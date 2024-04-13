Что стало со скандальными участниками «голой» вечеринки, от которых многие отвернулись

Если Филипп Киркоров, Ольга Орлова, Ксения Собчак, рэперы Джиган (Денис Вайнштейн) и Текила (Александр Тарасов) и другие участники «шабаша» чувствуют себя прекрасно и снимаются в телепроектах, то от Насти Ивлеевой и Лолиты отвернулись все. Артистов лишили ролей, выступлений, рекламных контрактов и концертов. «Телепрограмма» разбиралась, как веселый хайп может обернуться печальными последствиями.
Настя Ивлеева голосует и жертвует
Инициатор полуголого буйства Настя Ивлеева мощнее остальных ощутила на себе последствия хайпа на непотребстве. Блогер знатно подмочила репутацию, лишилась крупных рекламных контрактов (банк и оператор связи) и спонсорских денег, кинокартину «Мальвина» с Настей в главной роли сняли с проката, а налоговая начала в отношении звезды масштабную проверку (за уклонение от уплаты налогов на звезду могут завести уголовное дело по статье 199 УК РФ).
Очевидно, перестроила Настя и имиджевую политику. Обычно подчеркнуто аполитичная Ивлеева начала слушать Послание Президента РФ Федеральному Собранию, обращать активное внимание на государственные праздники, поздравлять с 23 Февраля служащих мужчин, а с 8 Марта - женщин в форме. Сходила на выборы президента страны («Зашла в ту дверь»). Правда, пока все это плодов не возымело - на днях стало известно, что к артистке подан иск на 1 млрд руб. в пользу фонда «Защитники Отечества», помогающего участникам СВО.
А еще в телеграм-каналах разгонялась новость, что недалеко от того самого «Мутабора» открывается бар-лапшичная, часть которого принадлежит Ивлеевой. Пока это никак не подтвердилось. Однако в меню заведения, попавшем в интернет, были весьма недвусмысленные позиции: «Почти голый коктейль», «Коктейль с извинениями», «Слезы Ивлеевой».
Лолита помогает храму
Фото: Иван Макеев/КП
Мало кто мог представить, что за скандальные видео отменят и 60-летнюю Лолиту. Популярная артистка, стоявшая на тех самых фото рядом с Филиппом Киркоровым, заседала в жюри телешоу, активно гастролировала и не стеснялась интернет-шоу. После «Мутабора» все это как рукой сняло. В отличие от многих уехавших коллег вокалистка не винит в случившемся всех вокруг и государство. Принимает ситуацию философски: «Так сошлись планеты».
Артистка извинилась, но это не помогло - концерты в разных городах страны отменяются один за другим, она распустила команду и несколько месяцев не платит подопечным зарплату. А накопленные средства идут на благое дело: Лолита помогает восстанавливать небольшой храм в Мелитополе, пострадавший от обстрела, - артистка отправляет деньги на роспись церкви. И просит «вернуть» ее «на работу», намекая, что на пенсию в 23 тысячи рублей не проживет. На Ивлееву певица зла не держит.
- По-человечески мы не прервали ни на шаг отношения друг с другом, - говорит Лолита. - Никаких обид на Настю у меня нет, она была лицом вечеринки - и даже не организатором. Я была в концертном костюме.
Анна Асти выступает на ВДНХ
Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
Исполнительница хитов «По барам» и «Царица», украинка Анна Дзюба (Асти), которая пытается занять в российском шоу-бизнесе освободившееся место землячки Светланы Лободы, только в 2023 году получила российское гражданство - и чуть было его не лишилась. Певица не очень активно проявляла себя на той самой вечеринке, но народный гнев обрушился и на нее. В итоге Асти технично выдержала паузу, уйдя на больничный. Вокалистка сказала, что делала плановую операцию, а потом проходила реабилитацию.
Отмена запланированных гастролей лишила Анну как минимум 13 млн руб. Медицинские мероприятия закончились ровно тогда, когда все уже поутихло. Сначала Асти начала аккуратно появляться на публике, а затем и вовсе выступила на праздничном концерте на ВДНХ в честь 8 Марта в рамках форума «Россия». 25 марта Анна не забыла сообщить, что перевела в фонд помощи жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» 1 млн руб. А 2 апреля заявила в соцсетях, что все ранее запланированные концерты (более 15 городов России) состоятся в ближайшее время.
Рэпер Vacio собирается в армию
Фото: личная страница Vacio в социальной сети
Тот самый паренек с носком на причинном месте и надписью «Уроды красоты боятся» на спине - малоизвестный до скандала рэпер Николай Васильев из Екатеринбурга - тоже извинился. Но и ему это не помогло. Дерзкий и вызывающий музыкант сразу после сабантуя был арестован на 15 суток по статье о мелком хулиганстве и получил штраф 200 тыс. руб. А 6 января 2024 года, сразу после выхода на свободу, рэпера арестовали еще на 10 суток, снова за мелкое хулиганство с оказанием сопротивления сотруднику полиции.
После отбытия административного ареста Васильев встал на воинский учет и готовится отправиться в армию. Конечно, в спецвойска никто его брать не собирается, исполнителя, скорее всего, определят на военно-оркестровую службу. С чем он смирился и на чем пытается хайповать: побрился наголо и выкладывает видеоролики, где стреляет в тире или десятью разными способами уничтожает носок.