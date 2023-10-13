Нюша в мокром платье засветила все свои «сдобные» прелести, надев лишь трусики: все ахнули от такого вида

На этот раз Нюша решила напомнить, что учится принимать себя и свое тело после родов. Она влыожила фото, на котором красуется в океане под дождем. Певица отметилась в мокром платье, которое прилипло к коже. Она засветила свои прелести, так как была лишь в трусиках. Артистка решила повернуться к камере, обнажив свою грудь. Она не стала прикрывать свои женские формы.

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