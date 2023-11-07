Черные вьющиеся волосы, ни капли макияжа: Регина Тодоренко в боди оголила свой «сдобный» тыл, поразив народ

Регина Тодоренко уже давно работает на телевидении. Она стала одной из самых известных персон после шоу «Орел и решка». Потом Регина стала работать над новыми проектами и успела стать мамой сыновей: Михаила и Мирослава. Но все это время она грезила о роли в кино. И теперь звезда делится кадрами со съемок, где ей дали возможность перевоплотиться в персонажа, который ее полная противоположность.
После родов Тодоренко долго худела. Пока она не добилась идеальных форм. Однако для роли актриса облачилась в тугое черное боди. Она также надела парик с темными вьющимися локонами и очки для зрения. При этом артистка была без макияжа. Регина оголила свои мощные бедра перед камерой.
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Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды
«Для меня работа в кино - это терапия! Я могу быть кем-угодно, применить абсолютно разные роли и попасть в ситуации, которые в моей реальной жизни, возможно, никогда не произошли бы», – похвасталась она.
Поклонники были удивлены. Многие даже не узнали знаменитость. «Тут совсем другая», «А вам так идет», «Главное опять с голым низом», «Ничего не меняется, вас видно, парик на вас или не парик», «Формы стали такие мамские», — стали писать в Сети.