Алла Пугачева, Паулина Андреева, Татьяна Брухунова, Светлана Бондарчук: звездные мамы, которые скрывали своих детей

В последнее время многие звездные персоны предпочитают скрывать факт рождения ребенка. И делается это исключительно для того, чтобы уберечь малышей от назойливого внимания прессы и поклонников. Однако спустя время, новоиспеченные мамочки все-таки делятся радостным известием с фанатами. Как говорится: шило в мешке не утаить. Кому-то для этого требуется целый год, а кому-то несколько месяцев. Показав своего малыша в соцсетях, звездные мамы охотно делятся тем, как растет и меняется их ребенок, показывая также и фото малюток.
Паулина Андреева (35 лет)
Жена Федора Бондарчука тщательно скрывала факт своей беременности, которая стала для актрисы первой. От режиссера Паулина Андреева родила сына Ивана, мальчику три годика. Актриса до сих пор не показала ребенка в соцсетях. При этом жена Федора Бондарчука призналась, что не раз нарывалась на критику киносообщества из-за своего стремления писать сценарии к фильмам. Так, Паулина Андреева дала понять, что многие в окружении ее мужа откровенно жалели Федора Бондарчука, считая, что из-под ее пера едва ли выйдет что-то достойное экранизации.
Паулина Андреева и Федор Бондарчук не показывают сына Ивана. Фото: Global Look Press
Алла Пугачева (74 года)
Примадонна как-то призналась, что она вообще не хотела показывать двойняшек Гарри и Лизу, но на этом настоял ее муж шоумен Максим Галкин*. Он был убежден, что папарацци все равно накопают снимки их детей и поэтому решил оставить их без такой возможности, заполучить первые фото двойняшек. Именно поэтому он сам показал детей поклонникам, снизив интерес к своей семье.
Кстати, о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин вот-вот станут родителями (детей им родила суррогатная мама) знала только Кристина Орбакайте. Всем остальным пара рассказала значительно позже.
Алла Пугачева с двойняшками Гарри и Лизой. Фото: соцсети героя публикации
Светлана Бондарчук (55 лет)
Бывшая жена Федора Бондарчука также как и его нынешняя избранница скрывала сына Петю. Но потом все-таки рассказала об этом поклонникам. Вместе с мужем дизайнером Сергеем Харченко она воспитывает общего наследника. Около полугода модель скрывала то, что снова стала мамой.
«Почему Петр? Это удивительная история. Когда у нас был свой путь к Петру, когда мы подумали, что у если нас все получится, то мальчик будет Петей, а если была бы девочка, то она стала бы Катей», — призналась Бондарчук в проекте Татьяны Навки «Команда» на KION.
Светлана Бондарчук с сыном Петей. Фото: соцсети героя публикации
Татьяна Брухунова (35 лет)
Жене юмориста Евгения Петросяна удивить поклонников удалось дважды. Сначала они скрыли рождение сына Вагана. Малчик растет точной копией своего именитого отца. Татьяна хотела, чтобы их сынишка учил армянский язык и знал культуру и традиции своего народа. А совсем недавно жена юмориста призналась, что стала мамой во второй раз. Татьяна намекнула, что рожала сама. Правда, с животиком ее никто не видел. Возлюбленная Евгения Петросяна заверила, что внимательные поклонники обратили внимание на ее округлившийся животик и даже поздравляли в директ, но в публичном пространстве об этом не писали, за что она им очень благодарна. Дочку Татьяна Брухунова и Евгений Петросян назвали красивым редким именем Матильда. Девочке уже полгода.
Татьяна Брухунова с сыном Ваганом. Фото: соцсети героя публикации
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.