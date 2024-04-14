«Копия мамы! Черты лица Вики, но до пластики»: в Сети бурно обсуждают свежее фото Бони с 12-летней дочкой Анджелиной

Виктория Боня поделилась свежим фото с 12-летней дочкой Анджелиной Летицией, которую она родила от ирландского миллионера Алекса Смерфита. Экс-участница проекта «Дом-2» не раз говорила о том, что ушла от возлюбленного из-за того, что тот больше не хотел иметь детей. А сама модель мечтала родить как минимум двоих. Вот только почему-то больше 44-летняя Виктория Боня о материнстве не задумывалась. Возможно, она не смогла встретить мужчину, от которого ей бы захотелось родить.

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Анджелина Летиция приехала в Москву на уикенд, так как вот уже 5 месяцев ее звездная мама не может вернуться в Монако. Экс-участница «Дома-2» ждет, когда ей дадут визу.