Ирина Шейк обнажила свои округлости фигуры, распахнув плащ: сразила публику пикантным видом

31 октября многие звезды примерила дерзкие наряд. Ирина решила покрасоваться к плаще. Она его распахнула, продемонстрировав округлости фигуры. Модель едва прикрыла грудь, надев металлический бюстгальтер. А юбка оказалась такой короткой, что были видны трусики. Шейк похвасталась загорелым телом и своим рельефным прессом.

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