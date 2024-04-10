«Я ничего не копировал специально»: почему Кунгурова считали копией Магомаева

Чем похожи Муслим Магомаев и Евгений Кунгуров
Евгений Кунгуров и Муслим Магомаев — советские и российские оперные певцы, эстрадные исполнители. В целом можно сказать, что исполнители очень похожи. Оба они — талантливые певцы, обладающие красивыми голосами широкого диапазона и удивительной силы. Их вокал способен передать всю глубину эмоций и чувств, которые заложены в песне. Они оба известны своими выступлениями на оперной сцене и эстраде, а также исполнением романсов и песен советских композиторов.
Муслим Магомаев рано начал выходить на сцену, едва ему исполнилось 15 лет, Евгений Кунгуров и того раньше — в 12 лет уже выступал перед публикой.
Личная жизнь Евгения Кунгурова и Муслима Магомаева была весьма схожа. Оба певца были женаты, имели детей. Муслим Магомаев был женат дважды, но по-настоящему любил лишь вторую супругу — Тамару Синявскую, с которой прожил долгие годы. У Евгения Кунгурова тоже было два брака жена. У певца двое детей — сын и дочь.
Кроме того, многие отмечают, что и внешне исполнители очень похожи.
Однако различий между ними все же больше, чем сходства. Разберемся почему.
У Муслима Магомаева и Евгения Кунгурова один и тот же типаж внешности. Фото: страница поклонников творчества Муслима Магомаева во «ВКонтакте»
Отличия Кунгурова от Магомаева
Конечно, отличий между двумя оперными исполнителями гораздо больше. Это два абсолютно разных, но, несомненно, талантливых человека.
Однако люди из близкого окружения Евгения Кунгурова считали, что он очень хотел стать таким же, как Магомаев. Может, стремление достичь невозможного помогало ему двигаться вперед или, наоборот, поставило крест на самореализации.
Основное отличие Кунгурова от Магомаева — национальность. Кунгуров был русский, а Магомаев — азербайджанец.
Евгений появился на свет в городе Нижний Тагил Свердловской области, а Муслим — в Баку.
Также стоит сказать о жанрах исполнения. Оба певца исполняли классические произведения, романсы, песни советских композиторов, однако Магомаев также известен как исполнитель песен собственного сочинения. Кроме того, он писал музыку к фильмам, а Евгений Кунгуров не проявил себя в этом качестве.
Продолжительность карьеры. Евгений Кунгуров начал выступать в 2008 году, а Муслим Магомаев завершил карьеру в 1998-м.
Муслим Магомаев умер 25 октября 2008 года, на 67-м году жизни, в Москве от ишемической болезни сердца на руках у своей супруги Тамары Синявской, а Евгений Кунгуров добровольно ушел из жизни 8 апреля 2024 года, ему было всего 40 лет.
Несмотря на все отличия, Кунгурова считали лучшим двойником Магомаева. Почему так?
Евгений Кунгуров стремился стать самодостаточным, ярким исполнителем. Фото: Global Look Press
Лучший двойник или тень Магомаева
Несмотря на ряд отличий, Евгений Кунгуров считался одним из самых лучших двойников Магомаева. Многие видели в нем легенду советской эстрады, даже движения и позы его.
Сам Кунгуров на это отвечал так:
«Возможно, это срабатывает уже на автомате, хотя я ничего не копировал специально».
Самому оперному певцу льстило сравнение с легендой, но, по его словам в одном из интервью, становится ясно, что Евгений хотел быть самодостаточным исполнителем, а не скромной тенью мэтра.
Кунгуров говорил, что совсем не похож на Муслима:
«Конечно, сравнение с гением безумно лестно. Но я считаю, что я на него не похож. Не лучше или хуже — просто другой. У меня совсем другая психофизика, другое ощущение мира, вокала, но, повторюсь, мне лестно это сравнение. Вообще все баритоны, поющие эстраду советского времени, так или иначе много слушали Муслима Магомаева и много у него взяли — и я в том числе. Но пытаюсь придать всему свои краски».
Как признавался Евгений, он даже пытался уйти от каких-то его «фишек»:
«Например, он пел субтоном. У меня субтон другой, я не смогу спеть так, как он: «О, море, море…» На самом деле он сделал в своей профессии столько, что практически невозможно придумать ничего нового. Можно только взять принцип и пропустить это через себя, через свой голос и душу».
Но не все считали Кунгурова особенным певцом с гениальным голосом.
Евгений Кунгуров в образе Муслима Магомаева. Фото: кадр из шоу «Один в один»
В Сети писали, что он пытался быть похожим на Муслима Магомаева, но не смог стать столь же востребованным.
Может, ноша, которую повесил на себя Кунгуров, оказалась ему не по силам. В любом случае, это был талантливый исполнитель, которого ждало большое будущее, но которому, к сожалению, не хватило капельки удачи и везения.
По материалам Gubdaily, moya-semya