«Беременная, поди! Тянуть некуда?»: в Сети обсуждают свадебное празднество Саши Петрова с молодой женой на 250 гостей

Саша Петров огорошил поклонников известием о том, что тайно женился на некой Виктории Антоновой. И это при том, что в окружении актера считали, что он вот-вот сделает предложение своей девушке Стасе Милославской, с которой он снимался в фильме «Стрельцов».
Любовь зла
Парочка вместе путешествовала, появлялась на светских мероприятиях. Казалось, дело идет к свадьбе. В свое время ради Стаси актер бросил Ирину Старшенбаум. Разрыв для нее стал полной неожиданностью. Актриса отказывалась даже упоминать имя бывшего возлюбленного в интервью, как говорится, ни подробностей расставания, ни сплетен. За что, к слову, звезда фильма «Т-34» должен быть благодарен несостоявшейся невесте. Таких теперь у Саши Петрова две. По мимо Ирины Старшенбаум, в списке бывших отказалась и Стася Милославская. Актриса уже пошутила над тем, что всем парням желает найти себе «девушку из полной семьи». А ведь именно так выразился Саша Петров, описывая Викторию Антонову.
«Вика — не актриса, не из индустрии, она не привыкла к публичности, работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьей», - делился актер.
Поклонники тогда так и не поняли, чем собственно плохи девушки из неполных семей. Пояснять актер не стал.
Саша Петров с Викторией познакомился случайно. Фото: соцсети
Девушка из полной прекрасной семьи
Говоря о возлюбленной, актер из фильма «Т-34» подметил, что встретил свою любовь случайно и тут же сделал ей предложение руки и сердца. Виктория, конечно же, долго раздумывать не стала. Все-таки не каждый день на улице знакомишься с Сашей Петровым.
«Познакомились случайно. Поженились после нескольких встреч. Просто сидели, говорили и поехали в загс. Когда она — понимаешь в секунду. Викуля. Она — лучшее, что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта. Я всегда призываю в них верить. Наверное, это главный текст в моей жизни», - отметил Саша Петров.
А вот подписчиков звезды больше интересовало, как на все это отреагировала Стася Милославская. Девушка, надо признать, была сдержанной. Зато Ирина Старшенбаум поздравила экс-возлюбленного со свадьбой, пожелав актеру счастья в семейной жизни.
Саша Петров всюду появляется с возлюбленной. Фото: соцсети
Свадебное празднество на 250 человек
Актер так торопился со свадьбой, что даже не стал планировать торжество по этому случаю. Перенес праздник, чтобы успеть подготовиться. Все-таки гостей будет много — мама Саши Петрова Алевтина Анатольевна подметила, что как минимум 250 человек. Актер уже привозил молодую жену в родной город Переславль-Залесский. А свадьба молодоженов, точнее вечеринка, запланирована на субботу, 25 ноября.
Виктория успела позвать подруг на девичник. Все как у всех: сладости, тусовка в бане, белые халаты, веселые подруги, шампанское и фата для жены-невесты Саши Петрова.
Похоже, что на вечеринке по случаю свадьбы, актер экономить не будет. Вероятно, на празднике соберется весь столичный бомонд. А вот своих бывших Стасю Милославскую и Ирину Старшенбаум, актер скорее всего не позвал. Да и невеста едва ли бы это поняла.
Виктория молода и скромна. Фото: соцсети
Уже в положении?
Пользователи Сети бурно обсуждают свадебную вечеринку Александра Петрова. Нашлись и те, кто предположили, что праздник актер устроил не просто так. На свежих фото пары подписчики рассмотрели округлившийся животик у новоиспеченной супруги звезды «Т-34». То ли фасон одежды подвел, то ли невеста неудачно сгорбилась на фото. Однако тут же появились версии, что у пары намечается прибавление.
«Беременная, поди! Тянуть некуда?» - пишет milaalb в одном из звездных пабликов в соцсетях.
«На первом фото кажется, что девушка в положении», - намекает valeria_narskaya.
«Красивая пара! Видно, что в любви! Энергетика невероятная», - отметила valeria_feniks.
«Вот сколько людей злых, живите наслаждайтесь, не надо думать что потом, Вика вы красивая девушка, Саше повезло», - пишет nata_andri2806.
«Это Вике повезло, а не Саше!! Красивых девушек много. Видимо, за что-то полюбил», - добавила maria.di.milano.
«Извините, а я вот в шоке от ее одежды. Костюм просто бомбжа», - удивилась zozulia6031.
Кстати, большинство комментариев о возможной беременности возлюбленной, Саша Петров предусмотрительно подтер. Однако пользователи активно обсуждают это на других фан-страничках в соцсетях.
Поклонники считают, что у пары будет ребенок. Фото: соцсети
Сам Петров комментировать слухи о пополнении в семье не стал. Единственное, что сейчас занимает молодоженов, так это свадебное торжество. Свой наряд Виктория держит в секрет. На роспись в ЗАГС невеста пришла в кедах, клетчатой рубашке и юбке миди. А Саша Петров в джинсах и белой футболке.
Виктории во всю приписывают беременность. Фото: соцсети
«По иронию судьбы мы расписались в Барвихе, прекрасный ЗАГС. Всем желаю любви. Она всегда неожиданна. Если верил, по-настоящему», - добавил Петров.
Кстати, похоже, что непубличная жена актера постепенно привыкает к новой роли, появляясь с мужем на светских мероприятиях.