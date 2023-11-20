«Видимо, денег не хватает на еду»: поклонники пожалели Ренату Литвинову, увидев ее изможденную фигурку на фото из Парижа

Известная актриса и режиссер Рената Литвинова уже практически два года живет в Париже. В столице Франции у знаменитости есть собственная квартира, доставшаяся от бывшего мужа, бизнесмена Леонида Добровского.
Подчеркивает худобу
Внимание публики к себе Рената Литвинова сейчас привлекает своим телом. Актриса, которой в январе исполнится 57 лет, позирует для фото в странных образах, всячески подчеркивая худобу. Кстати, в одном из интервью Рената Литвинова признавалась, что она не боится стареть, а вот прибавить в весе — это ее самый главный страх.
Актрисе уже практически под шестьдесят, а она имеет телосложение подростка. По крайней мере, так Рената Литвинова выглядит на фото, которые, вероятно, тщательнейшим образом обрабатывает.
«Вечная симметрия», — так подписала новый снимок, сделанный в Париже, Рената Литвинова.
На фото актриса предстала в белом топе, обнажившем ее острые плечи и выпирающие ключицы. Поклонники, мягко говоря, остались не в восторге от того, как выглядит Рената Литвинова.
Рената Литвинова. Фото: соцсети
«Да она не человек, а карикатура», — высказался пользователь с ником Betovastojna.
«Селебы, это у вас там воздушно-капельным путем передается что ли? Или это челендж такой — кого раньше не станет видно за удочкой? Ну, серьезно?» — отреагировала подписчица zhekis_v.
«Видимо, денег не хватает на еду», — высказал предположение пользователь Renroberti.
«Вид, как будто бы держали в заточении без еды долгое время. Изможденная и безжизненная. Грустное фото», — оценила alevtina_2203.
«Я бы еще добавила, болезненная. Нет в этом теле красоты и женственности!» — предыдущего комментатора поддержала galina.morozova29.
«Ну, уже слишком, что там с внутренними органами? После блокады люди восстанавливались долго, а тут... Все ж таки должна быть золотая середина», — считает Shishnikova.
«Будто в кадр попала смерть с ее оголяющими последние желания мыслями», - резюмировала viktoriya_review.
Случайные заработки
Слова одного из подписчиков о том, что Ренате Литвиновой, вероятно, в Париже не хватает денег на еду, могут быть не так далеки от истины.
Так Рената Литвинова выглядела четыре года назад. Фото: Global Look Press
То, что переехавшая во Францию Рената Литвинова, там не востребована, это факт. Актрисе приходится перебиваться случайными заработками. Никаких свидетельств того, что Ренату Литвинову пригласили в театр в Европе или предложили роли в кино, нет.
В Париже Рената Литвинова поставила спектакль «Кактус», который весной этого года представила на суд зрителей. С постановкой она планировала отправиться на гастроли. Но вмешались непредвиденные обстоятельства.
«Три спектакля «Кактус» в Израиле отменены по независящим от нас причинам. Билеты можно сдать — средства будут возвращены. Но мы будем играть 10 декабря в театре «Савой» в Хельсинки наш «Кактус» и точно в Париже в начале февраля», — объявила в телеграм-канале Рената Литвинова.
Настоящей отдушиной для Ренаты Литвиновой стали Недели моды в Париже, куда ее приглашает в качестве модели один модный бренд. Да еще периодически Рената Литвинова принимает участие в фотосессиях для глянцевых журналов. Но и первое, и второе — нечастые явления даже в Париже.
Но ради получения хоть какого-то дохода Рената Литвинова согласна и на такие редкие возможности еще раз напомнить о себе и тщательно сохраняемой красоте, что на шестом десятке, разумеется, большой труд.
Дочь Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская. Фото: соцсети
Стоит напомнить, что у Ренаты Литвиновой есть дочь от брака с бизнесменом Леонидом Добровским. Ульяне 22 года. Она окончила элитную французскую школу — École des Roches. Ульяна Добровская унаследовала красоту своей матери, она модель и актриса.
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