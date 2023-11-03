Наталья Подольская уже давно выступает на сцене. Она продолжает выпускать новые песни. Также певица запустила свое шоу «Ваша Наташа». Так как она растит двоих сыновей, то решила поделиться своим опытом в передаче. К слову, в 41 года артистке также удается подогревать отношения с Владимиром Пресняковым и выглядеть безупречно.
А на днях Наталья улетела с мужем в ОАЭ. Там проходит фестиваль Best Music Fest, где она выступила с другими звездами. Но певица нашла время и для отдыха. Она устроила зрелищную фотосессию на побережье. Жена Преснякова в черном мини-бикини грациозно позировала на камеру. Подольская показала рельефный пресс и упругие бедра.
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«Я просто не могла оставить вас без фото в купальнике. Вы бы меня не простили», – написала она.
Поклонники были сражены тем, какая у певицы спортивная фигура. «Очень красивая! Прекрасная мама, прекрасная певица! Фигура отличная», «В 41 год так шикарно выглядеть. Молодец», «Вот это фитоняшка», «Фигура идеальная, ноги длинные шикарные, тело подтянутое, талия, бедра — все огонь», — прокомментировали пост подписчики.