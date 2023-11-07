Пенка покрыла интимную зону: обнаженная Клава Кока в ванной свела с ума фанатов

Этой осенью Клава решила отдохнуть на Мальдивах с бойфрендом. Несколько дней она наслаждалась солнцем и романтикой. И на радость подписчикам блондинка красовалась не только в бикини. На новом фото блондинка была без одежды. Она нежилась в ванне с теплой водой. Кока прикрыла свои прелести пенкой. Она лежала в ванной комнате с панорамными окнами, из которых открылся красочный вид на океан.

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