Звезда сериала «Ничто не случается дважды» Антон Батырев — о воспитании сына и надоевших ролях красавчика с прищуренным взглядом

Уход от плохих ролей

Актер не скрывает, что чаще всего снимается именно в сериалах. Как подметил Антон Батырев, дело не только в заработке — гонорарах и деньгах, но и в наличии работы. Отказываться от ролей он не привык.

Правда, сейчас, как подчеркнул Батырев, он уже может позволить себе выбирать. Актер заверил, что ждал этого момента, когда сможет отказываться от плохих проектов. Раньше этого он позволить себе не мог. Нужно было зарабатывать, нужды были деньги. Сейчас все стало проще, помогает узнаваемость. Ролей и предложений стало куда больше.

«Я приверженец советской культуры, советского кино, советской психологической драмы, комедии», - добавил Батырев.

На первое место, как подметил Антон, вышло качество материала. И нет никакой разницы, к какой категории относится фильм: костюмированный, исторический или современный. Любую историю, по словам актера, можно снять красиво и трогательно. Не всегда спецэффекты сделают проект качественным и ярким.

«Гораздо интереснее снять фильм про фрезеровщика без двух пальцев. Таких людей у нас две трети страны. Поэтому у меня тут выбор не в пользу исторического, а в пользу хорошего материала», - делится своими мыслями Батырев.

С сыном на «ты»

Откровенно рассказал Антон Батырев и о том, как он воспитывает сына. Актер старается уделять Добрыне как можно больше внимания. И это притом, что с матерью мальчика звезда сериала «Ничто не случается дважды» успел разойтись. Актер дал понять, что общается с сынишкой. Отец и сын живут недалеко друг от друга. Поэтому Антон даже может водить мальчугана в школу. На каникулах им удается куда-то выезжать, проводить вместе досуг.