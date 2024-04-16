Отец из телевизора: почему Александр Семчев отказался от своих старших сыновей, а младшему отдал все свою любовь

16 апреля Александр Семчев отмечает свой день рождения. Накануне 55-летия актер получил звание народного артиста России за выдающиеся заслуги в театральном и кинематографическом искусстве.

За плечами Александра более 100 фильмов и сериалов. Но не только в этом заслуга лицедея. За свою жизнь артист успел трижды стать отцом. Однако эта, возможно, самая главная роль в его жизни оказалась ему не по душе. Семчев сам рос без отца, поэтому долго не мог ужиться в новом, ранее незнакомом амплуа. Почему Александр бросил своего внебрачного сына и почему актер не видит своих внуков? В истории разбиралась Teleprogramma.pro.

Внебрачный сын Павел

В 1990 году Александр Семчев только демобилизовался из армии. Он устроился работать в местный театр. В это время и познакомился с Татьяной Можиновой, которая училась в медицинском. После бурного, но недолгого романа девушка забеременела. Сначала актер обрадовался, но немного позже осознал, что в 21 год не готов стать отцом. Семчев предложил Татьяне избавиться от ребенка, но срок уже перевалил за 5 месяцев. Да и возлюбленная была настроена решительно.

30 ноября 1990 года у Можиновой родился сын Павел. Она так и не вышла замуж, не потому что любила Семчева, а просто не сложилось. Ребенка помогали воспитывать ее родители и сестра. Александр сыном не интересовался и не виделся с ним, но материально помогал, правда, нерегулярно.

Павел с детства знал, кто его отец. На вопрос «Где мой папа», мама всегда отвечала: «В телевизоре». Отпрыск артиста старался не пропускать ни одного фильма с отцом.