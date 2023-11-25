«Беременная, поди! Тянуть некуда?»: в Сети обсуждают свадебное празднество Саши Петрова с молодой женой на 250 гостей

Саша Петров огорошил поклонников известием о том, что тайно женился на некой Виктории Антоновой. И это при том, что в окружении актера считали, что он вот-вот сделает предложение своей девушке Стасе Милославской, с которой он снимался в фильме «Стрельцов».

Любовь зла

Парочка вместе путешествовала, появлялась на светских мероприятиях. Казалось, дело идет к свадьбе. В свое время ради Стаси актер бросил Ирину Старшенбаум. Разрыв для нее стал полной неожиданностью. Актриса отказывалась даже упоминать имя бывшего возлюбленного в интервью, как говорится, ни подробностей расставания, ни сплетен. За что, к слову, звезда фильма «Т-34» должен быть благодарен несостоявшейся невесте. Таких теперь у Саши Петрова две. По мимо Ирины Старшенбаум, в списке бывших отказалась и Стася Милославская. Актриса уже пошутила над тем, что всем парням желает найти себе «девушку из полной семьи». А ведь именно так выразился Саша Петров, описывая Викторию Антонову.

«Вика — не актриса, не из индустрии, она не привыкла к публичности, работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьей», - делился актер.

Поклонники тогда так и не поняли, чем собственно плохи девушки из неполных семей. Пояснять актер не стал.