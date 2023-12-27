«Димку реально жалко! Опять на тебя навалилось оттуда, откуда не ждали»: россияне пожалели Билана после истории с вечеринкой у Ивлеевой

Скандальная вечеринка блогерши Насти Ивлеевой вызвала переполох в Сети. Народ требует лишить знаменитость гражданства после громкого инцидента. Поняв, что оказалась в эпицентре малоприятной истории, бывшая жена Элджея поспешила извиниться перед общественностью, заявив, что она не хотела кого-то оскорбить. Однако провокационную вечеринку Насти Ивлеевой уже окрестили балом во время чумы.
Как все было
Настя Ивлеева позвала в клуб звезд отечественного шоу-бизнеса, объявив достаточно смелый дресс-код. Все оделись так, как посчитали нужным, позже оправдывалась блогерша. Кто-то пришел в полупрозрачных платьях, кто-то в нарядах из тонкой просвечивающей ткани. Вечеринка была закрытой. Настя Ивлеева провела два мероприятия: первое для звезд, второе для всех желающих и платежеспособных, вход в клуб был, естественно, по билетам.
Среди гостей тусовки были Наталья Чистякова-Ионова, Лолита Милявская, Филипп Киркоров, который позже заявил, что заглянул на праздник всего на пять минут и тут же уехал, Ольга Орлова, Джиган, Ксения Собчак и другие.
Последняя кстати, также ощутила давление общественного мнения. К примеру, режиссер Сарик Андреасян отменил интервью с Ксенией Собчак после скандальной истории. Он заявил, что считает себя слишком скучным человеком, подметив, что намерен стареть достойно, не оскорбляя аудиторию своими инфантильными поступками.
«Надо понимать, что любой известный и значимый артист — это лицо своей семьи, своего окружения», — уточнил Сарик Андреасян.
Настя Ивлеева считает, что народ должен проявить свое великодушие. Фото: Global Look Press
Ивлеева извинилась дважды
Поняв, что общественность продолжает бурно обсуждать громкую вечеринку, Настя Ивлеева все-таки решила извиниться перед всеми, однако и тут ее слова не возымели нужной реакции. Народ посчитал, что блогерша всего лишь боится потерять свои заработки.
Ранее стало известно, что телеведущая уже лишилась контракта с «Тинькофф», а компания МТС убрала Настю Ивлееву из своей юбилейной акции. Ко всему прочему, блондинкой заинтересовалась и налоговая. В офисах телеведущей проходят обыски. Как сообщают источники, ей может грозить до пяти лет тюрьмы за неуплату налогов в особо крупном размере.
«Я приношу глубочайшие извинения артистам. Мне больно осознавать, что все попали под общую гребенку... и чувствовать себя человеком, который в единственном экземпляре несет за это ответственность, очень сложно», — говорит Ивлеева.
Блогерша подметила, что надеется на снисхождение и всепрощающий русский народ, который известен своим добросердечием.
Народ пожалел Диму Билана. Фото: Global Look Press
«Я никому не вредил, разве что только себе»
Среди гостей на празднике отметился и Дима Билан. Позже он объяснил, что попал на тусовку только потому, что как артисту, ему приходится порой посещать такие мероприятия, вести светский образ жизни. Речь певца показалась поклонникам вполне правдивой, естественной и не наигранной. Люди поверили в искренность музыканта, уточнив, что он всегда был честен с ними, никогда не скрывал свои недостатки и честно делился переживаниями. Народ считает, что если кого-то и стоит пожалеть в этой истории, так это Дима Билан, который просто оказался не в то время и не в том месте. Также многие обратили внимание на то, что артист один из немногих, кто был одет скромно. И вел себя также, не выпячивая свою звездность и не теряя головы.
«Прошедшее мероприятие - это не отражение меня. Отражение меня - это мое воспитание и мои поступки, которые я делаю на протяжении всего своего пути. Это мое отношение и уважение к окружающим людям, и к их проблемам. Я никому не вредил, разве что только себе. Я никогда не винил никого в своих проблемах и никогда не буду этого делать. Я помогал и буду помогать, я был добрым человеком и останусь им. Несмотря ни на что!» - заявил Дима Билан.
Поклонники считают, что Диме Билану особо и не за что оправдываться. Фото: соцсети, скриншот
«Димку реально жалко!»
В Сети бурно обсуждают вечеринку Ивлеевой и симпатизируют в этой истории больше всего именно Диме Билану, который проявил тактичность и искренность, извинившись перед народом без всякой звездности. Певец заявил, что пришел на тусовку в брюках, водолазке и объемном плаще. Также музыкант подчеркнул, что не мог предположить кто и как оденется на праздник и в отношении костюма, он может отвечать только за себя. Поняв, где он находится, как выразился артист, он точно решил, что в его соцсетях включения с этой вечеринки точно не будет.
«Димку реально жалко! Вляпался в историю, а ведь был одет скромнее всех!» - пишет mila.al.
«Самый скромный на мероприятии были вы, думаю вам не стоит оправдываться! Конечно, к сожалению авторитет многих пошатнулся из-за какого-то мероприятия и человека, который о последствиях не задумывался даже», - считает cool.dinarchik.
«Кстати, Дима был самым скромным», - добавила amii_brows.
«Дима, самый скромный и порядочный человек. Те люди которые знают Диму лично, могут подтвердить. Держись, Друг, мы с тобой», - пишет mihutka.ru.
«Почему-то ему верится больше всего!» - отметила juliadubko.
«Дима, душа болит за то, что вам вообще пришлось записывать это видео! Вы, действительно, никак не отвечаете за весь мир, и даже за других участников того вечера - ни за их интерпретацию дресс-кода, ни за их поведение. Что касается выбранного вами наряда - как по мне, он был стильным, подходящим в контексте и никак не переходил черту», - уточнила thisisvize.
«Дима, не переживай, все кто любит твое творчество, не отвернется от тебя, из-за какой-то там вечеринки! Ты всегда будешь лучшим! А по поводу мероприятия... Так ты был одет достойнее многих, кто сейчас выходит на большую сцену... И ведь никто ничего не говорит на этот счет. Да, на некоторых личностей с того мероприятия действительно было противно смотреть, но к тебе это точно не относится», - добавила kathryn_t14.
«Честно сказать, Дмитрий, вы были одеты абсолютно адекватно на этой вечеринке, ничего лишнего себе не позволили. Даже не за что оправдываться!» - считает solnyshko_v_ladoshkakh.
«Почему-то Диме Билану верится больше всех выступивших в отношении этого мероприятия», - заверила aleksa_polskaya.
«Дима у нас к тебе нет претензий, ты вел себя скромно по-сравнению с другими личностями! Мы по-прежнему тебя любим и уважаем», - уточнила nastenamixs.
«Самый нормально одетый на этой вечеринке был Дима! К Диме вообще претензий нет. Он красавчик! И ему никогда не интересны такие мероприятия. Отметился и ушел», - добавила mari.fotoart.
«Дима, опять на тебя навалилось оттуда, откуда не ждали», - заверила tanya_pavlowa.