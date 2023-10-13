Валя Карнавал в крохотной юбке щегольнула на публике — просто нимфа: точеные формы заставили всех обомлеть

Недавно состоялась премия «Жара». На ковровой дорожке Валя красовалась в шелковом топике и мини-юбке. Она едва прикрыла свои прелести. Певица сделала акцент на плоском животе и точеных ногах. Многие отметили, что она стала выглядеть как подросток, хотя ей 21 год. Карнавал сразу была окружена мужчинами и папарацци.

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