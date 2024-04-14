«Копия мамы! Черты лица Вики, но до пластики»: в Сети бурно обсуждают свежее фото Бони с 12-летней дочкой Анджелиной

Виктория Боня поделилась свежим фото с 12-летней дочкой Анджелиной Летицией, которую она родила от ирландского миллионера Алекса Смерфита. Экс-участница проекта «Дом-2» не раз говорила о том, что ушла от возлюбленного из-за того, что тот больше не хотел иметь детей. А сама модель мечтала родить как минимум двоих. Вот только почему-то больше 44-летняя Виктория Боня о материнстве не задумывалась. Возможно, она не смогла встретить мужчину, от которого ей бы захотелось родить.
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Анджелина Летиция приехала в Москву на уикенд, так как вот уже 5 месяцев ее звездная мама не может вернуться в Монако. Экс-участница «Дома-2» ждет, когда ей дадут визу.
«Моя доченька прилетела в Москву. Поскольку мне пока еще не дали визу и я не могу вернуться в Монако (жду уже 5 месяцев). Мы с Алексом решили, что дочка пока будет здесь со мной. Но я чувствую, что Анджелина не захочет возвращаться в Монако. Уж очень она любит Москву, считает себя русской», - отметила Виктория Боня.
Виктория Боня с дочкой Анджелиной. Фото: соцсети героя публикации
Поклонники Виктории Бони не смогли оставить без внимания тот факт, что ее дочка Анджелина Летиция в свои 12 лет заметно подросла и вытянулась. Многие пророчат девочке модельную карьеру. Другие уверены, отец-миллионер поможет наследнице завоевать парижский подиум. Все данные у дочери Виктории Бони есть: мамина красота, рост, знание языка, все-таки она долго жила за границей.
Анджелина Летиция чувствует себя комфортно в Москве. Фото: соцсети героя публикации
Виктория Боня не скрывает, что она делала пластику лица и даже показывала результаты своего преображения. Подписчики модели в соцсети подметили, что рассматривая фото с Анджелиной Летицией, они заметили, как девочка похожа на свою звездную маму. Многие уверены, что именно так выглядела и сама Виктория Боня в пору юности и до того, как решилась на пластику.
«Копия мамы! Черты лица Вики, но до пластики», - пишет Kolin.Tyw
«Какая Анджелина красивая! Просто топ-модель!» - отметила natalia1from1.
«Взрослая уже» - вторит olga_behan.
«Дочь красивая и на папу похожа, и на маму, взяла все самое лучшее», - считает nati_zab.
«Как она выросла, похорошела!! Красивая девушка растет», - восхитилась na_da_1986.
«Какие красивые мама и дочка, как приятно смотреть!» - добавила healthyfamily.mom.
«Надеюсь, она превзойдет вас во всем...» - уточнила s_zarutskaia.