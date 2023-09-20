«Выглядит модно и стильно»: Пугачева в полупрозрачной блузке-разлетайке открыла изящные плечи на детском празднике — кокетка

Алла Пугачева уже давно стала легендарной певицей. Однако в последние годы она уже не дает концерты. Артистка поет только в кругу друзей. Она занимается воспитанием двойняшек Лизы и Гарри. В 2022 году Примадонна с семьей переехала в Израиль. Она пристроила детей в местную школу. А в свободное время звезда видится с коллегами и посещает концерты.
18 сентября Пугачева устроила скромный праздник на трехэтажной вилле в Кесарии. Она с мужем Максимом Галкиным* отметила юбилей двойняшек. Лиза и Гарри повеселились с друзьями и насладились сладостями. Детям пары исполнилось по 10 лет. Алла Борисовна предстала на вечеринке в белой блузку-разлетайке с кружевом. Она предпочла открыть изящные плечи. Наряднее была лишь Лиза в серебристом платье.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Алла Борисовна в 74 года. Многие отметили, что она не меняет свой стиль. А для Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.
«Кружево, открытые плечи, рюши, объемные рукава... делают образ Аллы Борисовны романтичным и женственным. Кстати, зона декольте выглядит довольно презентабельно и позволяет себя демонстрировать. Так что акцент сделан правильно.
Открытые плечи еще и добавляют модного градуса образу, поскольку являются модной деталью или, как это еще называется — микротрендом. На Неделе моды в Париже осень-зима — 2023/2024 голые плечи продемонстрировали в своих коллекциях Valentino, Alexander McQueen, Balmain.
Кружево в моде уже не первый сезон, но уверенно удерживает свои позиции на модном пьедестале. Так что образ Аллы Борисовны в тренде. Но самое главное для любого образа — это ситуативность (по какому случаю он комплектуется).
Белый цвет в сочетании с кружевом делают образ праздничным, а легкий и воздушный фасон добавляют легкости и непринужденности, под стать детскому празднику. Так что Алла Борисовна выглядит модно, стильно и уместно для празднования дня рождения детей!» — поделилась мнением эксперт.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Алла Пугачева с дочкой. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro