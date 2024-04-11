В Сети посмеялись над предстоящими гастролями Пугачевой: «Алла, это твой последний и решительный бой! Не подведи»

В СМИ появилась информация, что Алла Пугачева не смогла обойти вниманием свой собственный юбилей и готовится отметить его грандиозным туром по Европе.
Гастрольный тур
Что это — жажда былой славы или просто нужда, доподлинно известно лишь одной Примадонне. Однако, как сообщает пресса, за один свой концерт певица запросила 50 тысяч евро. Хотя в России ее расценки были гораздо больше.
Продюсер Аллы Борисовны рассказал, что исполнительница не совсем здорова, поэтому тур все еще под вопросом. Но известно, что Пугачева даст первый сольный концерт в Израиле. В день своего рождения, 15 апреля, она выпустит новый альбом и позовет на юбилей своих друзей-иноагентов. После этого даст еще один концерт на Кипре.
Многие звезды уже высказались по этому поводу, а пользователи Сети одновременно жалеют и осуждают певицу.
У Пугачевой начались проблемы со здоровьем, как пишут СМИ. Фото: Global Look Press
«Кто петь будет»
Хотя сама Примадонна давно дала понять, что на мнение россиян ей глубоко плевать, наши люди не могут оставаться равнодушными. Они высказывают свое мнение в соцсетях. Где-то Аллу жалеют, где-то осуждают, но хвалят теперь лишь отчаянные фанаты, которых с каждым днем остается все меньше.
Геннадий Киров: «Будет такой же концертик, как у Макара, не более того. Соберется гадюшник, и будут шипеть в сторону России».
Лоуренс Аравийский: «Юбилейный концерт! Тур по Европе! А кто петь-то будет? Или просто поедет свое бренное тело уехавшим показать? Так там смотреть не на что!»
Таймырский: «Песок уже сыплется, здоровье в труху, голос пропит и прокурен, а все гастроли устраивает по бомжовым столовым. Петь под фонограмму — это на Западе уголовная статья».
Татьяна М: «Оставьте ее в покое. Она не с народом и не с Россией, она человек мира и денег».
Татьяна Лебедева: «И себя не жалеет, нет ни сил, ни возможностей! Какие концерты, чего пыжиться? Но желчь и злоба бурлит и выплескивается наружу! И это отчаянье! Так бездарно закончить».
Inna Novikova: «Цирк, да и только. Как-то все это жалко выглядит отсюда, из России».
Татьяна Русанова: «Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Жаль ее, сама все сгубила на старости лет».
Олег S: «Да, Пугачева — это пример неблагодарности, неуважения к стране».
Валентина: «Здесь ее выступления стоили заоблачных денег. На 70-летний юбилей доходили до сотен тысяч. Неужели она и с друзей-русофобов будет такие же бабосики сдирать? Тогда они для нее не друзья, а средство обогащения. Вживую она петь уже очень давно не может, а фонограмма уже не сможет справиться с ее прокуренным голосом».
Клавдия Резенова: «Алла, это твой последний и решительный бой! Не подведи, не упади (ноги-то не держат), дай фору и фонограмму подбери приличную 50-летней давности, где ты действительно пела! А сейчас ты просто хрипишь и шипишь, но все равно — удачи!»
Алина: «Одним словом, глупая женщина оказалась Пугачева, что свою жизнь она завершает на чужбине, уехав из России, где ее любили, боготворили ее творчество, в одночасье российский народ ее возненавидел и требует, чтобы ее признали иноагентом. Докатилась до чего, Алка. Неужели ее душа не болит, что теперь так злобно к ней народ относится. Но это ее жизнь, и нам она теперь неинтересна».
И правда, совсем иначе могла отметить свой день рождения звезда российской эстрады, если бы не покинула родину.
Россияне не могут простить Алле Борисовне отъезд из страны. Фото: Global Look Press
Могло быть все иначе
Алла Борисовна сама выбрала такой путь, а ведь могло быть все совсем по-другому. В России она была настоящей примадонной эстрады. Ее боготворили, с ее позволения начиналась весна, и многие в это, действительно, верили.
Но Пугачева не захотела вразумить своего молодого и горячего мужа и отправилась вслед за ним, как истинная жена декабриста, прихватив детей.
Теперь вместо того чтобы достойно наслаждаться заслуженным отдыхом, она вынуждена колесить по городам и странам в поисках средств к существованию.
Мог быть концерт в Кремле, награды и овации, а сейчас — лишь очередная вечеринка в чужой стране, в компании с такими же беглецами.
Алла Пугачева осталась без концерта в Кремле. Фото: Global Look Press
Напомним, в начале марта Алла Пугачева представила публике свой новый трек «Не беспокойся за меня», который вызвала массу негативных откликов в нашей стране.
Немного ранее поклонники творчества Пугачевой смогли оценить ее альбом «P. S.», в который вошли концертные песни с 70-летия Примадонны.