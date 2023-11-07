Пенка покрыла интимную зону: обнаженная Клава Кока в ванной свела с ума фанатов

Клава Кока за последние пять лет стала настоящей звездой. Она собирает целые стадионы, а ее треки в миг становятся хитами. При этом певица носит откровенные наряды и не боится экспериментировать с имиджем. Минувшим летом она встретила любовь. Поклонники переживали, что с появлением в ее жизни Александра Поверина звезда перестанет демонстрировать пикантные кадры.
Этой осенью Клава решила отдохнуть на Мальдивах с бойфрендом. Несколько дней она наслаждалась солнцем и романтикой. И на радость подписчикам блондинка красовалась не только в бикини. На новом фото блондинка была без одежды. Она нежилась в ванне с теплой водой. Кока прикрыла свои прелести пенкой. Она лежала в ванной комнате с панорамными окнами, из которых открылся красочный вид на океан.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены снимком. Многие догадались, что его сделал Александр. «Вот это красота», «Даже так? И он не против?», «Когда рискуешь показать слишком много», «Пенка тут прикрыла самое важное», «Ну что за русалочка», «Тут все шикарно от девушки в пене до вида на лазурную воду за окном», «Ох, что творит любовь», — стали писать в Сети.