«Она всегда была более красивой»: что на самом деле делят между собой сестры Шукшины

Сестры-погодки обычно становятся самыми близкими подругами, но в жизни Марии и Ольги Шукшиных все сложилось совершенно иначе. Они не просто не стали самыми близкими друг другу людьми, а практически превратились в заклятых врагов. Что случилось в знаменитой семье, разбирается Teleprogramma.pro.
Девочки-погодки
В браке с Василием Шукшиным у Лидии Федосеевой-Шукшиной родились две дочери: Мария появилась на свет в 1967 году, а Ольга — в 1968-м. У девочек была еще одна сводная сестра, но она осталась жить с первым мужем их матери.
Различия в характере и темпераменте не позволили сестрам стать близкими людьми с самого детства. Они всегда ссорились и едва выносили друг друга.
Василий Макарович одинаково любил обеих своих девочек, но иногда все же выделял Олю. В одном из писем, которое позже прочитала Ольга, отец написал следующее:
«Нужно равновесие сил. Мама плюс Маня равно Оля плюс папа».
Но это ли стало началом конца отношений между дочерьми Шукшина?
Мария была маминой дочкой, а Оля — папиной. Фото: Global Look Press
Начало раздора
После смерти отца Ольга перестала ощущать любовь своих близких. Не только на сестру, но и на маму шестилетняя девочка затаила обиду. Женщина через год, после того как овдовела, привела в дом нового мужчину — кинооператора Михаила Аграновича, а вскоре вышла за него замуж.
В тот момент обе девочки почувствовали себя ненужными. Хотя отчим устроил их в элитную школу, где они смогли получать образование наравне с детьми дипломатов.
Несмотря на то, что внешне сестры были похожи — обе блондинки, крепкие и яркие, — все же Маша со своей скульптурной внешностью несколько выигрывала на фоне немного полненькой в детстве родственницы.
Воспитанием красавиц занимался Агранович. Девочки были очень привязаны к отчиму, но отцом не называли — просто Мишей.
Детство и юность девушек были безоблачными. Но Ольге всегда казалось, что мама больше любит Марию. Да и Лидия Николаевна часто повторяла, что Маша ее любимица.
Позже в студии программы «Судьба человека» Ольга поделилась с Борисом Корчевниковым своим воспоминанием о сестре и матери:
«Мне всегда не хватало ее защиты как старшей сестры. У меня были проблемы. Она всегда была более красивой и симпатичной девушкой. А я такой больше колобок. С комплексами в школе, что надо похудеть. У Маши была сразу компания школьных хорошистов... Я в этой семье изгой. Маша похожа на маму характером. Она похолоднее сердцем. Она точно знает свою цель и идет к ней».
Ольга не смогла сделать такую же успешную карьеру, как Маша, а какое-то врем жила за границей. Когда вернулась в Москву, ничего не изменилось. Мама встретила ее холодно:
«Я упала ей на грудь, а она сказала: «Я думала, ты останешься там. Что ты приехала? Чудеса, чудеса. Опять не ждали».
Неужели детские травмы стали причиной большого конфликта?
Ольга Шукшина с детства конфликтовала со старшей сестрой. Фото: Global Look Press
Квадратные метры Шукшина
Судебные отношения сестер начались с квартиры на улице Бочкова в Москве, где Ольга проживала с детства. Адвокат Ольги Васильевны Юлия Вербицкая-Линник была уверена, что именно ее подопечная должна стать единоличной владелицей элитной недвижимости.
«Ольга Васильевна была рождена по этому адресу в ближайшем роддоме».
В этой квартире находилась собственность Василия Макаровича, которую Ольга охраняла вместе с матерью.
Адвокат поделилась с Teleprogramma.pro, что если с недвижимостью что-то случится, наследие великого Шукшина окажется под угрозой:
«К сожалению, наличие любых иных собственников ставит наследие Василия Макаровича Шукшина под угрозу. По этой причине Ольга Васильевна в этой квартире проживает и охраняет имущество».
В конфликт даже вмешалась дочь Марии Васильевны Анна, которая получила долю в квартире от матери. Она не захотела мириться с родственниками и отказываться от наследства в их пользу.
Дележка наследия
Теперь знаменитые дочери советского режиссера и писателя судятся из-за прав на произведения отца. По информации Таганского суда Москвы, незадолго до этого вдова писателя Лидия Федосеева-Шукшина передала все права своей дочери Марии. Ольга посчитала это несправедливым и намерена признать соглашение недействительным.
Позже адвокат Ольги заявила, что сестры не исключают возможность примирения.
Ольга Шукшина снова подала в суд на сестру. Фото: кадр из передачи «Судьба человека»
Последние новости
Известно, что в прошлом году Лидия Федосеева-Шукшина перенесла инсульт, после которого ей необходимо длительное восстановление, недавно ее выписали из больницы. По словам Ольги Шукшиной, Мария не принимает никакого участия в уходе за больной родственницей, не навещает ее и не отвечает на звонки матери и сестры. Как подчеркнула адвокат семьи Шукшиных Юлия Вербицкая-Линник, «это не вызывает удивление».
«Это не первый и не последний раз, когда они ей звонили. Но, видите, занят человек чем-то серьезным».
По материалам передачи «Судьба человека», изданий News.ru, Aif.ru, Teleprogramma.pro