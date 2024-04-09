«Мы верим в чудо»: что происходит с Анастасией Заворотнюк, последние новости о состоянии актрисы

Анастасия Заворотнюк неизлечимо больна уже пять лет. С момента постановки диагноза, артистка перестала выходить на связь с поклонниками, а семья не дает никаких комментариях о ее нынешнем состоянии здоровья. На сегодняшний день нам известно то же, что и в 2019 году: у Анастасии агрессивная опухоль головного мозга, она проходит интенсивное лечение.

Родители Заворотнюк никогда не были публичными людьми, в отличие от, например, отца Жанны Фриске, который всегда беседовал с журналистами о состоянии здоровья своей дочери. Муж, Петр Чернышев, давно не дает прессе никаких комментариев. Единственным человеком, от которого можно получить хоть какую-то информацию о всенародно любимой актрисе, остается ее дочь — Анна Заворотнюк. Анна даже не так давно показала, как выросла Мила — ее младшая единоутробная сестра.

Говоря о маме, Анна не может скрыть своего подавленного состояния.