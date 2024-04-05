«Пашка ослеп? Даже спросонья и с мятым лицом — лучше многих»: в Сети бурно обсуждают фото Агаты Муцениеце без макияжа

Агата Муцениеце, как считает общественность, после развода с Павлом Прилучным стала более раскрепощенная. Из-за ревности мужа актриса отказывалась от многих ролей. Агата в интервью Иде Галич призналась, что Прилучный ревновал ее к партнерам по съемочной площадке, остро реагировал на ее сценические поцелуи. А вот сама Муцениеце воспринимала постельные сцены мужа спокойно. По словам актрисы, она может отличить настоящий поцелуй Павла от того, что он показывает на съемках.
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Развод Агаты Муцениеце поддержал и Дмитрий Нагиев, вместе они вели проект «Голос. Дети» на Первом канале. Телеведущий подметил, что развод продлевает жизнь, явно дав понять, что не самого высокого мнения о супружестве. Позже Агата стала ходить на свидания, но быстро поняла, что поспешила с поиском второй половинки. Уж слишком болезненным стало расставание с Павлом Прилучным. Он, кстати, тут же женился на Зепюр Брутян и завел с ней сына Микаэля.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный казались поклонникам идеальной парой. Фото: Global Look Press
«Я помню, когда только случился 2020 год и мы переехали из дома в квартиру, Тимоха был еще маленький мальчишка, который сел на свою маленькую кроватку, обняв Салика (кот) обоими ручками, и спросил: «Мам, а мы теперь будем жить в квартире?» Да, Тимуля. Мам, а это значит, что Салик больше никогда не будет гулять?» — вспомнила разговор с сыном Муцениеце в своем Telegram-канале.
Тогда актриса пообещала, что у них обязательно будет свой небольшой загородный дом. Коттедж Агата Муцениеце оставила бывшему мужу, переехав в квартиру. Актриса сдержала слово и построила дачу для детей.
Новая жена Павла Прилучного Зепюр Брутян следит за своей внешностью. Фото: соцсети героя публикации
Кстати, поклонники Агаты Муцениеце и фанаты Зепюр Брутян (нынешней жены Павла Прилучного) обращают внимание на то, что первая может позволить себе выглядеть так, как ей хочется. А вторая, хотя и родила сына, выглядит большую часть времени так, словно только что сошла с ковровой дорожки.
Для сайта Teleprogramma.pro такие метаморфозы прокомментировала доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психотравматологии Оксана Защиринская.
«Если мы меняем свой личный образ — это может означать, что развод был тяжелой психической травмой. Люди часто пересматривают систему ориентиров, вообще выстраивают свой обновленный образ для того, чтобы настроиться и выйти на этап посттравматического роста. В случае Агаты, она пытается забыть свои душевные раны, ей нужны другие образы.
А Зепюр находится в постоянном напряжении, старается соответствовать своей социальной роли, статусу. Понимает, какая конкуренция существует вокруг нее. Поэтому выглядит как спортсмен на длинной дистанции. Ей нужно беречь свое счастье и сохранить благополучие, укрепить его», — объяснила психолог желание Зепюр Брутян выглядеть роскошно и эффектно.
Агата Муцениеце без макияжа. Фото: соцсети героя публикации
Поклонники уже обсудили свежее фото Агаты Муцениеце без макияжа, подметив, что выглядит она лучше многих тех, кто даже в магазин выходит при полном параде.
«Пашка ослеп? Даже спросонья и с мятым лицом — лучше многих», — отметила Polina.Swif.
«Все ровно хорошенькая! Влюбилась, наверное!» — похвалил Sergey.Yans.
«Прям вся светится», — добавила Leyla.nic.
«Никогда не понимала, зачем показывать свое неумытое лицо! Утром надо себя в порядок привести, кофе выпить, а потом уже в прямой эфир выходить», — считает Rira.tuti.
«Красотка, однако!!» — пишет elenaleon787.
«Сочная, молодая», — думает JO.567.Ty.
«Да, Павел упустил свое счастье, что уж», — считает Giorg.puli.