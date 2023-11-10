«Вот это гром-бедра»: пополневшая Клава Кока без юбки лишила фанатов дара речи

На днях Клава вернулась в Москву. Она проводит время на съемках. Но 9 ноября певица выложила кадр, который сделала ночью дома. Она предстала в одной футболке без юбки. Блондинка обнажила свои мощные бедра. Она не прикрыла свои прелести. Кока грациозно приложила ладошку к ножке. Она еще была с макияжем.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».