Ирина Шейк обнажила свои округлости фигуры, распахнув плащ: сразила публику пикантным видом

Ирина Шейк уже давно стала популярной персоной. Она продолжает участвовать в модных показах. В свои 37 лет модель не перестает следить за фигурой. Она любит дефилировать в дерзких образах. В этом году брюнетка не раз красовалась в «голых» платьях на красных дорожках. Также она позировала в бикини. Но ей удалось удивить народ на Хеллоуин.
31 октября многие звезды примерила дерзкие наряд. Ирина решила покрасоваться к плаще. Она его распахнула, продемонстрировав округлости фигуры. Модель едва прикрыла грудь, надев металлический бюстгальтер. А юбка оказалась такой короткой, что были видны трусики. Шейк похвасталась загорелым телом и своим рельефным прессом.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Ирина. Многие отметили, что с такой фигурой она может себе позволить любой лук. Но нашлись и те, кто подверг ее критике.
«Ой, даже так», «Вот это костюмчик», «Интересно, кого она изображает», «Грудь видно», «Слишком вульгарно даже для Хеллоуина», — стали писать в Сети.