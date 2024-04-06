Мария Шарапова - 509 млн рублей! Сколько миллионов заработали наши знаменитости с 2004 года

Порой за час концерта на вечеринке, победе в одном турнире, съемке в фильме или онлайн-шоу артист, спортсмен или блогер получают больше, чем их поклонники за несколько лет. Годовые доходы богатых и знаменитых в нашей стране журнал Forbes впервые посчитал за 2004 год. Изучаем, кто и насколько был богат в нулевые по версии рейтинга российского Forbes. Наверняка они выгодно инвестировали и еще долго смогут пожинать дивиденды от удачных вложений.
2005 - 2009 годы
Первый рейтинг был опубликован в 2005 году и включал анализ заработков знаменитостей за минувший, 2004 год. Доходы за год публиковали в долларах, мы дадим их перевод в рубли согласно курсу года выхода рейтинга. Forbes раздавал места, учитывая не только доходы, но и упоминания звезд в прессе и количество запросов в Яндексе. Мы рассматриваем только годовой заработок - по версии данного рейтинга. В нулевые в рейтинг включали в том числе россиян, проживающих за границей. Смотрим начало и конец «пятилетки».
2005 год. На первом месте по заработкам среди знаменитостей теннисистка Мария Шарапова - $18,2 млн (509 млн руб.). В 2004 году Шарапова стала первой россиянкой, которая выиграла Уимблдонский турнир и стала 8-й ракеткой мира, в этот период были у спортсменки и другие менее значимые в спортивном и финансовом плане победы. Боксер Константин Цзю - $8 млн (224 млн руб.). Трехкратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы, чемпион мира среди любителей, абсолютный чемпион мира среди профессионалов в 2004 году в списке лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории оказался на лучшей для себя позиции - на 3-м месте.
В 2005 году Костя Цзю завершил спортивную карьеру с солидным достатком. Фото: Global Look Press
В 2004 и 2005 годах Цзю провел несколько победных поединков с солидными гонорарами и завершил карьеру. Тройку лидеров замыкает еще один спортсмен - теннисист Марат Сафин с отличным спортивным результатом года и доходом $4,7 млн (131 млн руб.). Создатель самых успешных в мире клоунских антреприз Вячеслав Полунин - $4,1 млн (114 млн руб.). Рекламные контракты принесли модели Наталье Водяновой $3,2 млн (89 млн руб.). Валерий Гергиев в те годы как приглашенный дирижер руководил несколькими оркестрами в разных странах мира, проводил фестивали - $3,5 млн (98 млн руб.).
Среди писателей лидировала Дарья Донцова - $2,1 млн (58 млн руб.). Книги Донцовой продавались миллионными тиражами, плюс она стала соавтором сценария сериала по своим книгам для СТС. Звезды эстрады зарабатывали гастрольными турами и концертами на вечеринках богачей, продажей альбомов, съемками на ТВ: Алла Пугачева - $3,1 млн (87 млн руб.); группа «Звери» и Валерия - по $2,5 млн (70 млн руб.); Филипп Киркоров и Николай Басков - по $2,2 млн (61 млн руб.); ГлюкоZа - $1,6 млн (44 млн руб.). Юморист Евгений Петросян - $2 млн (56 млн руб.). Из актеров в рейтинг попал только Олег Меньшиков - $1,1 млн (30 млн руб.).
2009 год. Мария Шарапова опять в топе - она победила на Открытом чемпионате Австралии (напомним, что считают заработки предыдущего года), потом получила травму плеча и значительных результатов на корте не показала, но у нее солидные рекламные контракты, и поэтому годовой заработок - $22 млн (660 млн руб.). На втором месте Александр Овечкин и $12 млн (360 млн руб.) - доходы хоккеиста складываются из контракта с «Вашингтон Кэпиталз», рекламных контрактов, призовых за победу на чемпионате мира. «Бронзу» вырывает «Комеди Клаб», их внесли в рейтинг почему-то сразу полным составом (вероятно, речь о заработках проекта, а не отдельных звезд) с годовым доходом $8,3 млн (249 млн руб.) - это и гастрольные, и рекламные деньги.
