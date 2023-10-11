Агата Муцениеце привлекла внимание парней: без стеснения обнажила свои прелести, сняв лифчик (горячее фото)

Агата Муцениеце уже больше 10 лет снимается в кино. Она признавалась, что сначала была моделью, а потом уже смогла стать актрисой. После развода с Павлом Прилучным прошло три года. Она не только сама заработала на новый дом, содержит двоих детей, но и блистает в кабаре театре. Артистка похудела и стала более раскованной. На днях она сразила фанатов.
В соцсети Агата решила выложить горячий кадр. Она позировала топлес, сняв не только майку, но и лифчик. Актриса оголила свой рельефный пресс. Она рукой прикрыла свою округлую грудь. Муцениеце была в брюках и без макияжа. Теперь каждое утро она начинает со спорта. Примечательно, что о любви и свадьбе звезда больше не мечтает, но кадр взбудоражил парней.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены смелостью актрисы. Многие осыпали экс-жену Прилучного комплиментами. «Ох, вот это мамасита», «Какая вы красивая», «Приятно смотреть на такие формы», «Как же вы похорошели», «Шикарно выглядите», «Ой, какой пикантный вид», «Ну с такой фигурой можно и топлес», — стали писать в Сети.