Что стало со скандальными участниками «голой» вечеринки, от которых многие отвернулись

Если Филипп Киркоров, Ольга Орлова, Ксения Собчак, рэперы Джиган (Денис Вайнштейн) и Текила (Александр Тарасов) и другие участники «шабаша» чувствуют себя прекрасно и снимаются в телепроектах, то от Насти Ивлеевой и Лолиты отвернулись все. Артистов лишили ролей, выступлений, рекламных контрактов и концертов. «Телепрограмма» разбиралась, как веселый хайп может обернуться печальными последствиями.

Настя Ивлеева голосует и жертвует

Инициатор полуголого буйства Настя Ивлеева мощнее остальных ощутила на себе последствия хайпа на непотребстве. Блогер знатно подмочила репутацию, лишилась крупных рекламных контрактов (банк и оператор связи) и спонсорских денег, кинокартину «Мальвина» с Настей в главной роли сняли с проката, а налоговая начала в отношении звезды масштабную проверку (за уклонение от уплаты налогов на звезду могут завести уголовное дело по статье 199 УК РФ).

Очевидно, перестроила Настя и имиджевую политику. Обычно подчеркнуто аполитичная Ивлеева начала слушать Послание Президента РФ Федеральному Собранию, обращать активное внимание на государственные праздники, поздравлять с 23 Февраля служащих мужчин, а с 8 Марта - женщин в форме. Сходила на выборы президента страны («Зашла в ту дверь»). Правда, пока все это плодов не возымело - на днях стало известно, что к артистке подан иск на 1 млрд руб. в пользу фонда «Защитники Отечества», помогающего участникам СВО.

А еще в телеграм-каналах разгонялась новость, что недалеко от того самого «Мутабора» открывается бар-лапшичная, часть которого принадлежит Ивлеевой. Пока это никак не подтвердилось. Однако в меню заведения, попавшем в интернет, были весьма недвусмысленные позиции: «Почти голый коктейль», «Коктейль с извинениями», «Слезы Ивлеевой».

Лолита помогает храму