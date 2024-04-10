«Я рыдал и просил»: кто, кроме Градского, оставил след в судьбе Кунгурова

Евгений Кунгуров после шоу «Голос» стал настоящим народным любимцем. Очень быстро у начинающего артиста появилась армия поклонников и поклонниц. Ведь у него был совершенно потрясающий голос, непередаваемый тембр. А добивался этого результата он очень долго, и в его творческом становлении сыграли важную роль два выдающихся певца.
Слушал оперу, Scooter и Prodigy
Евгений родился в простой семье, в поселке в Свердловской области. Папа был военным, мама пела в студенческом ансамбле. Талант не выбирает, где родиться, и сперва родители и не знали, что у их сына большой талант. Просто заметили музыкальные способности и отдали в музыкальную школу. Евгений сам выбрал инструмент — баян.
Он сам вспоминал, что никакого музыкального вкуса у него тогда не было, его некому было сформировать.
«Там все было. Я вырос на группе «Руки Вверх!», на Михаиле Круге, на Иване Кучине, на «песнях года». Потом пошел замес классической музыки — опера «Борис Годунов», какие-то оперные певцы, потом Mr. Credo. Вот этот вот самый пик моего становления, когда ты уже ворослеешь, появляются такие подростковые хотелки. Я играл на баяне классический репертуар, во дворе слушал шансон, на дискотеках — Scooter, Prodigy», — рассказывал он.
Потом в музыкальной школе появился хор, талант начал раскрываться, это заметили учителя. Уже к концу школы молодой Кунгуров знал, что отправится учиться музыке дальше, и поступил в училище при Московской консерватории.
Евгений Кунгуров. Фото: соцсети артиста
Я одного не понимал — как он так поет
Училище пролетело незаметно, и уже в консерватории Евгений начинал понимать, что одного таланта недостаточно, нужно развиваться дальше. Но кумиров не было. Педагоги учили пользоваться голосом, у него получалось, но не было ощущения чуда, пока не случилась одна судьбоносная встреча.
Совершенно случайно Кунгуров оказался на концерте уже тогда очень известного Дмитрия Хворостовского. И впечатления, которые он получил на этом концерте, остались с ним на всю жизнь.
«Я уже учился в консерватории и какие-то большие его концерты слышал. Но настоящий катарсис я испытал в филармонии. Это был подарок старшей сестры и ее мужа. Они подарили мне на день рождения билет. Я уже был курсе на третьем, я уже разбирался в вокале, уже знал, что и как, как мне тогда казалось. Я одного не понимал — как он так поет. Это была другая школа, отличная от того, чем я владею. И это было то, что я глобально ощутил на том концерте», — говорил позже Кунгуров.
Это было потрясение, к которому начинающий певец не был готов. До этого момента он не ожидал, что искусство может причинять столько радости и боли одновременно.
«Я помню, он запел и у меня мурашки, — вспоминал Евгений, — и внутри борьба такая — зависти, но не злой и восхищения. Просто я не понимаю, как он это делает. Я влюбился в классическую музыку, благодаря Диме. От его энергетики просто мурашки по коже. Я рыдал. У меня слезы, у меня молитвы. Я просил: Господи, помоги мне так научиться петь»
В тот вечер артист не выдержал потрясения, настолько оно оказалось сильным. Ему пришлось покинуть концертный зал.
«Я ушел с концерта. В самом конце я не выдержал этого эмоционального надрыва. Я упал на лестницу и рыдал», — говорил он.
С Дмитрием ему потом посчастливилось встретиться лично и познакомиться. Мираж рассеялся: Хворостовский оказался обычным, хоть и невероятно талантливым человеком. Но те эмоции, полученные на концерте, остались с ним на всю жизнь.
А следующая судьбоносная встреча ждала его позже.
Дмитрий Хворостовский. Фото: Global Look Press
Меня всегда поражало его тепло и любовь
В 2012 году Кунгуров попал на «Голос». Это было его первое шоу, первый телепроект, к которому он долго и отчаянно готовился. Ему было так важно донести миру, что у него внутри, все то, чему он научился за эти годы. Хотелось, чтобы кто-то, слушая его, испытал такой же катарсис, как и он когда-то на концерте Хворостовского.
Допев свой номер на сцене «Голоса», он уже уходил и не знал, что к нему повернулся сам маэстро Градский. Человек, который чувствовал настоящие таланты. Именно Градский открыл ему мир славы, стал его билетов в, как ему тогда казалось, счастливое будущее.
Кунгуров всегда с теплотой вспоминал о Градском, о его таланте и умении работать с начинающими артистами. Он говорил, что у них не получились отношения наставника и ученика, а получились дружеские.
Одним из соперников Кунгурова в «Голосе» стал Методие Бужор. Градский показал себя максимально справедливым наставником, он сказал, что оба мужчины очень талантливы и он не готов выбрать победителя и ему придется кидать монетку.
«Он говорил, мне будет сложно между вами выбрать, я вас обоих люблю, тогда я буду кидать монету. И положил на стол пятак. Ему хотели запретить, кто-то из администраторов говорил: Александр Борисович, не надо. А он такой: нет, это мое право, пускай это будет в эфире. Достал монету, подкидывает, и так — раз! И говорит: решка, Женя остается в проекте», — вспоминает Кунгуров.
Он честно признается, что был уверен, что вылетит из проекта, и эта новость буквально ошеломила его.
С Градским у Евгения остались максимально теплые отношения. Он даже помогал подопечному с работой.
«Несколько лет плотно общались, мы даже вместе работали. Он иногда выступал как директор, как промоутер, он предлагал нас. Меня всегда поражало его тепло и любовь. Я это чувствовал. Когда он с кем-то ругался, люди заводились а я понимал, что это ищущий юноша сидел в нем, такой бунтарь, в хорошем смысле слова. Который любил музыку, любил людей, даже если он мог на них в этот момент кричать. Любил жизнь. Любил репетировать, петь. Он крутой, теплый, настоящий, дерзкий, но настоящий. На нем не было никакой маски вообще, только такой, какой он есть», — рассказывал артист.
Евгений Кунгуров признавался, что с того самого памятного концерта Хворостовского ему хотелось удивлять людей, поражать их воображение и оставлять самые невероятные впечатления. Прискорбно, что эти пожелания сбылись. Самый последний поступок певца не оставил равнодушным никого.
По материалам YouTube-канала «PROжизнь» и передачи «Крупным планом»