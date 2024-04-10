Беда не приходит одна: какое несчастье обрушилось на Кейт Миддлтон, помимо проблем со здоровьем

Кейт Миддлтон шокировала британцев да и всю мировую общественность, рассказав о своем диагнозе. Никто не ждал, что молодая, красивая, спортивная будущая королева Великобритании окажется перед лицом борьбы со страшным недугом.

Объявлению диагноза предшествовала череда скандалов. Ведь незадолго до этого принцесса перенесла плановую операцию на брюшной полости и находилась на восстановлении. Подданные короны очень переживали, хорошо ли Кейт перенесла операцию, не возникло ли каких-то осложнений. Но сперва новостей долго не было, а затем пресс-служба дворца опубликовала фейковое фото герцогини с детьми. Позднее эксперты установили, что оно было сгенерированно нейросетью. Затем Миддлтон якобы заметили в городе во время шопинга с мужем, но поклонники утверждали, что это двойник, а не Кейт. Женщина, запечатленная на снимках с принце Уильямом, была лишь отдаленно похожа на герцогиню одеждой и прической.

Устав от бесконечных «разоблачительных» заголовков в таблоидах, принцесса Уэльская решилась рассказать правду. Она записала трогательное видеообращение, в котором честно рассказала о своем диагнозе и будущем лечении и попросила прессу и фанатов оставить ее семью в покое. По словам Кейт, она действительно перенесла плановую операцию и находилась на восстановлении, но команда ее лечащих врачей решила на всякий случай еще раз провести анализы, и рак подтвердился.