Как Александр Семчев пошел на «час позора» ради легких денег

Первоклассник Сашка Семчев из Вышнего Волочка был прилежным учеником. Как и у любого мальчишки, мечты о профессии постоянно менялись: долгое время хотел стать священником - любил посещать с бабушкой службы в церкви, а дома подражал батюшке. Потом решил стать водителем автобуса, а в старших классах играл в школьных спектаклях Бабу-ягу и Лешего. Когда служил в армии, то стал участвовать там в художественной самодеятельности.

Вернулся домой с мечтой стать актером: отучился полгода в культпросветучилище, но бросил - зато Семчева приняли в драмтеатр во вспомогательный состав. Юноша подрабатывал в местном ларьке: торговал пивом и готовился к поступлению - решил ехать покорять Москву. И у него получилось - в 23 года Семчев стал студентом Щукинского училища. После получения диплома его приняли во МХТ имени Чехова. Там он и служит до сих пор.

2014 год