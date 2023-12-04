«Они, наверное, не поймут, что за бешеная поклонница»: фото Ксении Бородиной с Керемом Бюрсином вызвало зависть россиянок в Сети

Ради звезд турецкого кино Ксения Бородина приехала в Стамбул на премию «Золотая бабочка», подловив своих кумиров и уговорив их на фото. Зависть россиянок в Сети вызвало фото телеведущей с Керемом Бюрсином из сериала «Постучись в мою дверь». Позже в своем stories в микроблоге Ксюша выложила еще и фото просто позирующего на красной дорожке актера. Видимо, Бородина не смогла пройти мимо любимца публики.

«Они, наверное, не поймут, что за бешеная поклонница, видно, как вы рады, прям глаза блестят», — hasanovna_85.

«Ксюша, вы что, решили разбить своим подписчикам сердце?» — dashenka_browss.

«Керем Бюрсин, да ладно! До сегодняшнего дня не знала, что такое зависть», — nesvetay_yakimova.

«Сейчас понимаю, как можно за пару часов собраться и улететь. Это же ради фотки с Серканом Болатом, можно и за минуты собраться», — eva.valery12.

«Серкан бы больше лайков собрал, если его на первое фото», — nasti.blog.

«Жаль, что не было Бурака Озчивита», — ann.tsys.

«Нет, нет… Я не завидую! Вообще не завидую», — sharmenalieva_cosm.

«Нет, я не завидую, я не завидую!! Как классно», — 77e_s_.

«Ксения, займитесь уже своей жизнью, к чему ездить на турецкие премии? Вы кто звезда, кино, театра или какое-то отношение имеете к этой премии? Это очень смешно видеть вас там. Вы то Бодрум оккупировали, чтобы, видимо, Бурака встретить, теперь по премиям будете бегать??» — froz3n333.

«Вот сейчас я вам прям завидую чистой завистью. И вы на фото просто красотка», — gaidaksvet.

«Почему она? А не я?» — dr.elvirarinatovna.

«Я, конечно, рада за вас, но как-то не от всего сердца», — tatuazh_julia88.

«Выглядит, как будто Ксюша подбегала от одного к другому как фанат и просила сфоткаться, а те не очень-то и хотели. И ей все равно, как и кто будет выглядеть при определенном свете», — tatyana_vvik.