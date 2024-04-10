«Я рыдал и просил»: кто, кроме Градского, оставил след в судьбе Кунгурова

Евгений Кунгуров после шоу «Голос» стал настоящим народным любимцем. Очень быстро у начинающего артиста появилась армия поклонников и поклонниц. Ведь у него был совершенно потрясающий голос, непередаваемый тембр. А добивался этого результата он очень долго, и в его творческом становлении сыграли важную роль два выдающихся певца.

Слушал оперу, Scooter и Prodigy

Евгений родился в простой семье, в поселке в Свердловской области. Папа был военным, мама пела в студенческом ансамбле. Талант не выбирает, где родиться, и сперва родители и не знали, что у их сына большой талант. Просто заметили музыкальные способности и отдали в музыкальную школу. Евгений сам выбрал инструмент — баян.

Он сам вспоминал, что никакого музыкального вкуса у него тогда не было, его некому было сформировать.

«Там все было. Я вырос на группе «Руки Вверх!», на Михаиле Круге, на Иване Кучине, на «песнях года». Потом пошел замес классической музыки — опера «Борис Годунов», какие-то оперные певцы, потом Mr. Credo. Вот этот вот самый пик моего становления, когда ты уже ворослеешь, появляются такие подростковые хотелки. Я играл на баяне классический репертуар, во дворе слушал шансон, на дискотеках — Scooter, Prodigy», — рассказывал он.

Потом в музыкальной школе появился хор, талант начал раскрываться, это заметили учителя. Уже к концу школы молодой Кунгуров знал, что отправится учиться музыке дальше, и поступил в училище при Московской консерватории.