Наталья Рудова в трусиках и майке на голое тело блеснула формами: будоражущий кадр из спальни

Наталья Рудова уже давно снимается в кино. Ее также можно увидеть на вечеринках. В свои 40 лет она следит за фигурой и часто оказывается в центре внимания. Пока актриса не торопится выходить замуж, но ее регулярно видят в компании парней. На шоу «Выжить в Дубае» она общалась с Тимуром Батрутдиновым и другими участниками. Наряды звезды зачастую очень смелые.
На этот раз Рудова решила поделиться домашним кадром. Она живет в просторной квартире в Москве. Блондинка предстала в тонкой майке и трусиках. Она подчеркнула свою изящную грудь и упругие бедра. Актриса решила пошалить. Она сползла с кровати на пол и сделала селфи. Кадр попал в Сеть.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Однако некоторые раскритиковали ее за откровенный кадр. «Ой, какая милашка», «Грудь тут меньше, чем обычно», «И для кого такое выкладывать? Пошлятина», «Ну, явно ищете мужчину», «Какая стройняшка», «Просто ангел», — стали писать пользователи Сети.