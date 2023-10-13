Валя Карнавал в крохотной юбке щегольнула на публике — просто нимфа: точеные формы заставили всех обомлеть

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной. Она регулярно выступает на публике. Армия ее поклонников только растет. В этом году блогерша рассталась с женихом. Сначала она переживала, а потом стала чаще выходить в свет, снимать новые клипы. Певица даже похудела. Теперь она без стеснения носит откровенные наряды.
Недавно состоялась премия «Жара». На ковровой дорожке Валя красовалась в шелковом топике и мини-юбке. Она едва прикрыла свои прелести. Певица сделала акцент на плоском животе и точеных ногах. Многие отметили, что она стала выглядеть как подросток, хотя ей 21 год. Карнавал сразу была окружена мужчинами и папарацци.
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Поклонники поразились тому, как сильно Валя похудела. Некоторые даже выразили беспокойство. Но многие осыпали ее комплиментами. «Ого, какая стала», «Такая плоская», «А куда все делось?», «Слишком сильно похудела», «Живот такой плоский», «Ох, тряпки нацепила», «Изюминка пропала», «Сказочная! Прям нимфа», — стали писать в Сети.