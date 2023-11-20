«Сухая соломка на голове! Зато какая счастливая»: в Сети обсуждают свежее фото 74-летней Пугачевой без парика и макияжа

«Обычная старушка»

Певица Алена Кравец считает, что для иностранцев Пугачева «обычная молодящаяся старушка в парике». Артистка подтвердила мнение обывателей о том, что за границей жену Максима Галкина* никто не узнает. Хотя изредка к Примадонне подходят ее русскоговорящие поклонники с просьбой о совместном селфи.

Так, ряд отечественных изданий обратил внимание на свежее фото Аллы Борисовны, которое перекочевало на фан-странички пабликов. Алла Борисовна настолько расслабилась, что даже согласилась позировать без своего любимого аксессуара — парика.

Жена юмориста Максима Галкина* — большая любительница накладных искусственных волос. Еще в молодости у Примадонны были густые пушистые волосы. С годами, как сама говорила Алла Борисовна, ее шевелюра поредела. Так, обращаясь к поклонникам и хейтерам, певица в очередной раз попросила их не считать волосы на ее голове. Вот что тогда говорила Пугачева.

«И не надо считать количество волос на моей голове (после Чернобыля — спасибо, хоть что-то осталось). И голос мой уставший все равно звучит, если учесть, что полвека, несмотря на болезни, я бежала к любимым зрителям и делала все, чтобы они были счастливы. И ноги ходят, и глаза видят, и уши слышат», — заверила певица, дав отпор хейтерам.

Таким образом, артистка дала понять, что не жалуется ни на свое здоровье, ни на внешность. Хотя ранее Примадонна утверждала, что ей, конечно же, хочется выглядеть молодо рядом с мужем. К тому же для Аллы Борисовны было важно быть своим детям — двойняшкам Гарри и Лизе — мамой, а не бабушкой.