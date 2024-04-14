«Пугачева не осмелилась бы пойти войной на Ротару»: как София Михайловна «украла» роль Примадонны, почему не женила сына на Орбакайте и что происходит между ними сейчас

Имя Софии Ротару на протяжении многих десятков лет вызывало оскомину у примадонны российской эстрады. Почему талантливые артистки не поладили и что на самом деле делили между собой, разбиралась Teleprogramma.pro.

С чего все началось?

Первые столкновения двух певиц начались еще в 70-х годах, когда обеим было около 30. Они как раз только недавно дебютировали, примерно в одно и то же время, и сразу наметилось соперничество между скромной знойной брюнеткой и развязной рыжей бестией.

Первое время публика заинтересовалась восходящей звездой Ротару, Пугачева же несколько блекла на ее фоне. В 1973 году София Михайловна получила звание заслуженной артистки, а популярность Аллы Борисовны только начала набирать обороты после песни «Арлекино» в 1975 году. Может, именно нахождение первое время на втором плане так сильно разозлило Примадонну.

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал «КП», что если бы не грамотно созданный образ, то Алла так и осталась бы позади Сони.