочной площадке Агатой Муцениеце, информацию о котором СМИ раскопали совсем недавно, Никита не отрицает. От жены теперь скрываться нет необходимости. Они познакомились на съемках картины «Я — медведь». После этого Агата публично наговорила Никите комплиментов.
«Кологривый хороший актер, он талантливый очень. Я вообще считаю, что он просто красавчик. Мне нравится, что Никита не старается показаться каким-то удобным для людей, он говорит то, что думает. Красавчик!» — заявила актриса.
Получается, Агата рассмотрела талант и харизму Кологривого еще до того, как «Слово пацана» стали обсуждать буквально всей страной. Но серьезных отношений с актрисой не вышло. Скорее всего, оба к этому не стремились. Поэтому роман был коротким, сейчас Кологривый даже с трудом может назвать это романом.
«Можно сказать, что это был роман, если это кому-то нравится. Но он как был, так и сплыл. Недолгий совершенно. Я думаю, что это потребность всех артистов, которые играют пары в кино. Это такая помощь игре, поиск тепла», — объяснил он.
Жена Никиты Муцениеце ни в чем не винит, она понимает, что роман стал лишь следствием проблем в их отношениях, но никак не причиной
«Агата, как и никто другой, не были причиной нашего расставания. Видимо, поклонники Агаты или, как пишут, ее друзья хотели бы, чтобы так было, но, увы, они не точны в датах, информации», — говорила она.
Актер Кологривый покоряет женщин своей харизмой. Фото: Global Look Press
Похож на Прилучного
Журналист Антон Беккужев считает, что Агата не могла не «запасть» на Никиту. Все располагало к этому роману.
«Когда совсем недавно появились новости о романе Агаты Муцениеце и Никиты Кологривого, меня это, если честно, абсолютно не удивило. Мне кажется, что Никита очень подходит под такой типаж мужчины, которые часто выбирает Агата. Как мы знаем, у Агаты с Никитой роман длился недолго, но все-таки он был», — рассказал он Teleprogramma.pro.
Журналист уверен, что у Никиты Кологривого много общего с первым мужем Агаты — Павлом Прилучным.
«Она, конечно, любит плохих парней. Вот давайте даже сравним Никиту Кологривого и Павла Прилучного. Никита, как мы видим, очень острый на язык. Он очень эмоциональный. Он очень резкий, он иногда не сдерживает свои эмоции. В принципе, Павел точно такой же. Просто Павел уже больше на опыте, скажем так, но мы тоже видим, сколько у него было и стычек с журналистами, и различных агрессивных выходок. Сейчас, конечно, он уже снова женился, уже стал отцом семейства, успокоился, но раньше ему это было свойственно. То есть они такие оба эмоциональные, иногда несдержанные, взрывные. И внешне они, кстати, даже чем-то похожи», — заявил Беккужев.
Он также полагает, что в скором времени у Никиты будет очень много новых романов.
«У него же такой типаж плохого парня, хулигана. При этом он талантливый, яркий, где-то романтичный. Этот типаж очень привлекает женщин. Да, это такой хулиган с душой нараспашку, но при этом он может быть романтичным. Я думаю, что в ближайшее время мы услышим о его новых и новых романах», — заверил журналист.
По материалам изданий «Комсомольская правда», StarHit, YouTube-шоу Fametime TV