«Разочаровался в браке» или «нужна круглосуточная помощь»: сколько женщин было у Бедроса Киркорова, который завел новую подругу в 91 год

Бедросу Киркорову летом исполнится 92 года. Отец Филиппа Киркорова всегда был не только талантливым певцом и востребованным артистом, но и настоящим сердцеедом. Поклонницы всегда сопровождали исполнителя, и, несмотря на возраст, интерес к Киркорову-старшему у слабой половины человечества не исчез. Сколько же женщин было у заслуженного артиста России?
В городе Сочи жаркие ночи
Со своей первой и самой большой любовью Киркоров повстречался в Сочи. Артист давал концерт на свежем воздухе, а она пришла на концерт. Ее звали Виктория, и она была настолько красива, что разглядел это даже на восьмом ряду, в который у нее был билет. Он был очарован ею и, когда Виктория подошла за автографом, не раздумывая пригласил ее на свидание.
Всю ночь они гуляли и не могли наговориться, у них было столько общего. А на следующий день Бедрос сделал красавице предложение. Не мог допустить даже мысли о расставании с ней. Это было настоящее безумие, но Виктория согласилась. Они поженились, переехали в Болгарию, и вскоре у них родился сын Филипп, как две капли похожий на свою красавицу маму.
Это могла бы быть история любви, длиною в жизнь, если бы коварная болезнь не унесла Викторию еще молодой. Она скончалась на 58-м году жизни, в день рождения любимого сына — 30 апреля.
Бедрос Киркоров. Фото: Global Look Press
Не уделяла должного внимания
Киркоров-старший любил свою покойную жену, но нуждался в женском внимании и поддержке. Спустя три года после смерти Виктории он женился вновь. Свою новую супругу артист встретил на гастролях в Новгородской области. Она провела ему экскурсию по музеям, а он влюбился. Ее звали Людмила, и она была младше Бедроса на целых 23 года.
Филипп Киркоров не принял этого выбора отца, он слишком тосковал по маме. Когда Бедрос с Людмилой венчались, он не пришел их поздравить. Но так или иначе появилась новая семья. Спустя пять лет после замужества, Людмила родила ребенка. На свет появилась малышка Ксения, ее появлению все были очень рады, но, к сожалению, она была слишком слаба и вскоре скончалась. Это тяжелое испытание не разрушило брак Бедроса и Людмилы. Они прожили семьей почти полвека и неожиданно расстались. Киркоров-старший объяснил, что с возрастом здоровье стало подводить, а супруга не уделяла ему должного внимания.
Давняя поклонница Филиппа
Год назад, во время концерта, Филипп Киркоров объявил, что в зале сидит его отец, которого он хотел бы поблагодарить за все.
«В зале мой папа, человек, который дал мне жизнь, дал мне фамилию и который сегодня в свои почти 91 со своей молодой избранницей сидит и аплодирует мне. Вот с кого надо брать пример!» — заявил Филипп.
Позднее выяснилось, что молодой избранницей оказалась давняя поклонница поп-короля. Ее звали Олеся, и ей было 43 года. С отцом своего кумира она познакомилась случайно. Потом ей предложили стать его помощницей, а затем неожиданно завязались отношения. Он прожил с Олесей почти год. С ними жила и дочь Олеси, вместе они ухаживали за пожилым артистом. А потом они внезапно расстались.
«Но минувшей зимой Бедрос с Олесей сильно разругался. Не знаю, что там между ними произошло, но Бедрос попросил Олесю покинуть его квартиру. Возможно, Олеся надеялась узаконить свои отношения с Киркоровым-старшим. Но Бедрос жениться не хотел, он разочаровался в браке, считает, что женщинам от него только имущество нужно», — прокомментировал друг Киркорова-старшего.
Бедрос и Филипп Киркоровы. Фото: Global Look Press
Был один недолго
Бедрос Киркоров не тосковал в одиночестве. Сейчас у артиста новая подруга, и, разумеется, она снова моложе. Познакомились они еще во время отношений Киркорова-старшего с Олесей. Избранница певца не просто домохозяйка, она занимается благотворительной деятельностью.
«Когда Олеся ушла, новая подруга быстро ее заменила. Мол, Бедрос не сможет жить один, ему нужна круглосуточная помощь. Новая пассия Киркорова-старшего тоже намного его моложе, ей 57 лет. И родословная у нее неплохая: она племянница легендарного летчика Алексея Маресьева. Женщина очень заботливая, следит за его здоровьем, сопровождает его на медицинских обследованиях. В свои 91 отец Филиппа светится от счастья, постоянно благодарит новую подругу за заботу и внимание», — поделился друг Бедроса.
Остается только пожелать крепкого здоровья этому сердцееду и, конечно, счастья в отношениях. Как знать, может, и не последних.
По материалам «Комсомольской правды»