Клава Кока в кожаном мини-платье засветила грудь без лифчика: игриво выпуклости фигуры показала на камеру

Клава Кока уже давно стала известной персоной. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. Певица не только дает концерты, но и часто снимается в разных шоу. До недавнего времени она мечтала о любви и свадьбе. И вот артистка встретила вторую половинку. Теперь поклонники то и дело подозревают ее в беременности. А звезда заверяет, что просто поправилась.
На этот раз Клава решила поделиться кадрами с нового выступления. Она облачилась в кожаное мини-платье и сапоги на шнуровке. Наряд с откровенным декольте позволил ей сверкнуть прелестями. Блондинка едва не выронила свои округлые полушария груди, так как была без без лифчика. Кока рукой попыталась прикрыть бедра, так как наряд оказался очень коротким.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит певица. Однако многие удивляются тому, что она носит такие луки. «Ой, а парень не ревнует?», «Очень открытое вверх», «Грудь почти убежала», «Стала такой живой, любовь окрыляет», «Ого, какой наряд! Прям дива рока», «Клава, у вас все аппетитки видно», — стали писать пользователи Сети.