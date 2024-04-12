Как Лель и Караулова потеснили Гагарину и Александрову в списке самых востребованных звезд в рекламе в 2024 году

В каждой рекламной паузе на ТВ есть минимум один ролик с участием звезды. С каждого десятого билборда на улицах больших городов на нас смотрит узнаваемое лицо. Крупные отечественные компании выбрали для продвижения своих товаров и услуг надежных артистов, которым люди сейчас доверяют. Журнал «Телепрограмма» составил список главных звезд в рекламе.

10 - 30 млн руб. - гонорар звезды за большую рекламную кампанию

Звезды востребованы в рекламных кампаниях, так как привлекают внимание к рекламе, выделяют ее из общего потока. Таким образом владельцы бизнеса получают то, что им нужно: узнаваемость и востребованность услуги или бренда. Чтобы выбрать звезду для рекламной съемки, проводят маркетинговые исследования своей аудитории: так получают список звезд, которым доверяет их потребитель. В других случаях - это просто самые популярные в период рекламной кампании артисты. Знаменитостей со скандальной репутацией не берут. За последние два года рекламные паузы очистились от звезд с непатриотичной позицией.

Если крупный бренд запускает новый продукт или услугу, то сезонная рекламная кампания будет интенсивной и выгодной для артиста, который стал ее лицом. Звезды ценят такие подработки: денег получают много, а трудозатрат при этом минимум - часто один съемочный день. После того как с рынка ушли иностранные компании, платить звездам в рекламе стали меньше. Так как выросла конкуренция у артистов за то, чтобы попасть в рекламу, которой тоже стало меньше. Часть узнаваемых лиц осталась прежней, а часть поменялась. Самые выгодные контракты у крупных заказчиков: банков, операторов сотовой связи, маркетплейсов, аптек, сервисов доставок.

Раньше заключали чаще долгосрочные контракты - на год и более, теперь больше сезонных - как, например, с певицей Катей Лель на весну.