Они и вытеснили Петросяна из денежной категории «юмор». В списке целая команда звезд разных видов спорта, которые получают гонорары за коммерческие турниры, призовые за чемпионаты или просто имеют выгодные контракты. Это футболист сборной России и английского «Арсенала» Андрей Аршавин - $7,2 млн (216 млн руб.); вратарь футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев и полузащитник английского «Челси» Юрий Жирков - по $2,7 млн (81 млн руб.), фигурист Илья Авербух пожинает финансовые плоды работы своей компании по созданию ледовых шоу - $2,2 млн (66 млн руб.); легкоатлетка Елена Исинбаева - $2 млн (60 млн руб.); фигурист Евгений Плющенко - $1 млн (30 млн руб.). Эстрадные звезды напели на солидные суммы: Дима Билан - $3,6 млн (108 млн руб.); Филипп Киркоров - $3 млн (90 млн руб.); Николай Басков - $1,8 млн (54 млн руб.); группа «Ранетки» - $1,3 млн (39 млн руб.).
Среди новичков рейтинга: дрессировщики братья Запашные с самым успешным в стране цирковым шоу - $3,2 млн (96 млн руб.); певец Валерий Леонтьев - $2,2 млн (66 млн руб.); артист, телеведущий и продюсер Александр Цекало - $1,4 млн (42 млн руб.); актеры Михаил Пореченков и Анастасия Заворотнюк - по $500 тыс. (15 млн руб.).
2010 - 2014 годы
2010 год. Помимо знаменитых спортсменов в рейтинге много артистов, чьи доходы подросли. Увеличилось число выступлений эстрадных артистов, что отразилось на заработках: Филипп Киркоров и Григорий Лепс - по $5 млн (150 млн руб.); Дима Билан - $3,7 млн (111 млн руб.); Валерия - $3,5 млн (105 млн руб.). Алла Пугачева решила уйти со сцены - из-за этого гонорары за ее частные концерты достигли $70 тысяч (2,1 млн руб.), а годовой доход - $4,5 млн (135 млн руб.). У Сергея Лазарева и Жанны Фриске - по $899 тыс (26 млн руб.) за год. Впервые много киношников: продюсер Тимур Бекмамбетов - $4 млн (120 млн руб.); Гоша Куценко - 1,5 млн (45 млн руб.); Федор Бондарчук и Анастасия Заворотнюк - по 1 млн (30 млн руб.).
Артисты-юмористы из «Комеди Клаб» стали сниматься в кино, обзавелись личными проектами: Гарик Мартиросян (он еще и продюсер) - $2,7 млн (81 млн руб.); Сергей Светлаков - $2 млн (60 млн руб.); Павел Воля - $1,7 млн (51 млн руб.); Михаил Галустян - $1,3 млн (39 млн руб.). Появились в списке и телеведущие: Иван Ургант - 2,2 млн (66 млн руб.); Андрей Малахов и Дмитрий Дибров - по 899 тыс (26 млн руб.).
Филипп Киркоров и Григорий Лепс не только дружат, но и получают примерно одинаково. Фото: Михаил Фролов/КП
2014 год. Филиппу Киркорову и Григорию Лепсу вновь насчитали одинаковый заработок - теперь за год аж по $12 млн (256 млн руб.). Корпоративы с их участием нарасхват, гонорары за час стартуют от $50 тыс (1,9 млн руб.). Николай Басков - $6,5 млн (247 млн руб.); Стас Михайлов - $6 млн (228 млн руб.); Кристина Орбакайте - 3,9 млн (148 млн руб.); Нюша - 3,7 млн (140 млн руб.). Номинация «Классическая музыка»: Валерий Гергиев - $18 млн (684 млн руб.); Анна Нетребко - $3 млн (114 млн руб.); Владимир Спиваков - $1,7 млн (64 млн руб.); Денис Мацуев - $1,2 млн (45 млн руб.). И три новичка-актера: Светлана Ходченкова - $1,7 (64 млн руб.); Константин Хабенский - $1,3 млн (49 млн руб.); Евгений Миронов - $1 млн (38 млн руб.).
