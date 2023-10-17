Анна Нетребко раскинула ноги на лодке в Италии и оконфузилась: показала лишнее

Обычно Анна часто хвастается дорогими покупками. В 52 года она продолжает следить за модой. На днях певица оказалась в Италии. Она насладилась прогулкой в лодке. В соцсети артистка выложила кадр, на котором предстала в костюме цвета барби. Она бесстыдно раскинула ноги, чем привлекла к себе внимание. Нетребко показала то, что точно хотела скрыть.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».