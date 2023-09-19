Агата Муцениеце сняла пикантное видео в постели: без лифчика засветила свои прелести — природная красота

На днях Агата улетела в Сочи. Она снимается в новом проекте. А вот дети отправились к папе и мачехе. Пока актриса находится в отеле в одиночестве, она решила снять пикантное видео. В пять утра экс-жена Прилучного понежилась в постели в шелковой ночнушке. Муцениеце засветила свои прелести без лифчика, когда плюхнулась на кровати. Более того, она была без макияжа и укладки.

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