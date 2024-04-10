«Я ничего не копировал специально»: почему Кунгурова считали копией Магомаева

Чем похожи Муслим Магомаев и Евгений Кунгуров

Евгений Кунгуров и Муслим Магомаев — советские и российские оперные певцы, эстрадные исполнители. В целом можно сказать, что исполнители очень похожи. Оба они — талантливые певцы, обладающие красивыми голосами широкого диапазона и удивительной силы. Их вокал способен передать всю глубину эмоций и чувств, которые заложены в песне. Они оба известны своими выступлениями на оперной сцене и эстраде, а также исполнением романсов и песен советских композиторов.

Муслим Магомаев рано начал выходить на сцену, едва ему исполнилось 15 лет, Евгений Кунгуров и того раньше — в 12 лет уже выступал перед публикой.

Личная жизнь Евгения Кунгурова и Муслима Магомаева была весьма схожа. Оба певца были женаты, имели детей. Муслим Магомаев был женат дважды, но по-настоящему любил лишь вторую супругу — Тамару Синявскую, с которой прожил долгие годы. У Евгения Кунгурова тоже было два брака жена. У певца двое детей — сын и дочь.

Кроме того, многие отмечают, что и внешне исполнители очень похожи.

Однако различий между ними все же больше, чем сходства. Разберемся почему.