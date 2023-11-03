А на днях Наталья улетела с мужем в ОАЭ. Там проходит фестиваль Best Music Fest, где она выступила с другими звездами. Но певица нашла время и для отдыха. Она устроила зрелищную фотосессию на побережье. Жена Преснякова в черном мини-бикини грациозно позировала на камеру. Подольская показала рельефный пресс и упругие бедра.

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