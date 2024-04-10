«Она всегда была более красивой»: что на самом деле делят между собой сестры Шукшины

Сестры-погодки обычно становятся самыми близкими подругами, но в жизни Марии и Ольги Шукшиных все сложилось совершенно иначе. Они не просто не стали самыми близкими друг другу людьми, а практически превратились в заклятых врагов. Что случилось в знаменитой семье, разбирается Teleprogramma.pro.

Девочки-погодки

В браке с Василием Шукшиным у Лидии Федосеевой-Шукшиной родились две дочери: Мария появилась на свет в 1967 году, а Ольга — в 1968-м. У девочек была еще одна сводная сестра, но она осталась жить с первым мужем их матери.

Различия в характере и темпераменте не позволили сестрам стать близкими людьми с самого детства. Они всегда ссорились и едва выносили друг друга.

Василий Макарович одинаково любил обеих своих девочек, но иногда все же выделял Олю. В одном из писем, которое позже прочитала Ольга, отец написал следующее:

«Нужно равновесие сил. Мама плюс Маня равно Оля плюс папа».

Но это ли стало началом конца отношений между дочерьми Шукшина?