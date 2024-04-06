Мария Шарапова - 509 млн рублей! Сколько миллионов заработали наши знаменитости с 2004 года

В 2004 и 2005 годах Цзю провел несколько победных поединков с солидными гонорарами и завершил карьеру. Тройку лидеров замыкает еще один спортсмен - теннисист Марат Сафин с отличным спортивным результатом года и доходом $4,7 млн (131 млн руб.). Создатель самых успешных в мире клоунских антреприз Вячеслав Полунин - $4,1 млн (114 млн руб.). Рекламные контракты принесли модели Наталье Водяновой $3,2 млн (89 млн руб.). Валерий Гергиев в те годы как приглашенный дирижер руководил несколькими оркестрами в разных странах мира, проводил фестивали - $3,5 млн (98 млн руб.).

Среди писателей лидировала Дарья Донцова - $2,1 млн (58 млн руб.). Книги Донцовой продавались миллионными тиражами, плюс она стала соавтором сценария сериала по своим книгам для СТС. Звезды эстрады зарабатывали гастрольными турами и концертами на вечеринках богачей, продажей альбомов, съемками на ТВ: Алла Пугачева - $3,1 млн (87 млн руб.); группа «Звери» и Валерия - по $2,5 млн (70 млн руб.); Филипп Киркоров и Николай Басков - по $2,2 млн (61 млн руб.); ГлюкоZа - $1,6 млн (44 млн руб.). Юморист Евгений Петросян - $2 млн (56 млн руб.). Из актеров в рейтинг попал только Олег Меньшиков - $1,1 млн (30 млн руб.).

2009 год. Мария Шарапова опять в топе - она победила на Открытом чемпионате Австралии (напомним, что считают заработки предыдущего года), потом получила травму плеча и значительных результатов на корте не показала, но у нее солидные рекламные контракты, и поэтому годовой заработок - $22 млн (660 млн руб.). На втором месте Александр Овечкин и $12 млн (360 млн руб.) - доходы хоккеиста складываются из контракта с «Вашингтон Кэпиталз», рекламных контрактов, призовых за победу на чемпионате мира. «Бронзу» вырывает «Комеди Клаб», их внесли в рейтинг почему-то сразу полным составом (вероятно, речь о заработках проекта, а не отдельных звезд) с годовым доходом $8,3 млн (249 млн руб.) - это и гастрольные, и рекламные деньги.

Они и вытеснили Петросяна из денежной категории «юмор». В списке целая команда звезд разных видов спорта, которые получают гонорары за коммерческие турниры, призовые за чемпионаты или просто имеют выгодные контракты. Это футболист сборной России и английского «Арсенала» Андрей Аршавин - $7,2 млн (216 млн руб.); вратарь футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев и полузащитник английского «Челси» Юрий Жирков - по $2,7 млн (81 млн руб.), фигурист Илья Авербух пожинает финансовые плоды работы своей компании по созданию ледовых шоу - $2,2 млн (66 млн руб.); легкоатлетка Елена Исинбаева - $2 млн (60 млн руб.); фигурист Евгений Плющенко - $1 млн (30 млн руб.). Эстрадные звезды напели на солидные суммы: Дима Билан - $3,6 млн (108 млн руб.); Филипп Киркоров - $3 млн (90 млн руб.); Николай Басков - $1,8 млн (54 млн руб.); группа «Ранетки» - $1,3 млн (39 млн руб.).

Среди новичков рейтинга: дрессировщики братья Запашные с самым успешным в стране цирковым шоу - $3,2 млн (96 млн руб.); певец Валерий Леонтьев - $2,2 млн (66 млн руб.); артист, телеведущий и продюсер Александр Цекало - $1,4 млн (42 млн руб.); актеры Михаил Пореченков и Анастасия Заворотнюк - по $500 тыс. (15 млн руб.).

2010 - 2014 годы

2010 год. Помимо знаменитых спортсменов в рейтинге много артистов, чьи доходы подросли. Увеличилось число выступлений эстрадных артистов, что отразилось на заработках: Филипп Киркоров и Григорий Лепс - по $5 млн (150 млн руб.); Дима Билан - $3,7 млн (111 млн руб.); Валерия - $3,5 млн (105 млн руб.). Алла Пугачева решила уйти со сцены - из-за этого гонорары за ее частные концерты достигли $70 тысяч (2,1 млн руб.), а годовой доход - $4,5 млн (135 млн руб.). У Сергея Лазарева и Жанны Фриске - по $899 тыс (26 млн руб.) за год. Впервые много киношников: продюсер Тимур Бекмамбетов - $4 млн (120 млн руб.); Гоша Куценко - 1,5 млн (45 млн руб.); Федор Бондарчук и Анастасия Заворотнюк - по 1 млн (30 млн руб.).

Артисты-юмористы из «Комеди Клаб» стали сниматься в кино, обзавелись личными проектами: Гарик Мартиросян (он еще и продюсер) - $2,7 млн (81 млн руб.); Сергей Светлаков - $2 млн (60 млн руб.); Павел Воля - $1,7 млн (51 млн руб.); Михаил Галустян - $1,3 млн (39 млн руб.). Появились в списке и телеведущие: Иван Ургант - 2,2 млн (66 млн руб.); Андрей Малахов и Дмитрий Дибров - по 899 тыс (26 млн руб.).