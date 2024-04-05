«Для меня он бог, который меня покинул»: что сейчас происходит между Никитой Ефремовым и его звездным отцом

Семья Ефремовых — одна из самых ярких актерских династий в России. Все мужчины рода становятся первоклассными известными актерами, настоящими сердцеедами и дон-жуанами, славятся своим талантом, чувством юмора, привлекательностью и... тяжелыми отношениями с семьей.
Никиту Ефремова не обошла эта участь. Его отношения с отцом всегда были для него тяжелой темой, которую ему сложно было обсуждать и выносить на всеобщее обозрение. В 2020 году, в разгар карантина, его отец, Михаил Ефремов, стал виновником страшной аварии: его Jeep Grand Cherokee на огромной скорости снес легковой автофургон на Смоленской площади. Водитель легковушки скончался. Экспертиза показала, что Ефремов-старший был пьян и под воздействием запрещенных веществ. Дело гремело на всю страну, актера обвиняли, вытаскивали на свет все новые подробности, один за другим шли суды.
Никита не сразу узнал об аварии, с ним не связались. Заканчивался его обычный день, который ничего не предвещал, и столкновение с реальностью стало таким же резким, как авария.
«В момент аварии я ехал от друзей, Мне позвонили и спросили, видел ли я, что случилось. Я сначала не понял, о чем речь. Потом на меня градом посыпались звонки. Первым было какое-то издание с просьбой дать комментарий. Я сказал, что ничего не знаю», — рассказал он.
Все это время актер тщетно пытался укрыться от атак журналистов, которые заваливали его вопросами, на которые у него не было ответов.
«Мне было очень больно, — вспоминал потом молодой актер. — Я сразу позвонил своему терапевту, который мне очень сильно помог. Позвонил всем своим друзьям, своему доверенному кругу».
Никита Ефремов. Фото: Global Look Press
Артист отчаянно нуждался в поддержке, при этом многие ждали от него, что поддержкой напротив будет он для своего отца.
Михаилу Ефремову присудили 7,5 года лишения свободы. Осенью 2020 года его отправили в исправительную колонию № 4 в городе Алексеевка Белгородской области. Казалось бы, скандал только начал утихать, и Никита смог понемногу возвращаться к обычной жизни, но к нему появились новые вопросы. Люди хотели знать, почему он не навещает отца в тюрьме? Он наказывает его? Боится? Не может простить?
Ефремов-младший честно признался, что трудно это было не только для него, но и для папы, ведь он тоже чувствует вину.
«Я пишу ему письма. Я спрашивал, есть ли у него желание, чтобы я приехал. Но я понимаю, что для него в какой-то момент это может быть трудно», — сказал актер.
Тогда он очень просил журналистов не выносить эту историю в прессу, ведь отношения с отцом были для него травмирующей темой и до аварии. Михаил ушел из семьи, где рос маленький Никита, к другой женщине — актрисе Евгении Добровольской. Мальчику было всего два года, разумеется, он не мог понять, почему любимый папа вдруг перестал жить с ним, что же произошло, не он ли в этом виноват.
«Для меня он был бог, который меня покинул, — говорит артист. — До тех пор, пока я отождествлял отца с богом или высшей силой, мне, конечно, хотелось от него внимания. Я хотел от него не того, что он может и готов дать»
Никита много работал над собой, о чем часто упоминал, он смог простить отца и начал налаживать отношения. Они уже проводили время и работали вместе, но авария снова отдалила их друг от друга. Молодой артист тяжело пережил эту травму, и сейчас у них может появиться возможность снова встретиться. Михаил, вероятно, сможет выйти на свободу раньше, по УДО.
Представители звездной актерской династии Никита и Михаил Ефремовы. Фото: Global Look Press
Адвокат Юрий Шель объяснил Teleprogramma.pro, стоит ли ждать досрочного освобождения 59-летнего актера и в чем могут возникнуть сложности.
«Процедура проходит быстро. Обычно месяц с момента обращения в суд. Тянуть они не будут, назначаются достаточно быстро заседания. Если, допустим, наступила дата УДО какого-то числа, ты подаешь именно в этот день, когда наступил этот срок условно-досрочного освобождения. Загрузка маленькая у суда при колонии, это такой маленький провинциальный суд. Тянуть они точно не будут, дел там очень мало. Если бы он подал заявление, через месяц они бы его уже рассмотрели», — заявил юрист.
Теоретически, родственники жертвы аварии могли бы помешать процессу, адвокат пояснил, как это можно сделать.
«Судья получает заявление по УДО и заседание проходит достаточно быстро. Если есть потерпевшие, тогда суд обязан спросить мнение потерпевших. Потерпевшему высылается запрос суда, в котором есть копия прошения об УДО и пишет: «Вам предоставляется право высказать свое отношение. Согласны ли вы с условно-досрочным освобождением или вы против?» И какое-то время суд может ждать ответа», — заключил он.
Никита признается, что готов к возвращению отца и выстраиванию новых отношений.
«Я не боюсь. По поводу его возвращения... Там есть страх и какое-то спокойствие. Мне очень хочется обнять, как-то направить, помочь... На уровне души, то есть это не про быт. Как будто мне хочется взять свое сердце и его сердце, и вот чтобы они пообнимались, рядом постояли. Конечно, это моя семья. И в первую очередь у меня очень много любви и печали из-за этой истории», — говорит он.
Может быть, у отца с сыном появится еще один шанс на новую жизнь.
По материалам изданий: «Московский комсомолец», YouTube-канал Влада Аганова, YouTube-канал Ксении Собчак