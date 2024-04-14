Алла Пугачева, Паулина Андреева, Татьяна Брухунова, Светлана Бондарчук: звездные мамы, которые скрывали своих детей

В последнее время многие звездные персоны предпочитают скрывать факт рождения ребенка. И делается это исключительно для того, чтобы уберечь малышей от назойливого внимания прессы и поклонников. Однако спустя время, новоиспеченные мамочки все-таки делятся радостным известием с фанатами. Как говорится: шило в мешке не утаить. Кому-то для этого требуется целый год, а кому-то несколько месяцев. Показав своего малыша в соцсетях, звездные мамы охотно делятся тем, как растет и меняется их ребенок, показывая также и фото малюток.

Жена Федора Бондарчука тщательно скрывала факт своей беременности, которая стала для актрисы первой. От режиссера Паулина Андреева родила сына Ивана, мальчику три годика. Актриса до сих пор не показала ребенка в соцсетях. При этом жена Федора Бондарчука призналась, что не раз нарывалась на критику киносообщества из-за своего стремления писать сценарии к фильмам. Так, Паулина Андреева дала понять, что многие в окружении ее мужа откровенно жалели Федора Бондарчука, считая, что из-под ее пера едва ли выйдет что-то достойное экранизации.