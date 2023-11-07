Черные вьющиеся волосы, ни капли макияжа: Регина Тодоренко в боди оголила свой «сдобный» тыл, поразив народ

После родов Тодоренко долго худела. Пока она не добилась идеальных форм. Однако для роли актриса облачилась в тугое черное боди. Она также надела парик с темными вьющимися локонами и очки для зрения. При этом артистка была без макияжа. Регина оголила свои мощные бедра перед камерой.

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