Отец из телевизора: почему Александр Семчев отказался от своих старших сыновей, а младшему отдал все свою любовь

16 апреля Александр Семчев отмечает свой день рождения. Накануне 55-летия актер получил звание народного артиста России за выдающиеся заслуги в театральном и кинематографическом искусстве.
За плечами Александра более 100 фильмов и сериалов. Но не только в этом заслуга лицедея. За свою жизнь артист успел трижды стать отцом. Однако эта, возможно, самая главная роль в его жизни оказалась ему не по душе. Семчев сам рос без отца, поэтому долго не мог ужиться в новом, ранее незнакомом амплуа. Почему Александр бросил своего внебрачного сына и почему актер не видит своих внуков? В истории разбиралась Teleprogramma.pro.
Внебрачный сын Павел
В 1990 году Александр Семчев только демобилизовался из армии. Он устроился работать в местный театр. В это время и познакомился с Татьяной Можиновой, которая училась в медицинском. После бурного, но недолгого романа девушка забеременела. Сначала актер обрадовался, но немного позже осознал, что в 21 год не готов стать отцом. Семчев предложил Татьяне избавиться от ребенка, но срок уже перевалил за 5 месяцев. Да и возлюбленная была настроена решительно.
30 ноября 1990 года у Можиновой родился сын Павел. Она так и не вышла замуж, не потому что любила Семчева, а просто не сложилось. Ребенка помогали воспитывать ее родители и сестра. Александр сыном не интересовался и не виделся с ним, но материально помогал, правда, нерегулярно.
Павел с детства знал, кто его отец. На вопрос «Где мой папа», мама всегда отвечала: «В телевизоре». Отпрыск артиста старался не пропускать ни одного фильма с отцом.
Старший сын Семчева Павел долгие годы видел отца только по телевизору. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»
Впервые мальчик увидел Семчева в 14 лет, когда артист приехал на гастроли в Брянск. Тогда Паша уговорил маму приобрести билеты в первый ряд. Когда спектаклю закончился, Александр пригласил несостоявшихся родственников за кулисы. Так Павлу впервые удалось побеседовать с отцом. Артист взял телефон сына, но так и не позвонил. Павел решил не навязывать свое общество и не стал инициировать общение.
На выпускной первенца актер тоже приехать отказался, а когда на 45-летие Семчева, которое он отмечал на телевидении, редакторы пригласили Татьяну и Павла, не захотел встречаться.
Правда, позже извинился перед сыном.
Когда Павел стал совсем взрослым, то решил не идти по стопам отца. Понял, что это не его. Он работает на железной дороге и уже сам воспитывает дочь. Жизнь научила Павла ценить своих близких.
«Со своими детьми я так никогда не поступлю: не брошу и воспитаю сам», — говорит Павел.
Кстати, с внучкой Валерией Семчев тоже не общается, все объясняет своей ленью.
«Лень поднять пятую точку. Я никакой дед! Я не возился, не нянчил», — признался актер в интервью «Русскому радио».
Сын Кирилл
Сразу после разрыва с Татьяной Семчев начал встречаться с преподавательницей Юлией Пановой. С девушкой он познакомился, еще находясь в отношениях с Можиновой.
Пара поженилась, и в 1992 году у них родился сын Кирилл. Но, несмотря на рождение второго отпрыска, отцовские чувства у Семчева так и не проснулись. Развод не заставил себя ждать, и Семчев уехал в Москву. Он исправно платил алименты, но с сыном видеться не желал. Лишь когда Кирилл стал взрослым, отец изъявил желание увидеться и пригласил его к себе в столицу. Именно тогда вышло на экраны скандальное ток-шоу, где зрители узнали, что актер увел у своего наследника девушку.
Позже Александр признался, что это была ложь. В то время он испытывал финансовые трудности и таким образом решил заработать.
Александр почти не общается с сыном Кириллом. Фото: кадр из шоу «На самом деле»
Кирилл и его сводный брат Павел очень похожи друг на друга. Да и сам Семчев признает, что мальчики внешне напоминают ему его самого. Сыновья актера познакомились и быстро нашли общий язык, ведь помимо родства их объединяет также отсутствие отцовской любви.
Младший сын Федор
В 2005 году Александр стал отцов в третий раз. Супруга Людмила Воронова, художник по костюмам, подарила ему сына Федора. Этот брак тоже оказался скоротечным, однако отцовские чувства Семчев все же смог познать. Актер живет неподалеку от сына и каждый день видится с ним.
«Что касается старших детей, меня ничего не трогает, в отличие от младшего, Федора. Я был для них номинальным отцом, и хочу попросить прощения».
После развода актер принимает активное участие в судьбе своего младшего. Говорит, что они с Федором почти все время вместе, просто ночуют в разных домах.
Федор Семчев уже снимается в кино. Фото: кадр из фильма «Папа закодировался»