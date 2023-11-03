«Вот это фитоняшка»: 41-летняя Подольская сразила фигурой в бикини пляж в Эмиратах — хороша со всех сторон

Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды

Жена Владимира Преснякова устроила зрелищную фотосессию на берегу.

Наталья Подольская уже давно выступает на сцене. Она продолжает выпускать новые песни. Также певица запустила свое шоу «Ваша Наташа». Так как она растит двоих сыновей, то решила поделиться своим опытом в передаче. К слову, в 41 года артистке также удается подогревать отношения с Владимиром Пресняковым и выглядеть безупречно.

А на днях Наталья улетела с мужем в ОАЭ. Там проходит фестиваль Best Music Fest, где она выступила с другими звездами. Но певица нашла время  и для отдыха. Она устроила зрелищную фотосессию на побережье. Жена Преснякова в черном мини-бикини грациозно позировала на камеру. Подольская показала рельефный пресс и упругие бедра. 

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Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды

«Я просто не могла оставить вас без фото в купальнике. Вы бы меня не простили», – написала она.

Поклонники были сражены тем, какая у певицы спортивная фигура. «Очень красивая! Прекрасная мама, прекрасная певица! Фигура отличная», «В 41 год так шикарно выглядеть. Молодец», «Вот это фитоняшка», «Фигура идеальная, ноги длинные шикарные, тело подтянутое, талия, бедра — все огонь», — прокомментировали пост подписчики.

 

Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды

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