2015 - 2019 годы
2015 год. На верхушке звездных богачей остается теннисистка Мария Шарапова - $29,7 млн (1 млрд 811 млн руб.). Лидер эстрадного цеха Григорий Лепс напел на $12,2 млн (744 млн руб.), а Киркоров немного отстал - $10,4 млн (634 млн руб.). Кристина Орбакайте пожинает плоды гастрольного тура и съемок в двух художественных фильмах - $1,7 млн (103 млн руб.). Новички рейтинга в номинации «Юмор» - «Уральские пельмени» с гастрольными спектаклями и телешоу на СТС и «России» - $800 тыс (48 млн руб.).
2019 год. Единственный актер в рейтинге Александр Петров с заработком $2,5 млн (160 млн руб.).
В конце 2010-х годов Ольга Бузова попала в лидеры рейтинга богатых звезд. Фото: Евгения Гусева/КП
В разделе «телевидение» в лидеры выбилась поющая актриса Ольга Бузова - $4,4 млн (281 млн руб.). На музыкальном ринге тройка лидеров: Баста - $6,9 млн (441 млн руб.); Дима Билан - $6,5 млн (416 млн руб.); Егор Крид - $4,8 млн (307 млн руб.). Заработки блогеров представили: Wylsacom - $2,7 млн (172 млн руб.); Настя Ивлеева - $900 тыс. (57 млн руб.); Ида Галич - $800 тыс. (51 млн руб.).
2020 - 2024 годы
Последний рейтинг богатых знаменитостей вышел в 2021 году. Лидерство осталось у спортсменов: боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и хоккеист Александр Овечкин заработали по $12 млн (876 млн руб.). Лидером на эстраде стал Сергей Шнуров с доходом $11 млн (803 млн руб.) - у основателя группировки «Ленинград» было несколько крупных рекламных контрактов и интенсивный концертный год на мероприятиях, для которых артист набрал «сессионных» музыкантов на сезон. Часовой концерт на частных вечеринках стоил от $70 до $100 тыс. (от 5 млн руб. до 7,3 млн руб.). За Тимати в рейтинге значится годовой заработок в размере $10,4 млн (759 млн руб.), большая часть которого - доходы от бизнес-проектов.
Полине Гагариной насчитали 6 млн долларов за 2021 год. Фото: Пелагия Тихонова/Агенство «Москва»
У Полины Гагариной много концертов, реклама, работа в жюри телешоу «Голос» и в итоге - $6 млн (438 млн руб.). Баста зарабатывает вокалом, участием в том же «Голосе», рекламными контрактами и бизнес-проектами - $5,3 млн (386 млн руб.). Их не менее популярные коллеги напели тоже баснословные суммы: Зиверт - $5,9 млн (430 млн руб.); Филипп Киркоров - $4,9 млн (357 млн руб.); Сергей Жуков - $4,3 млн (313 млн руб.); Дима Билан - $3,1 млн (226 млн руб.); Нилетто - $3 млн (219 млн руб.); Клава Кока - $2,5 млн (182 млн руб.); Григорий Лепс - $2,2 млн (160 млн руб.); СтасМихайлов - $1,5 млн (109 млн руб.). Анастасия Ивлеева тогда стала самым богатым блогером, выручив за монетизацию своих онлайн-проектов и рекламу $2,7 млн (197 млн руб.).
Самым богатым телеведущим стал Иван Ургант - один из наиболее востребованных ведущих частных мероприятий - ему насчитали $5,6 млн (408 млн руб.). Богатыми юмористами назначили: Александра Ревву - $4,1 млн (299 млн руб.); Михаила Галустяна - $2,8 млн (204 млн руб.); ПавлаВолю - $2,6 млн (189 млн руб.); Гарика Харламова - $2,5 млн (182 млн руб.). У этих гуру разговорного жанра в арсенале не только ведение и пение на частных вечеринках, съемки в кино, но и крупные продюсерские проекты. В список состоятельных звезд попали два актера, у которых в арсенале солидные рекламные контракты: Дмитрий Нагиев (у него еще и ведение шоу «Голос») - $3,5 млн (255 млн руб.) и Сергей Безруков - $1,5 (109 млн руб.).