Бородина в купальнике козырнула сочными формами в Таиланде: словно голливудская дива — на лежаке у бассейна

На этот раз Бородина покрасовалась в купальнике цвета сочной травы. Она решила понежится на шезлонге в бассейна на фоне пальм и виллы. Телеведущая сверкнула пышным бюстом и своими мощными бедрами. А вот живот она прикрыла книжкой. Ксения не забыла про солнцезащитные очки. Она игриво переминала ножками.

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