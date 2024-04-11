В Сети посмеялись над предстоящими гастролями Пугачевой: «Алла, это твой последний и решительный бой! Не подведи»

В СМИ появилась информация, что Алла Пугачева не смогла обойти вниманием свой собственный юбилей и готовится отметить его грандиозным туром по Европе.

Гастрольный тур

Что это — жажда былой славы или просто нужда, доподлинно известно лишь одной Примадонне. Однако, как сообщает пресса, за один свой концерт певица запросила 50 тысяч евро. Хотя в России ее расценки были гораздо больше.

Продюсер Аллы Борисовны рассказал, что исполнительница не совсем здорова, поэтому тур все еще под вопросом. Но известно, что Пугачева даст первый сольный концерт в Израиле. В день своего рождения, 15 апреля, она выпустит новый альбом и позовет на юбилей своих друзей-иноагентов. После этого даст еще один концерт на Кипре.

Многие звезды уже высказались по этому поводу, а пользователи Сети одновременно жалеют и осуждают певицу.