Как Александр Семчев пошел на «час позора» ради легких денег

Раньше Александр Семчев был заметным артистом не только из-за ярких ролей, но и из-за внушительных габаритов. Лишний вес Александр Львович скинул, а ролями к нынешнему 55-летию оброс еще больше. Журнал «Телепрограмма» рассказывает три важные истории из жизни юбиляра.
1976 год
Фото: личный архив Александра Семчева
Первоклассник Сашка Семчев из Вышнего Волочка был прилежным учеником. Как и у любого мальчишки, мечты о профессии постоянно менялись: долгое время хотел стать священником - любил посещать с бабушкой службы в церкви, а дома подражал батюшке. Потом решил стать водителем автобуса, а в старших классах играл в школьных спектаклях Бабу-ягу и Лешего. Когда служил в армии, то стал участвовать там в художественной самодеятельности.
Вернулся домой с мечтой стать актером: отучился полгода в культпросветучилище, но бросил - зато Семчева приняли в драмтеатр во вспомогательный состав. Юноша подрабатывал в местном ларьке: торговал пивом и готовился к поступлению - решил ехать покорять Москву. И у него получилось - в 23 года Семчев стал студентом Щукинского училища. После получения диплома его приняли во МХТ имени Чехова. Там он и служит до сих пор.
2014 год
Внебрачный сын Павел уже сделал актера дедом - внучке Валерии 5 лет. Фото: НТВ
Иногда и любимчики публики решаются на «час позора» ради легких денег. Так, 10 лет назад Александр Семчев с внебрачным сыном прошелся по разным телешоу. Чего там только не придумали: «первая встреча отца и сына», «звездный папа увел невесту у сына». Коллеги знали: Саша так подрабатывает - он купил дачку и хотел помочь старшему сыну, который собирался жениться. У Александра много запоминающихся ролей в сериалах и фильмах.
Но главные его роли - в театре: за роль Лариосика в «Белой гвардии» 12+ он получил премию «Чайка». С ролью отца Александр в молодости справился плохо - бросил на малой родине возлюбленную с новорожденным сыном Павлом и укатил в Москву, но финансово ребенку помогал. Правда, сейчас общается с ним редко. Артист был женат два раза: от этих браков выросли сыновья Кирилл и Федор - с ними артист видится чаще.
2024 год
Эммик из «Ликвидации» 18+ - одна из небольших, но ярких ролей. Фото: кадр из фильма
Александр Семчев за последние шесть лет похудел на 100 кг. Вместе с новой фигурой пришли новые роли в театре - пик востребованности. Сейчас играет на сцене четырех театров: МХТ им. Чехова, Театра наций, Театра на Малой Бронной и Театра Гоголя. А накануне 55-летия Александру Семчеву присвоили звание народного артиста РФ.