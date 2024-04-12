Как Лель и Караулова потеснили Гагарину и Александрову в списке самых востребованных звезд в рекламе в 2024 году

В каждой рекламной паузе на ТВ есть минимум один ролик с участием звезды. С каждого десятого билборда на улицах больших городов на нас смотрит узнаваемое лицо. Крупные отечественные компании выбрали для продвижения своих товаров и услуг надежных артистов, которым люди сейчас доверяют. Журнал «Телепрограмма» составил список главных звезд в рекламе.
10 - 30 млн руб. - гонорар звезды за большую рекламную кампанию
Звезды востребованы в рекламных кампаниях, так как привлекают внимание к рекламе, выделяют ее из общего потока. Таким образом владельцы бизнеса получают то, что им нужно: узнаваемость и востребованность услуги или бренда. Чтобы выбрать звезду для рекламной съемки, проводят маркетинговые исследования своей аудитории: так получают список звезд, которым доверяет их потребитель. В других случаях - это просто самые популярные в период рекламной кампании артисты. Знаменитостей со скандальной репутацией не берут. За последние два года рекламные паузы очистились от звезд с непатриотичной позицией.
Если крупный бренд запускает новый продукт или услугу, то сезонная рекламная кампания будет интенсивной и выгодной для артиста, который стал ее лицом. Звезды ценят такие подработки: денег получают много, а трудозатрат при этом минимум - часто один съемочный день. После того как с рынка ушли иностранные компании, платить звездам в рекламе стали меньше. Так как выросла конкуренция у артистов за то, чтобы попасть в рекламу, которой тоже стало меньше. Часть узнаваемых лиц осталась прежней, а часть поменялась. Самые выгодные контракты у крупных заказчиков: банков, операторов сотовой связи, маркетплейсов, аптек, сервисов доставок.
Раньше заключали чаще долгосрочные контракты - на год и более, теперь больше сезонных - как, например, с певицей Катей Лель на весну.
Катя Лель снова «выстрелила» со своим хитом, чем воспользовался оператор связи. Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
Продлевать его на лето или нет, бренд решит по результатам весенней кампании. Катя Лель составила компанию Азамату Мусагалиеву - за это получит свой гонорар, а за использование в ролике слов хита «Мой мармеладный» отчисления придут автору композиции Максиму Фадееву. Крупный маркетплейс обновил рекламную кампанию, где всегда заправляли Полина Гагарина и Дмитрий Маликов, внедрил новые сюжеты с их коллегой по эстрадной сцене Юлианной Карауловой, которая с недавних пор еще и ведет передачу «Кто хочет стать миллионером?». Актриса Аглая Тарасова сменила партнершу Дмитрия Нагиева блогершу Анастасию Ивлееву в рекламной кампании сотового оператора. И таких примеров в этом году масса.
Гонорары звезд даже у одного заказчика разные - это напрямую связано со степенью популярности артиста, продолжительностью контракта и количеством задействованных рекламных носителей (ТВ, радио, онлайн-площадки, наружные носители - городские экраны и т. д.). В сумму самых дорогих контрактов входит полный пакет прав на использование образа артиста. Вознаграждения за съемку в рекламе артисты не озвучивают.
Но на основе анализа рекламного рынка можно предположить, какого порядка эти цифры. Годовые контракты со звездами крупных компаний могут быть солидными: 10 - 30 млн руб. Сезонные контракты стартуют от 5 млн руб.
Востребованные звезды первой величины в рекламе: Полина Гагарина, Сергей Безруков, Гарик Харламов, Дмитрий Нагиев, Павел Воля, Ляйсан Утяшева, Баста, Азамат Мусагалиев, Сергей Маковецкий, Сергей Гармаш, Сергей Бурунов, Дмитрий Маликов, Юлианна Караулова.
Сезонные контракты - Катя Лель, Аглая Тарасова.
5 - 10 млн руб. - гонорар звезды за стандартную рекламную кампанию
Меньше, но вполне прилично платят страховые компании, сети магазинов и ресторанов быстрого питания, лотереи, платежные системы, косметические, продуктовые, фармацевтические и модные бренды, строительные и другие организации. Отечественные бренды стали развиваться очень активно и соответственно заказывать рекламу.
Гонорар за годовую рекламную кампанию в этой категории - 5 - 10 млн руб.
Дмитрий Хрусталев не только ведет но и рекламирует лотерею. Фото: Николай Оберемченко/КП
В топе у этих рекламодателей теперь: Дмитрий Хрусталев, Марина Кравец, Мария Аронова, Ян Цапник, Агата Муцениеце, Алла Михеева, Виктор Хориняк, Михаил Галустян, Михаил Пореченков, Ида Галич, Зиверт, Алексей Ягудин.
Как было раньше?
Когда звезда на пике популярности - ищи ее в рекламе. Вспоминаем артистов из самых популярных рекламных пауз 15 прошедших лет. Также указываем гонорары, которые в те годы платили знаменитостям.
2009 год
Певец Дима Билан (реклама чипсов, парфюма) - по 30 млн руб. за контракт. Актеры Борис Щербаков и Татьяна Догилева (банк) - по 15 млн руб. за контракт.
2010 год
Анастасия Волочкова рекламировала шоколадный батончик. Фото: Марина Волосевич КВН (18+)
Балерина Анастасия Волочкова (реклама шоколадного батончика со слоганом «поцелуй меня в пачку») - 3 млн руб. за контракт.
2011 год
Оперный певец Дмитрий Хворостовский (конфеты), певица Валерия (бренды одежды, обуви) - по 3 млн руб. за контракт.
2013 - 2014 годы
Актеры и телеведущие Дмитрий Нагиев (раствор антисептика), Сергей Светлаков (оператор сотовой связи), Павел Воля (сухарики), Иван Ургант (йогурт, банк, сотовый оператор), артисты «Квартета И» (оператор сотовой связи) - от 15 до 20 млн руб. за контракт.
2015 год
Продюсер Яна Рудковская, фигурист Евгений Плющенко и их сын Александр (зубная паста) - $1 млн (63 млн руб. по среднему курсу 2015 года).
2018 год
В 2018 году Филипп Киркоров мог заработать на рекламе 15 - 30 млн руб. Фото: Владимир Веленгурин/КП
Певец Николай Басков (сок), певица Полина Гагарина (йогурт), актриса Марина Федункив (магазин бытовой техники), певец Филипп Киркоров (медицинский препарат, сеть магазинов техники), телеведущая Ольга Бузова (сеть супермаркетов, чипсы), певец Сергей Лемох (оператор сотовой связи) - 15 - 30 млн руб.
2020 год
Актер Дмитрий Нагиев (оператор сотовой связи), певец Дмитрий Маликов (оператор сотовой связи), телеведущий Иван Ургант (банк) - 10 - 20 млн руб.