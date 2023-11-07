Валя Карнавал в бикини удивила фанатов, обнажив свои внушительные формы в бассейне: стринги пропали в недрах

На днях Валя решила подразнить фанатов. Она запечатлелась в бассейне. Блогерша в бикини плавала на огромной надувной подушке. При этом певица обнажила свои упругие ягодицы. Стриги буквально пропали в недрах ее форм. Карнавал подставила прелести солнцу. На коже блестели капли воды.

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