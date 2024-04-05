«Пашка ослеп? Даже спросонья и с мятым лицом — лучше многих»: в Сети бурно обсуждают фото Агаты Муцениеце без макияжа

Агата Муцениеце, как считает общественность, после развода с Павлом Прилучным стала более раскрепощенная. Из-за ревности мужа актриса отказывалась от многих ролей. Агата в интервью Иде Галич призналась, что Прилучный ревновал ее к партнерам по съемочной площадке, остро реагировал на ее сценические поцелуи. А вот сама Муцениеце воспринимала постельные сцены мужа спокойно. По словам актрисы, она может отличить настоящий поцелуй Павла от того, что он показывает на съемках.

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Развод Агаты Муцениеце поддержал и Дмитрий Нагиев, вместе они вели проект «Голос. Дети» на Первом канале. Телеведущий подметил, что развод продлевает жизнь, явно дав понять, что не самого высокого мнения о супружестве. Позже Агата стала ходить на свидания, но быстро поняла, что поспешила с поиском второй половинки. Уж слишком болезненным стало расставание с Павлом Прилучным. Он, кстати, тут же женился на Зепюр Брутян и завел с ней сына Микаэля.