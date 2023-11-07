Валя Карнавал в бикини удивила фанатов, обнажив свои внушительные формы в бассейне: стринги пропали в недрах

Валя Карнавал уже больше пяти лет строит карьеру. Она стала одной из самых известных блогеров в стране. Также девушка поет и выпускает треки. В 21 год артистка может похвастаться роскошной жизнью. Недавно она рассталась с женихом. После этого певица похудела и сменила имидж. А теперь снова отдыхает на Мальдивах, где делает смелые фото.
На днях Валя решила подразнить фанатов. Она запечатлелась в бассейне. Блогерша в бикини плавала на огромной надувной подушке. При этом певица обнажила свои упругие ягодицы. Стриги буквально пропали в недрах ее форм. Карнавал подставила прелести солнцу. На коже блестели капли воды.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники были удивлены. Многие стали подозревать ее в пластике, так как решили, что после похудения так выглядеть фигура не может. «Нашла что показать», «Ну откуда такие наливные яблочки?», «Валя, признайся, что сделала их», «Ого, прям так», «Слишком все идеально», «Тут красиво выглядит пятая точка, но так не естественно», — прокомментировали пост подписчики.