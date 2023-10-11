Агата Муцениеце привлекла внимание парней: без стеснения обнажила свои прелести, сняв лифчик (горячее фото)

В соцсети Агата решила выложить горячий кадр. Она позировала топлес, сняв не только майку, но и лифчик. Актриса оголила свой рельефный пресс. Она рукой прикрыла свою округлую грудь. Муцениеце была в брюках и без макияжа. Теперь каждое утро она начинает со спорта. Примечательно, что о любви и свадьбе звезда больше не мечтает, но кадр взбудоражил парней.

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