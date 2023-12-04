«Они, наверное, не поймут, что за бешеная поклонница»: фото Ксении Бородиной с Керемом Бюрсином вызвало зависть россиянок в Сети

Ксения Бородина в Стамбуле побывала на престижной телевизионной премии «Золотая бабочка». Ведущая проекта «Дом-2» в буквальном смысле завалила поклонников фото и видеороликами в stories микроблога, пытаясь исподтишка заснять звезд турецких сериалов.
Большая любовь к Бураку Озчивиту
Ксюша Бородина, наверное, пересмотрела все возможные турецкие драмы. Она давняя поклонница Бурака Озчивита, который женат на Фахрийе Эвджен. Ради того, чтобы увидеть своего кумира и сфотографировать с ним, ведущая «Дома-2» готова была лететь несколько часов на самолете. Однако заветное селфи со звездой «Великолепного века» экс-жена бизнесмена Курбана Омарова сделала не с первого раза.
Ряд СМИ писали о том, что ревнивая Фахрийе Эвджен была недовольна тем, что некоторые звездные россиянки проявляли интерес к ее мужу. Так, к примеру, досталось Виктории Бони. Та, судя по всему, тоже хотела сфотографироваться с Бураком Озчивитом и даже осмелилась написать ему в микроблоге.
Бурак Озчивит с женой Фахрийе Эвджен. Фото: соцсети, скриншот
Вполне вероятно, что в немилость к жене актера попала и Ксюша Бородина. Сама телеведущая заверила, что как мужчина Бурак Озчивит ей вовсе не интересен. По словам Ксении, она любит его образ в сериалах. А женатые мужчины, по словам Бородиной, для него табу. И актеры тоже. При этом телеведущая была совсем не прочь пообщаться с Бураком Озчивитом и сделать селфи. Но тут вмешалась ревнивая жена актера. Оказывается, Бураку сообщили о желании русской красавицы сделать с ним фото. После чего Фахрийе посмотрела страничку Бородиной в микроблоге и не разрешила Озчивиту приближаться к теледиве.
Однако Ксюша все-таки своего добилась. Она попала на съемочную площадку сериала «Основание Осман» и сделал фото с Бурком Озчивитом.
Ксения Бородина с Бураком Озчивитом. Фото: соцсети
Поклонница, которая смогла
Ради звезд турецкого кино Ксения Бородина приехала в Стамбул на премию «Золотая бабочка», подловив своих кумиров и уговорив их на фото. Зависть россиянок в Сети вызвало фото телеведущей с Керемом Бюрсином из сериала «Постучись в мою дверь». Позже в своем stories в микроблоге Ксюша выложила еще и фото просто позирующего на красной дорожке актера. Видимо, Бородина не смогла пройти мимо любимца публики.
«Они, наверное, не поймут, что за бешеная поклонница, видно, как вы рады, прям глаза блестят», — hasanovna_85.
«Ксюша, вы что, решили разбить своим подписчикам сердце?» — dashenka_browss.
«Керем Бюрсин, да ладно! До сегодняшнего дня не знала, что такое зависть», — nesvetay_yakimova.
«Сейчас понимаю, как можно за пару часов собраться и улететь. Это же ради фотки с Серканом Болатом, можно и за минуты собраться», — eva.valery12.
«Серкан бы больше лайков собрал, если его на первое фото», — nasti.blog.
«Жаль, что не было Бурака Озчивита», — ann.tsys.
«Нет, нет… Я не завидую! Вообще не завидую», — sharmenalieva_cosm.
«Нет, я не завидую, я не завидую!! Как классно», — 77e_s_.
«Ксения, займитесь уже своей жизнью, к чему ездить на турецкие премии? Вы кто звезда, кино, театра или какое-то отношение имеете к этой премии? Это очень смешно видеть вас там. Вы то Бодрум оккупировали, чтобы, видимо, Бурака встретить, теперь по премиям будете бегать??» — froz3n333.
«Вот сейчас я вам прям завидую чистой завистью. И вы на фото просто красотка», — gaidaksvet.
«Почему она? А не я?» — dr.elvirarinatovna.
«Я, конечно, рада за вас, но как-то не от всего сердца», — tatuazh_julia88.
«Выглядит, как будто Ксюша подбегала от одного к другому как фанат и просила сфоткаться, а те не очень-то и хотели. И ей все равно, как и кто будет выглядеть при определенном свете», — tatyana_vvik.
Ксения Бородина и Небахат Чехре. Фото: соцсети
Успела Ксения Бородина сделать фото и со звездой «Великолепного века», сыгравшей Валиде султан. На снимке телеведущая предстала с обворожительной Небехат Чехре, которая в свои 79 лет выглядит элегантно и свежо. Поклонники буквально потеряли дар речи, заметив, что спустя почти 10 лет после съемок в сериале, актриса совсем не изменилась. Будучи известной турецкой моделью в молодости, Небахат Чехре активно ведет светскую жизнь и не отказывает поклонникам, когда те подходят к ней, чтобы сфотографироваться.