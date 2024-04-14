«Разочаровался в браке» или «нужна круглосуточная помощь»: сколько женщин было у Бедроса Киркорова, который завел новую подругу в 91 год

Бедросу Киркорову летом исполнится 92 года. Отец Филиппа Киркорова всегда был не только талантливым певцом и востребованным артистом, но и настоящим сердцеедом. Поклонницы всегда сопровождали исполнителя, и, несмотря на возраст, интерес к Киркорову-старшему у слабой половины человечества не исчез. Сколько же женщин было у заслуженного артиста России?

В городе Сочи жаркие ночи

Со своей первой и самой большой любовью Киркоров повстречался в Сочи. Артист давал концерт на свежем воздухе, а она пришла на концерт. Ее звали Виктория, и она была настолько красива, что разглядел это даже на восьмом ряду, в который у нее был билет. Он был очарован ею и, когда Виктория подошла за автографом, не раздумывая пригласил ее на свидание.

Всю ночь они гуляли и не могли наговориться, у них было столько общего. А на следующий день Бедрос сделал красавице предложение. Не мог допустить даже мысли о расставании с ней. Это было настоящее безумие, но Виктория согласилась. Они поженились, переехали в Болгарию, и вскоре у них родился сын Филипп, как две капли похожий на свою красавицу маму.

Это могла бы быть история любви, длиною в жизнь, если бы коварная болезнь не унесла Викторию еще молодой. Она скончалась на 58-м году жизни, в день рождения любимого сына — 30 апреля.