Что известно о сыне Жанны Фриске Платоне, и чем он сейчас занимается

Мама Платона Шепелева певица Жанна Фриске умерла, когда мальчику было всего два года. И с тех пор его папа, телеведущий Дмитрий Шепелев,старается за двоих, чтобы у ребенка было счастливое детство. В апреле Платону Шепелеву исполнилось 11 лет. Журнал «Телепрограмма» рассказывает, каким растет этот улыбчивый мальчишка.
Мамина копия, папин характер
Платон похож на маму. Фото: Канал «Россия 1»
Накануне дня рождения Платон Шепелев появился в эфире передачи, которую ведет его отец. Речь о шоу выходного дня «В кругу друзей» на телеканале «Россия», где в студию к Дмитрию Шепелеву приходят семьи звезд с домашними животными, а эксперты дают полезные советы тем, у кого есть питомцы. Шепелев привел на съемки детей: 11-летнего сына Платона, 3-летнего Тихона (сын Дмитрия и его гражданской жены, дизайнера Екатерины Тулуповой), 10-летнюю падчерицу Ладу (дочь Тулуповой от экс-мужа).
В семье две собаки породы ши-тцу, о которых рассказали Платон и Лада. Платон оказался воспитанным мальчиком с приличным словарным запасом (папа ему много читал с самых юных лет) и лучезарной улыбкой мамы Жанны. Многие отметили: Платон подрос и стал еще больше похож на Жанну Фриске - глаза, щеки, высокий лоб и такой же овал лица… А вот характер у мальчика папин - не любит сидеть сложа руки, за каждое новое дело берется с интересом и изучает от и до.
Платон рассказывает: «Вечером мы с папой гуляем с собаками Пу и Лу. Мне нравится, когда мы с папой болтаем о моих или его способностях». Мальчик прилежно учится в престижной московской частной школе и с юных лет занимается музыкой - играет на фортепиано и гитаре. Любовь к электрогитаре сначала привела Платона к мечте стать рок-звездой: он импровизировал и играл хиты рок-групп, обсуждал с отцом каждую открытую для себя композицию.
Мечта стать рок-звездой в прошлом. Фото: .me/dmitriyshepelev
Параллельно Платон занимался теннисом и делал первые успехи в этом виде спорта - побеждал на детских турнирах. Дмитрий даже стал за компанию ходить с сыном на тренировки - играл на соседнем корте.
Однако теперь все изменилось. Игра на гитаре в расписании мальчика осталась, но лишь как увлечение. Платон недавно сообщил, что решил стать баскетболистом.
Мальчик грезит баскетболом. Фото: t.me/dmitriyshepelev
Дмитрий по традиции все увлечения сына поддерживает: «Один баскетбол в голове. Спит с кроссовками и мячом. А ведь совсем недавно это была электрогитара. Как быстро меняет увлечения. Новая самая частая фраза моего прекрасного старшего сына-подростка, когда я или кто-то другой пытается дать ему добрый совет, звучит так: «Нет. Пусть это будет мой опыт». Даже когда Платон был младенцем, я повторял себе и другим: «Моя задача как отца следить за тем, чтобы ребенок голову себе не разбил, а в остальном пусть пробует. Выходит, правильно повторял. Слежу. И не лезу».
Дмитрий доверяет Платону и не навязывает свои нереализованные мечты: правда, некоторые привычки навязал мальчишке - у отца с сыном принято регулярно вместе смотреть кино и готовить вкусную еду. Телеведущий на вопросы о воспитании Платона отвечал: «Для меня в его воспитании самое важное - чтобы он оставался жизнерадостным и светлым мальчиком.
Мой сын Платон - необыкновенно яркий, умный мальчишка, у него так много талантов и успехов в учебе, музыке, спорте! Его обожают семья, друзья, учителя, у него, я знаю, большое будущее - он взял лучшее от своих родителей».
Дмитрий Шепелев с детьми и гражданской женой Екатериной Тулуповой живут в просторной квартире в центре Москвы. Платон и Лада познакомились раньше, чем их родители - они стали друзьями в одной группе детского сада. Теперь вместе ходят в школу и продолжают дружить. Платон называет мачеху Катей.
Мальчик растет в дружной семье, и все, кто с ними знаком, отмечают - Дмитрий окружает Платона заботой и любовью.
Лучшая мама на свете…
Жанна с мамой, сестрой и сыном в Юрмале. 2014 год. Фото: личная страница Натальи Фриске в социальной сети
Платон появился на свет в апреле 2013 года. 38-летняя Фриске решила рожать в комфортном климате штата Майами, где у нее была квартира. В родзале американского госпиталя Жанну во время родов за руку держал любимый мужчина. Жанна и Дмитрий на тот момент были вместе два года, и решение рожать «вместе» приняли единогласно. Через два дня после родов маму с сыном выписали.
Шепелев в книге «Жанна» так описывает самый счастливый период их семьи: «Жанна - нежнейшая мама, рассматривает младенца, разговаривает с ним, кормит и не выпускает из рук… Я с удовольствием вожусь с сыном: переодеваю, купаю, щекочу, укачиваю. Мне весело и легко, и нет страха. Мы ходим с ним в кафе, разглядываем людей, пока Жанна по-прежнему ест любимое мороженое, бредем вдоль океана и слушаем шум волн… Нам беспечно. Легко. Беззаботно. Как, собственно, и должно быть в семье, где на свет у двух любящих людей появляется желанный первенец».
Уже через пару месяцев Жанне Фриске в США поставят страшный диагноз: глиобластома - опухоль головного мозга. После диагностирования неизлечимой болезни Жанна прожила два года, и Дмитрий Шепелев использовал все возможности современной медицины, чтобы продлить ей жизнь…
Дмитрий после смерти Жанны много консультировался с психологами о том, в какой форме ребенку в разном возрасте рассказывать о маме. Шепелев правда старается быть хорошим отцом: «Уверен, однажды мы поговорим с Платоном, как двое мужчин, любящих Жанну - жену и маму. Я расскажу ему историю нашей любви, историю болезни, историю чуда, которое с нами произошло. Я расскажу, какими были последние дни его мамы…».