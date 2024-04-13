Не только Либерж: непростые судьбы героев «Дома-2» - а могло все получиться

Смерть звезды «Дома-2» (18+) 36-летней Либерж Кпадону напомнила о том, что не для всех участников это реалити-шоу стало счастливым билетом в успешную жизнь. Журнал «Телепрограмма» вспоминает непростые и трагичные судьбы героев телестройки.

Либерж Кпадону

Улыбчивая 23-летняя мулатка Либерж Кпадону пришла на «Дом-2» в 2011 году большой оптимисткой: мечтала там найти мужа. У нее случилось несколько ярких романов, один из которых закончился свадьбой. Но с Евгением Рудневым Либерж Кпадону быстро развелась. Говорили, что Кпадону до сих пор любила другую звезду «Дома-2» - Ваню Барзикова, которому давно стала безразлична. Либерж с разницей в 10 лет выигрывала конкурс «Человек года» на «Доме-2» - последний раз минувшим летом, когда с другими «старичками» шоу опять пришла на «Дом-2» ради гонорара и медийности.

Либерж была блогером, и это занятие последние два года приносило ей весьма скромный доход, так как в запрещенной соцсети стало меньше рекламодателей. После проекта Кпадону одно время работала кастинг-директором на нескольких телепроектах, но быстро ушла с этой работы - было неинтересно. Открывала магазин (деньги дали родители), но бизнес не пошел.

Отношений у Либерж последнее время не было, как и работы. Оставались друзья, с которыми она то общалась, то исчезала и неделями не отвечала на звонки. Участились ссоры с родителями, которые переживали из-за пристрастия дочери к алкоголю. Нынешний ведущий «Дома-2» и экс-участник проекта Андрей Черкасов возмущается: «Всем тем подругам, которые сейчас соболезнуют, только один вопрос: когда Либерж годами гробила свое здоровье алкоголем, как вы ее останавливали? Вы просто наблюдали, смотрели, как она себя убивает. Путь к смерти начался давно».

36-летнюю Либерж Кпадону обнаружили мертвой в кровати в ее съемной квартире в ЖК «Театральный парк» в подмосковном Королеве. Дверь открыл хозяин квартиры. Рядом с телом Либерж лежал разряженный телефон, на который около недели пытались безуспешно дозвониться ее родители. Отец Кпадону восстанавливался после тяжелой операции в Санкт-Петербурге, после страшной новости он с женой срочно вылетел за телом дочери в Москву. Вскрытие показало, что Либерж умерла от остановки сердца. Незадолго до этого врачи рекомендовали ей сделать операцию - удалить доброкачественное новообразование в легком. Информация о том, что Кпадону пролежала мертвая больше месяца, оказалась ложью.

Мария Политова