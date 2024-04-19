Вот и доигрались: актеры, которые закрутили романы на съемочной площадке

Как показывает практика, далеко не всегда союзы создаются на небесах. Порой все куда прозаичнее. Влюбленность артистов друг в друга на съемочной площадке - часть работы. Очень редко личные отношения могут сыграть ненавидящие друг друга люди. Ну а где есть романтическая связь, там и до страсти, а потом и настоящей любви недалеко. В подборке «Телепрограммы» несколько свежих и реальных историй зарождения романов на съемочной площадке. Иногда даже вопреки официальным отношениям.
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь
Фото: кадр из фильма
Это теперь Евгений Цыганов и Юлия Снигирь в образе Мастера и Маргариты смотрятся как пара, отметившая жемчужную свадьбу. А еще 8 лет назад у артиста были гражданская жена, актриса Ирина Леонова, и семеро детей от нее. И все же Евгений был сам не свой. Говорят, потому, что в 2014 году на съемках сериала «С чего начинается Родина» 18+ он обратил внимание на эффектную Юлию Снигирь - тогда-то все и началось. Пара долго открещивалась от слухов и даже отмахивалась от совместных снимков, в 2016 году Снигирь родила коллеге сына Федора. И только в 2019 году тайна была раскрыта - Цыганов показал обручальное кольцо.
- На самом деле у меня не было как такового развода, я никого и не бросал: детей или женщину, - говорил Цыганов. - Для меня это сами по себе странные формулировки, потому что это дорогие и близкие мне люди. У нас общие проблемы, дела. Самая главная неправда в том, что есть какое-то расставание. Да, семеро детей, но я не отнекиваюсь! Наоборот, мы в прекрасных отношениях, общаемся… Это жизнь.
Иван Янковский и Диана Пожарская
Фото: кадр из фильма
В отношениях - задолго до успеха сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» - был и Иван Янковский, когда встретил Диану Пожарскую. Наследник известной фамилии встречался с другой представительницей звездной династии - Верой Панфиловой (Кинчевой). Но остановить огонь страсти, вспыхнувший на съемках спортивной драмы «Чемпион мира» 18+ в 2020 году, было невозможно. Диана на тот момент и вовсе была замужем за режиссером Артемом Аксененко. Буквально через год после совместной работы пара объявила о романе и, соответственно, уходе из предыдущих отношений. Летом 2021 года у них родился сын, которого назвали в честь прадеда - Олегом.
- Я на этой картине встретил свою жену, что для меня большой подарок, - признавался Иван на премьере «Чемпиона мира». - У нас появился прекрасный сын, так что я все задачи выполнил. Для себя я знаю результат, и он намного больше, выше и ценнее всего того, что может быть дальше с фильмом или с его обсуждением.
Юлия Пересильд и Михаил Тройник
Фото: личная страница Михаила Тройника в социальной сети
Родившая двоих детей режиссеру Алексею Учителю актриса Юлия Пересильд в ходе съемок картины «Вызов» 12+ в 2021 году уже была вроде как свободна. И поэтому именно там позволила себе рабочий флирт с коллегой Михаилом Тройником, сыгравшим в космической драме мужа главной героини. Пресса сразу заметила, что между ними что-то есть - слишком уж нежно комментировали посты друг друга Михаил и Юлия. Пара никак не комментировала, но и не опровергала роман. А в 2023 году рассекретилась окончательно, поздравив друг друга с годовщиной отношений как раз в соцсетях.
«Мы вместе год! - напомнил возлюбленной, а на самом деле всем остальным Тройник. - Как же я тебя люблю! Единственный мой вопрос к тебе: «Где ты была?» Моя жизнь с тобой сильно изменилась. В лучшую сторону! Год вместе…! Я тебя очень люблю!»
В декабре прошлого года в СМИ появилась информация, что пара официально оформила отношения.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян
Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
В нулевых Павел Прилучный и Агата Муцениеце - звезды сериала «Закрытая школа» 18+ - считались одной из самых красивых пар российского кино. В 2011-м молодые поженились, а потом Агата родила мужу сына Тимофея (11 лет) и дочь Мию (8 лет). Однако отношения пары портились. Все дошло до того, что в Новый год актер выставил жену за дверь загородного дома, а она вызвала полицию. В 2020 году развод был оформлен. К тому моменту Павел уже два года был знаком с молодой коллегой Зепюр Брутян, с которой снимался в сериале «В клетке» 18+.
- Мы задружились, поздравляли друг друга с праздниками, не более, - вспоминал артист. - Она мне очень нравилась по-человечески.
В 2022 году Павел и Зепюр сыграли пышную свадьбу. В апреле прошлого года у них родился сын Микаэль.
Елизавета Боярская и Максим Матвеев
Фото: кадр из фильма
Лиза Боярская и Максим Матвеев вместе уже почти 15 лет. Судьбоносная встреча случилась на съемках драмы «Не скажу» 18+ в 2009 году. Они сыграли пару влюбленных молодых людей, которые решили по истечении чувств провести вместе последний день. В жизни все случилось наоборот: женатый на коллеге по театру Яне Сексте Максим почувствовал внутри тихий огонек.
- Съемки закончились, все разъехались, и мы поняли, что больше не увидимся, - рассказывал потом Матвеев. - Наверное, именно тогда, когда пришло время расстаться, пришло и понимание, что нас связывает уже что-то большее.
Лиза уверяет, что она попросту «втрескалась по уши». Матвеев поступил честно по отношению к супруге - развелись в том же 2009-м. После чего женился на Елизавете, родившей впоследствии ему сыновей Андрея (12 лет) и Григория (5 лет).
Традицию работать вместе пара не оставляет - в сериалах «Контрибуция» 12+, «Анна Каренина» 12+ и альманахе «С Новым годом, мамы!» 0+.