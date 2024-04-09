«Мы верим в чудо»: что происходит с Анастасией Заворотнюк, последние новости о состоянии актрисы

Анастасия Заворотнюк неизлечимо больна уже пять лет. С момента постановки диагноза, артистка перестала выходить на связь с поклонниками, а семья не дает никаких комментариях о ее нынешнем состоянии здоровья. На сегодняшний день нам известно то же, что и в 2019 году: у Анастасии агрессивная опухоль головного мозга, она проходит интенсивное лечение.
Родители Заворотнюк никогда не были публичными людьми, в отличие от, например, отца Жанны Фриске, который всегда беседовал с журналистами о состоянии здоровья своей дочери. Муж, Петр Чернышев, давно не дает прессе никаких комментариев. Единственным человеком, от которого можно получить хоть какую-то информацию о всенародно любимой актрисе, остается ее дочь — Анна Заворотнюк. Анна даже не так давно показала, как выросла Мила — ее младшая единоутробная сестра.
Говоря о маме, Анна не может скрыть своего подавленного состояния.
«Мама болеет очень сильно, мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло пять лет. В блоге тоже. Очень болит в груди…» — говорит она.
Анастасия Заворотнюк. Фото: Global Look Press
Именно из-за этого поклонники актрисы с большим недоумением отнеслись к недавнему отлету дочери Заворотнюк в Дубай. Дело в том, что 3 апреля Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года. В этот день друзья и коллеги артистки всегда писали о ней посты, с теплыми пожеланиями выздоровления и выражали надежду на скорую встречу. Поздравления публиковала на своей странице и Анна, но не в этом году. Она не написала ничего о мамином празднике и незадолго до этого покинула Россию, отправившись в Дубай.
Поклонники Анастасии начали оставлять поздравление под другими постами Анны в соцсетях.
«Аня, передавайте Вашей маме поздравления с днем рождения! Несмотря ни на что, все мы верим в чудо! Всего самого доброго и хорошего ей! Она всегда-всегда самая красивая женщина нашей страны!» — написали они.
«Дорогая Анна! Передайте, пожалуйста, поздравление своей маме с днем рождения! Пусть все будет хорошо, скорейшего выздоровления, пусть близкие будут всегда рядом, а невзгоды проходят стороной!» — добавили другие.
На новом месте Анна сдержанно поблагодарила поклонников за поздравления с маминым днем рождения и продолжила публиковать дубайские пейзажи. Возможно, дело в последнем признании Анны, что разговоры о маме — это «травма, которая дает о себе знать». Подобные разговоры становятся для девушки все труднее.
Анастасия Заворотнюк. Фото: Global Look Press
Но вместе с тем в сети начинают активно курсировать слухи, что поздравлений для Анастасии в этом году не было, потому что близкий круг знал, что именинница все равно не сможет их прочитать. Подозревают, что актрису поместили в медикаментозный сон из-за ухудшения состояния и не разглашают информацию об этом.
Впрочем, «хоронили» Анастасию Заворотнюк уже не раз. В самом начале ее болезни, в 2019 году, блогер Антон Суворкин заверял, что актриса уже мертва, а ее родственники скрывают этот факт из-за кредитов на имя Анастасии, чтобы не платить по ее долгам. Эту информацию охотно тиражировали третьесортные СМИ и телеграм-каналы.
Журналисты так же не раз «разводили» «прекрасную няню» с мужем, Петром Чернышевым. Последний раз это случилось в начале текущего года. Якобы пара провела Новый год раздельно, потому что у Петра уже есть другая избранница.
«И вот появилась теория о том, что у него начался роман, поэтому у него очень плохие отношения со старшими детьми Насти. Но также подозревают, что Петр не был верен изначально», — утверждал тот же Суворкин.
Но никаких комментариев за этим, разумеется, не последовало. Петр Чернышев остается верен своему правилу: никаких контактов с журналистами.
Никакой информации о прогнозах Анастасии у нас нет, поэтому нам остается только примкнуть к ее верным поклонникам и пожелать ей всего самого доброго. Как и им, нам тоже остается только верить в чудо, несмотря ни на что.
По материалам «Комсомольской правды» и «Леди Mail.ru»