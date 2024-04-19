Вот и доигрались: актеры, которые закрутили романы на съемочной площадке

Это теперь Евгений Цыганов и Юлия Снигирь в образе Мастера и Маргариты смотрятся как пара, отметившая жемчужную свадьбу. А еще 8 лет назад у артиста были гражданская жена, актриса Ирина Леонова, и семеро детей от нее. И все же Евгений был сам не свой. Говорят, потому, что в 2014 году на съемках сериала «С чего начинается Родина» 18+ он обратил внимание на эффектную Юлию Снигирь - тогда-то все и началось. Пара долго открещивалась от слухов и даже отмахивалась от совместных снимков, в 2016 году Снигирь родила коллеге сына Федора. И только в 2019 году тайна была раскрыта - Цыганов показал обручальное кольцо.

- На самом деле у меня не было как такового развода, я никого и не бросал: детей или женщину, - говорил Цыганов. - Для меня это сами по себе странные формулировки, потому что это дорогие и близкие мне люди. У нас общие проблемы, дела. Самая главная неправда в том, что есть какое-то расставание. Да, семеро детей, но я не отнекиваюсь! Наоборот, мы в прекрасных отношениях, общаемся… Это жизнь.

Иван Янковский и Диана Пожарская