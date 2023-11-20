«Видимо, денег не хватает на еду»: поклонники пожалели Ренату Литвинову, увидев ее изможденную фигурку на фото из Парижа

Известная актриса и режиссер Рената Литвинова уже практически два года живет в Париже. В столице Франции у знаменитости есть собственная квартира, доставшаяся от бывшего мужа, бизнесмена Леонида Добровского.

Подчеркивает худобу

Внимание публики к себе Рената Литвинова сейчас привлекает своим телом. Актриса, которой в январе исполнится 57 лет, позирует для фото в странных образах, всячески подчеркивая худобу. Кстати, в одном из интервью Рената Литвинова признавалась, что она не боится стареть, а вот прибавить в весе — это ее самый главный страх.

Актрисе уже практически под шестьдесят, а она имеет телосложение подростка. По крайней мере, так Рената Литвинова выглядит на фото, которые, вероятно, тщательнейшим образом обрабатывает.

«Вечная симметрия», — так подписала новый снимок, сделанный в Париже, Рената Литвинова.

На фото актриса предстала в белом топе, обнажившем ее острые плечи и выпирающие ключицы. Поклонники, мягко говоря, остались не в восторге от того, как выглядит Рената Литвинова.