«Вот это гром-бедра»: пополневшая Клава Кока без юбки лишила фанатов дара речи

Клава Кока уже больше пяти лет активно строит карьеру. Она стала популярной исполнительницей. Певица выпустила множество хитов. Теперь она частая гостья на телевизионных шоу. Но в этом году у артистки появился бойфренд Александр Поверин. Она этой осенью с ним отдохнула на Мальдивах. Звезда не стеснялась красоваться в бикини.
На днях Клава вернулась в Москву. Она проводит время на съемках. Но 9 ноября певица выложила кадр, который сделала ночью дома. Она предстала в одной футболке без юбки. Блондинка обнажила свои мощные бедра. Она не прикрыла свои прелести. Кока грациозно приложила ладошку к ножке. Она еще была с макияжем.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники признались, что лишились дара речи. Многие заметили, что певица поправилась. Она ранее уже опровергала слухи о беременности. Но теперь ее слова заподозрили в интересном положении. «Какая аппетитная», «Ой, вот это поправилась», «Сочная стала», «Вот это гром-бедра», «Отпуск прошел хорошо», — стали писать подписчики.