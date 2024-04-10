Беда не приходит одна: какое несчастье обрушилось на Кейт Миддлтон, помимо проблем со здоровьем

Кейт Миддлтон шокировала британцев да и всю мировую общественность, рассказав о своем диагнозе. Никто не ждал, что молодая, красивая, спортивная будущая королева Великобритании окажется перед лицом борьбы со страшным недугом.
Объявлению диагноза предшествовала череда скандалов. Ведь незадолго до этого принцесса перенесла плановую операцию на брюшной полости и находилась на восстановлении. Подданные короны очень переживали, хорошо ли Кейт перенесла операцию, не возникло ли каких-то осложнений. Но сперва новостей долго не было, а затем пресс-служба дворца опубликовала фейковое фото герцогини с детьми. Позднее эксперты установили, что оно было сгенерированно нейросетью. Затем Миддлтон якобы заметили в городе во время шопинга с мужем, но поклонники утверждали, что это двойник, а не Кейт. Женщина, запечатленная на снимках с принце Уильямом, была лишь отдаленно похожа на герцогиню одеждой и прической.
Устав от бесконечных «разоблачительных» заголовков в таблоидах, принцесса Уэльская решилась рассказать правду. Она записала трогательное видеообращение, в котором честно рассказала о своем диагнозе и будущем лечении и попросила прессу и фанатов оставить ее семью в покое. По словам Кейт, она действительно перенесла плановую операцию и находилась на восстановлении, но команда ее лечащих врачей решила на всякий случай еще раз провести анализы, и рак подтвердился.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Сама операция, как стало известно позже из источников в Кенсингтонском дворце, была по поводу удаления матки. Принцесса долго не могла решиться на такое серьезное вмешательство, но медики уговорили ее лечь под нож.
Британцы недоумевали, почему Кейт так долго тянула с официальным объявлением, вгоняя людей в смятение. Но позднее источник во дворце раскрыл правду: дело было в самом младшем сыне принцессы, Луи. Миддлтон не знала, как подготовить наследника к такой сложной новости, и из-за этого откладывала официальное заявление. По словам источника, родители намеренно отодвигали запись и публикацию видеообращения к пасхальным каникулам, чтобы дети не столкнулись со сплетнями в школе. Кейт постаралась максимально мягко донести до малышей известия о своем здоровье и пообещала им, что обязательно поправится.
Казалось бы, все самое страшное уже случилось, но тут герцогиню ждал новый поворот. На днях она узнала, что ее семья разорена. Речь идет о родителях герцогини. Семья Миддлтон владела собственным бизнесом, продающим праздничные аксессуары. В какой-то момент предприятие стало настолько успешным, что родители Кейт стали миллионерами. Именно это не в последнюю очередь позволило им отправить детей в престижные учебные заведения Великобритании. И именно там Кейт познакомилась со своим будущим мужем, принцем Уильямом.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Но в последние годы бизнес резко упал в доходах, родители Кейт ничего не могли сделать. Со временем предприятие стало убыточным, ее семья объявила о банкротстве. Но самое страшное, что их долги на сегодняшний день составляют 500 тысяч долларов и погасить их они не в состоянии.
«Это настоящая черная полоса для Кейт и для всей ее семьи. Они всегда были близки, она тяжело переживает это», — прокомментировал источник, близкий к королевской семье.
Особенно тяжело для Кейт то, что она сама никак не может помочь родителям в такой сложной ситуации. Ведь она работает принцессой, у нее нет никаких доходов, она лишь находится на попечении британской короны.
По материалам The Times