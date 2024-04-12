Что известно о сыне Жанны Фриске Платоне, и чем он сейчас занимается

Накануне дня рождения Платон Шепелев появился в эфире передачи, которую ведет его отец. Речь о шоу выходного дня «В кругу друзей» на телеканале «Россия», где в студию к Дмитрию Шепелеву приходят семьи звезд с домашними животными, а эксперты дают полезные советы тем, у кого есть питомцы. Шепелев привел на съемки детей: 11-летнего сына Платона, 3-летнего Тихона (сын Дмитрия и его гражданской жены, дизайнера Екатерины Тулуповой), 10-летнюю падчерицу Ладу (дочь Тулуповой от экс-мужа).

В семье две собаки породы ши-тцу, о которых рассказали Платон и Лада. Платон оказался воспитанным мальчиком с приличным словарным запасом (папа ему много читал с самых юных лет) и лучезарной улыбкой мамы Жанны. Многие отметили: Платон подрос и стал еще больше похож на Жанну Фриске - глаза, щеки, высокий лоб и такой же овал лица… А вот характер у мальчика папин - не любит сидеть сложа руки, за каждое новое дело берется с интересом и изучает от и до.

Платон рассказывает: «Вечером мы с папой гуляем с собаками Пу и Лу. Мне нравится, когда мы с папой болтаем о моих или его способностях». Мальчик прилежно учится в престижной московской частной школе и с юных лет занимается музыкой - играет на фортепиано и гитаре. Любовь к электрогитаре сначала привела Платона к мечте стать рок-звездой: он импровизировал и играл хиты рок-групп, обсуждал с отцом каждую открытую для себя композицию.