«Димку реально жалко! Опять на тебя навалилось оттуда, откуда не ждали»: россияне пожалели Билана после истории с вечеринкой у Ивлеевой

Скандальная вечеринка блогерши Насти Ивлеевой вызвала переполох в Сети. Народ требует лишить знаменитость гражданства после громкого инцидента. Поняв, что оказалась в эпицентре малоприятной истории, бывшая жена Элджея поспешила извиниться перед общественностью, заявив, что она не хотела кого-то оскорбить. Однако провокационную вечеринку Насти Ивлеевой уже окрестили балом во время чумы.

Как все было

Настя Ивлеева позвала в клуб звезд отечественного шоу-бизнеса, объявив достаточно смелый дресс-код. Все оделись так, как посчитали нужным, позже оправдывалась блогерша. Кто-то пришел в полупрозрачных платьях, кто-то в нарядах из тонкой просвечивающей ткани. Вечеринка была закрытой. Настя Ивлеева провела два мероприятия: первое для звезд, второе для всех желающих и платежеспособных, вход в клуб был, естественно, по билетам.

Среди гостей тусовки были Наталья Чистякова-Ионова, Лолита Милявская, Филипп Киркоров, который позже заявил, что заглянул на праздник всего на пять минут и тут же уехал, Ольга Орлова, Джиган, Ксения Собчак и другие.

Последняя кстати, также ощутила давление общественного мнения. К примеру, режиссер Сарик Андреасян отменил интервью с Ксенией Собчак после скандальной истории. Он заявил, что считает себя слишком скучным человеком, подметив, что намерен стареть достойно, не оскорбляя аудиторию своими инфантильными поступками.