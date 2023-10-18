Бородина в купальнике козырнула сочными формами в Таиланде: словно голливудская дива — на лежаке у бассейна

Ксения Бородина уже давно стала популярной персоной. Она продолжает работать на телевидении. Примечательно, что в свои 40 лет брюнетка много внимания уделяет фигуре. После развода с Курбаном Омаровым она похудела и стала заниматься спортом. Образы звезды тоже стали более откровенными. На этот раз она уехала в Таиланд на съемки и устроила пикантную фотосессию.
На этот раз Бородина покрасовалась в купальнике цвета сочной травы. Она решила понежится на шезлонге в бассейна на фоне пальм и виллы. Телеведущая сверкнула пышным бюстом и своими мощными бедрами. А вот живот она прикрыла книжкой. Ксения не забыла про солнцезащитные очки. Она игриво переминала ножками.
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Поклонники отметили, что телеведущая похожа на голливудскую диву. Многие восхитились ее формами. «Ох, а так можно?», «Просто само совершенство», «Книжка лежит где надо», «Просто идеальная картинка», «Всем утерла нос», «Богиня», — стали писать подписчики. Напомним, что Бородина ранее также позировала на пляже, но ее искусали песчаные мухи. Теперь она не ходит на побережье.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды