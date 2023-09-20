«Выглядит модно и стильно»: Пугачева в полупрозрачной блузке-разлетайке открыла изящные плечи на детском празднике — кокетка

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алла Борисовна в 74 года. Многие отметили, что она не меняет свой стиль. А для Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Кружево, открытые плечи, рюши, объемные рукава... делают образ Аллы Борисовны романтичным и женственным. Кстати, зона декольте выглядит довольно презентабельно и позволяет себя демонстрировать. Так что акцент сделан правильно.

Открытые плечи еще и добавляют модного градуса образу, поскольку являются модной деталью или, как это еще называется — микротрендом. На Неделе моды в Париже осень-зима — 2023/2024 голые плечи продемонстрировали в своих коллекциях Valentino, Alexander McQueen, Balmain.

Кружево в моде уже не первый сезон, но уверенно удерживает свои позиции на модном пьедестале. Так что образ Аллы Борисовны в тренде. Но самое главное для любого образа — это ситуативность (по какому случаю он комплектуется).

Белый цвет в сочетании с кружевом делают образ праздничным, а легкий и воздушный фасон добавляют легкости и непринужденности, под стать детскому празднику. Так что Алла Борисовна выглядит модно, стильно и уместно для празднования дня рождения детей!» — поделилась мнением эксперт.