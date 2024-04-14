«Пугачева не осмелилась бы пойти войной на Ротару»: как София Михайловна «украла» роль Примадонны, почему не женила сына на Орбакайте и что происходит между ними сейчас

Имя Софии Ротару на протяжении многих десятков лет вызывало оскомину у примадонны российской эстрады. Почему талантливые артистки не поладили и что на самом деле делили между собой, разбиралась Teleprogramma.pro.
С чего все началось?
Первые столкновения двух певиц начались еще в 70-х годах, когда обеим было около 30. Они как раз только недавно дебютировали, примерно в одно и то же время, и сразу наметилось соперничество между скромной знойной брюнеткой и развязной рыжей бестией.
Первое время публика заинтересовалась восходящей звездой Ротару, Пугачева же несколько блекла на ее фоне. В 1973 году София Михайловна получила звание заслуженной артистки, а популярность Аллы Борисовны только начала набирать обороты после песни «Арлекино» в 1975 году. Может, именно нахождение первое время на втором плане так сильно разозлило Примадонну.
Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал «КП», что если бы не грамотно созданный образ, то Алла так и осталась бы позади Сони.
«Ее песни — это, конечно, хорошее исполнение, но не ах. Пугачева даже Соню Ротару не догоняла по хитам — у той было больше. Ротару бы в голову не пришло явиться размалеванной и показывать неприличные жесты. А Пугачева провоцировала, чтобы о ней все время судачили и спорили. Но то время ушло, и сейчас такое уже не сработает».
Алла Пугачева стала популярной после песни «Арлекино». Фото: Global Look Press
Чужая роль
Ссора артисток стала достоянием общественности после того, как в прессе написали, что вместо Пугачевой в фильме «Душа» снимется Ротару. Однако режиссер Александр Стефанович опроверг эти слухи, заявив, что с Пугачевой должна была выйти картина «Рецитал». Но в первый съемочный день звезда поскандалила со съемочной группой.
Конфликт начался с невинной просьбы второго режиссера снять пальто и надеть специально заготовленное для съемок платье. На что Алла Борисовна со словами «тебе не нравится мое пальто, а мне не нравится твое» разорвала пальто Валентины. После этого команда отказалась с ней контактировать. Несмотря на это, в Сети до сих пор бытует мнение, что Ротару «украла» роль у Пугачевой.
«Черный список»
Какое-то время две звезды старались сохранять ровные отношения и не конфликтовать на публике. Но когда Пугачева в 2012 году не пригласила Ротару на свои «Рождественские встречи», отношения были испорчены окончательно. В то время этот концерт был своего рода лакмусовой бумажкой. Если какой-то артист оказывался в немилости Примадонны, это было понятно по его отсутствию на «Встречах».
Продюсер Сергей Лавров уверяет, что Алла Борисовна и София Михайловна терпеть друг друга не могли и даже здоровались друг с другом сквозь зубы.
«Пугачева не осмелилась бы пойти войной на Ротару, потому что обе они были сильно влиятельны, некоторые мои коллеги говорят, что они делили «Останкино» на две части. Когда проходил фестиваль «Песня года», Пугачева своим выступлением закрывала один день, Ротару — другой», — рассказал Лавров.
Но это не все версии вражды двух див российской эстрады.
София Ротару не захотела породниться с Примадонной. Фото: Global Look Press
Брак по расчету
У Ротару подрастал красавец сын Руслан, у Пугачевой на выданье была дочь. «Женщине, которая поет» пришла идея поженить молодых, о чем она сообщила Софии Михайловне.
Та была категорически против брака по расчету. Певица хотела, чтобы Руслан сам выбрал себе жену и привел ее в семью. После этого ни о какой дружбе и речи идти не могло.
Хотя в эту версию их конфликта поверить сложно и доподлинно не известно, так ли это было на самом деле.
Не друг и не враг…
Но явно и открыто певицы никогда не конфликтовали. Однако многие годы общество обсуждало их «холодную войну».
На все истории прессы, выдуманные и не очень, ни одна из артисток не дала свой комментарий, громких заявлений тоже сделано не было.
Если между Ротару и Пугачевой и была неприязнь, а скорее всего, так и есть, то они с достоинством приняли правила игры и смогли даже убедить некоторых в своей дружбе. В 2009 году певицы спели дуэтом хит «Нас не догонят» группы «Тату», таким образом показав, что олимп эстрады принадлежит обеим певицам и делить им абсолютно нечего.
А каковы отношения исполнительниц в настоящее время?
Алла Пугачева никогда не критиковала Ротару. Фото: Global Look Press
А что сейчас?
В данный момент обе певицы покинули эстрадный олимп. Артистки остались лишь в песнях, в памяти истории советской и российской эстрады.
Что касается отношений между двумя звездами, то не так давно Алла Борисовна открыто поддержала позицию Софии Ротару, а внимательные поклонники заметили, как с аккаунта Софии Михайловны периодически ставятся лайки на посты Пугачевой. Что это? Начало новой дружбы или конец вражды?
По материалам Voice, «КП»