Нюша в мокром платье засветила все свои «сдобные» прелести, надев лишь трусики: все ахнули от такого вида

Нюша уже больше 15 лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных персон в стране. В 33 года певица совмещает материнство и карьеру. После рождения второго ребенка она почти свела на нет свои концерты, но в этом году все изменилось. Теперь артистка снова выступает. Она похудела, обновила гардероб и снова делится смелыми кадрами.
На этот раз Нюша решила напомнить, что учится принимать себя и свое тело после родов. Она влыожила фото, на котором красуется в океане под дождем. Певица отметилась в мокром платье, которое прилипло к коже. Она засветила свои прелести, так как была лишь в трусиках. Артистка решила повернуться к камере, обнажив свою грудь. Она не стала прикрывать свои женские формы.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены кадром. Многие осыпали Нюшу комплиментами. «Ну что за богиня», «Какая вы красотка», «Просто нет слов», «Получилось так соблазнительно», «Словно нимфа», «Очень нравится это фото», «Грудь всему свету показала», «Пикантно», — стали писать в Сети.