Анна Нетребко раскинула ноги на лодке в Италии и оконфузилась: показала лишнее

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она одной из самых знаменитых оперных певиц в мире. Примечательно, что она живет в Вене, но дома бывает редко. Большую часть времени артистка гастролирует. В Москве она не была больше года. Звезда успела столкнуться с критикой и отменой концертов в 2022 году. но потом вернулась к привычному графику.
Обычно Анна часто хвастается дорогими покупками. В 52 года она продолжает следить за модой. На днях певица оказалась в Италии. Она насладилась прогулкой в лодке. В соцсети артистка выложила кадр, на котором предстала в костюме цвета барби. Она бесстыдно раскинула ноги, чем привлекла к себе внимание. Нетребко показала то, что точно хотела скрыть.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Поклонники сразу заметили почерневшие пятки звезды. Это удивило ее многотысячную аудиторию. «Ой, что дома нет пемзы?», «Босиком ходите везде?», «Не пристало диве с грязными ногами ходить», «Не ожидала, что такое увижу», «Помойте пятки», «Педикюр стоит сделать», «Что за вульгарная поза?» — стали писать артистке в Сети хейтеры.