Звезда сериала «Ничто не случается дважды» Антон Батырев — о воспитании сына и надоевших ролях красавчика с прищуренным взглядом

Антон Батырев прославился благодаря главной роли в сериале «Ничто не случается дважды». Многосерийная картина настолько понравилась российскому зрителю, что поклонники ленты убедили режиссера и всю съемочную группу снять продолжение ленты.
На экране актер предстал в военной форме — записной красавец, сердцеед и жестокий соблазнитель. Устоять перед таким эталонным красавцем смогут только самые черствые натуры.
Однако сам Антон дал понять, что ему порядком наскучило амплуа мачо и красавца. Батырев мечтает играть совсем другие роли — более глубокие, интересные, и новые для себя.
Антон Батырев с Екатериной Тышкевич. Фото: кадр из сериала "Ничто не случается дважды"
Устал от амплуа красавца-любовника
Актер считает, что сегодня красивым мужчинам куда сложнее сниматься в кино. Так как их зовут только в определенные фильмы и чаще всего играть приходится покорителей женских сердец. По словам Антона, больше 95% ролей в его фильмографии - это персонажи-красавчики. Батырев успел отработать перед зеркалом прищуренный взгляд, который так нравится его поклонницам.
«Как я это называю, ветер в лицо», - с юмором подметил актер.
Батырев дал понять, что недавно ему удалось получить нетипичную роль. По словам актера, он сыграет «мерзотного комедийного персонажа». Однако в каком именно проекте, раскрывать раньше времени не стал.
«Он по-своему хороший (герой), можно и оправдывать его. В общем, я его очень люблю. Такой собирательный образ», - заверил Антон, делясь своими впечатлениями о новой роли.
Антон Батырев играет сердцеедов, а мечтает совсем о других более глубоких ролях. Фото: кадр из сериала "Ничто не случается дважды"
Уход от плохих ролей
Актер не скрывает, что чаще всего снимается именно в сериалах. Как подметил Антон Батырев, дело не только в заработке — гонорарах и деньгах, но и в наличии работы. Отказываться от ролей он не привык.
Правда, сейчас, как подчеркнул Батырев, он уже может позволить себе выбирать. Актер заверил, что ждал этого момента, когда сможет отказываться от плохих проектов. Раньше этого он позволить себе не мог. Нужно было зарабатывать, нужды были деньги. Сейчас все стало проще, помогает узнаваемость. Ролей и предложений стало куда больше.
«Я приверженец советской культуры, советского кино, советской психологической драмы, комедии», - добавил Батырев.
На первое место, как подметил Антон, вышло качество материала. И нет никакой разницы, к какой категории относится фильм: костюмированный, исторический или современный. Любую историю, по словам актера, можно снять красиво и трогательно. Не всегда спецэффекты сделают проект качественным и ярким.
«Гораздо интереснее снять фильм про фрезеровщика без двух пальцев. Таких людей у нас две трети страны. Поэтому у меня тут выбор не в пользу исторического, а в пользу хорошего материала», - делится своими мыслями Батырев.
С сыном на «ты»
Откровенно рассказал Антон Батырев и о том, как он воспитывает сына. Актер старается уделять Добрыне как можно больше внимания. И это притом, что с матерью мальчика звезда сериала «Ничто не случается дважды» успел разойтись. Актер дал понять, что общается с сынишкой. Отец и сын живут недалеко друг от друга. Поэтому Антон даже может водить мальчугана в школу. На каникулах им удается куда-то выезжать, проводить вместе досуг.
«Мы с бывшей женой совершенно спокойно договариваемся, подстраховываем друг друга. Все в порядке», - подметил Антон.
Антон Батырев с сыном Добрыней. Фото: соцсети
Сынишка Антона Батырева увлекается спортом, ходит по разным секциям. Сначала его увлекло плавание, а потом аэроспорт. Это занятия в аэротрубе. Там, как выразился актер, работают все мышцы тела — очень полезно.
В этом виде спорта Антон своего сына поддержать пока не может. И все из-за повреждения плечевого сустава. Еще несколько лет назад актер неудачно упал. В работе старая травма особо не мешает, а вот летать в трубе Батырев, увы, невозможно.
Антон Батырев с девушкой Анной. Фото: соцсети, скриншот
Нашел любовь
У актера складывается не только карьера в кино, но и личная жизнь. Поговаривают, что после трех официальных браков, актер нашел счастье с нынешней возлюбленной Анной Савельевой, которая младше на 15 лет. Влюбленные вместе уже два года. По словам Антона, любимая его понимает, всегда занимает его сторону, не скандалит и не истерит. И самое главное, не считает, что мир крутится вокруг нее.
В своей второй половинке актер ценит женственность, мудрость и красоту. В своем микроблоге Антон Батырев не так давно публиковал снимки, которые напоминали свадебные кадры. Однако распространяться о личном актер не стал. Поклонники же поняли все без слов, поздравив пару со свадьбой.
По материалам КП, WomanHit