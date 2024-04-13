Не только Либерж: непростые судьбы героев «Дома-2» - а могло все получиться

Смерть звезды «Дома-2» (18+) 36-летней Либерж Кпадону напомнила о том, что не для всех участников это реалити-шоу стало счастливым билетом в успешную жизнь. Журнал «Телепрограмма» вспоминает непростые и трагичные судьбы героев телестройки.
Либерж Кпадону
Улыбчивая 23-летняя мулатка Либерж Кпадону пришла на «Дом-2» в 2011 году большой оптимисткой: мечтала там найти мужа. У нее случилось несколько ярких романов, один из которых закончился свадьбой. Но с Евгением Рудневым Либерж Кпадону быстро развелась. Говорили, что Кпадону до сих пор любила другую звезду «Дома-2» - Ваню Барзикова, которому давно стала безразлична. Либерж с разницей в 10 лет выигрывала конкурс «Человек года» на «Доме-2» - последний раз минувшим летом, когда с другими «старичками» шоу опять пришла на «Дом-2» ради гонорара и медийности.
Либерж была блогером, и это занятие последние два года приносило ей весьма скромный доход, так как в запрещенной соцсети стало меньше рекламодателей. После проекта Кпадону одно время работала кастинг-директором на нескольких телепроектах, но быстро ушла с этой работы - было неинтересно. Открывала магазин (деньги дали родители), но бизнес не пошел.
Отношений у Либерж последнее время не было, как и работы. Оставались друзья, с которыми она то общалась, то исчезала и неделями не отвечала на звонки. Участились ссоры с родителями, которые переживали из-за пристрастия дочери к алкоголю. Нынешний ведущий «Дома-2» и экс-участник проекта Андрей Черкасов возмущается: «Всем тем подругам, которые сейчас соболезнуют, только один вопрос: когда Либерж годами гробила свое здоровье алкоголем, как вы ее останавливали? Вы просто наблюдали, смотрели, как она себя убивает. Путь к смерти начался давно».
36-летнюю Либерж Кпадону обнаружили мертвой в кровати в ее съемной квартире в ЖК «Театральный парк» в подмосковном Королеве. Дверь открыл хозяин квартиры. Рядом с телом Либерж лежал разряженный телефон, на который около недели пытались безуспешно дозвониться ее родители. Отец Кпадону восстанавливался после тяжелой операции в Санкт-Петербурге, после страшной новости он с женой срочно вылетел за телом дочери в Москву. Вскрытие показало, что Либерж умерла от остановки сердца. Незадолго до этого врачи рекомендовали ей сделать операцию - удалить доброкачественное новообразование в легком. Информация о том, что Кпадону пролежала мертвая больше месяца, оказалась ложью.
Мария Политова
Маша Политова ушла из жизни в 30 лет. При странных обстоятельствах. Фото: личная страница Марии Политовой в социальной сети
Неестественной смертью умерли восемь экс-участников «Дома-2». Самая известная из них - модель Мария Политова. Она была на проекте три раза, последний - в 2010 году. После «Дома-2» Политова встретила любимого мужчину, они стали жить вместе. Но недолгое счастье омрачила болезнь Политовой - у нее прогрессировало диагностированное ранее биполярное расстройство, которое усугубилось депрессией. За полгода до смерти Мария звонила экс-участникам «Дома-2» и обвиняла в травле, тогда Степан Меньщиков пытался ей объяснить, что нельзя помнить только плохое.
Пять лет назад 30-летняя Мария Политова ушла из своей квартиры в центре Москвы, прихватив с собой лекарства. Ее сожитель забил тревогу, так как Маша ранее дважды пыталась покончить жизнь самоубийством. Через десять дней тело Политовой обнаружили случайные прохожие в Щелковском районе Московской области неподалеку от дачи ее бабушки. Политова знала, что зимой там никого нет, и ключей у нее не было, а вскрыть дверь не смогла. В крови звезды «Дома-2» были обнаружены таблетки и этиловый спирт, в возбуждении уголовного дела было отказано. Мама Маши (врач) винила ее жениха: мол, не настоял вовремя на госпитализации ее дочери.
В разные годы трагически умерли экс-участники проекта: Кристина Калинина (депрессия, анорексия), Оксана Аплекаева (убита), Оксана Корнева (погибла под колесами авто, перебегая Садовое кольцо), Андрей Кадетов (убит), Анастасия Тарасюк (выпала из окна), Полина Лобанова (передозировка запрещенными веществами), Евгений Щербаков (выпал из окна).
Анастасия Дашко
Участницы телестройки Анастасия Дашко и Ольга Бузова. Фото: канал ТНТ
Участники «Дома-2» сидели в тюрьме по разным статьям. Пока были в проекте, они получали зарплату за участие, жили на всем готовом - и кров, и стол им предоставляли за жизнь под круглосуточным видеонаблюдением. Выйдя за территорию, некоторые решили зарабатывать нечестным путем. Самая популярная из них - экс-звезда телешоу Анастасия Дашко.
40-летняя Анастасия Дашко сейчас замужем, воспитывает двоих сыновей, занимается семейным бизнесом по организации грузоперевозок. 20 лет назад она пришла на «Дом-2», где была четыре года. Когда ее пара с Сэмом Селезневым распалась, девушка уехала к знакомой в Челябинск и открыла предприятие: торговала стройматериалами. Брала предоплату, но товар часть ее клиентов не получили. За мошенничество по 11 эпизодам Дашко получила 2 года колонии.
Иски потерпевших на сумму 2,5 млн руб. возместила. В колонии Насте помогла школа выживаемости «Дома-2»: «Это тысячи женщин - злых, неудовлетворенных. В основном - наркоманы и убийцы. Первое время всем хотелось уколоть меня тем, что я с телевидения в колонию попала, а потом приняли - когда поняли, что смогу за себя постоять». Дашко считает, что слава ей навредила: «Обычно за такое преступление люди получают условный срок. Но из-за моей медийности я получила срок вполне реальный».
Анастасия Дашко была на проекте в разное время с Кпадону. Но после смерти Либерж вспомнила, как в прошлом году Кпадону бесплатно прорекламировала в блоге ее онлайн-курс: «Тогда я спросила, сколько должна за это денег. А Либи ответила: «Я с наших деньги не беру». Она меня лично не знала и оказала мне услугу, помогла мне по доброте душевной».
Справка
С мая 2004 года по декабрь 2020 года «Дом-2» выходил на ТНТ. В нулевые реалити-шоу было популярным среди молодежи. Часть участников тех лет умело воспользовались полученной узнаваемостью и монетизировали накопленную популярность - стали успешными блогерами, телеведущими, предпринимателями. Аудитория «Дома-2» из нулевых выросла вместе со своими героями и продолжила следить за их жизнью. Ольга Бузова, Виктория Боня, Алена Водонаева, Нелли Ермолаева, Дарья Пынзарь, Степан Меньщиков - часть успешных героев «золотых составов» проекта. С 19 апреля 2021 года «Дом-2» выходит на телеканале «Ю», и имена его новых героев теперь мало кто знает. Поэтому периодически приглашают «старичков» проекта, готовых на такую подработку.