Агата Муцениеце сняла пикантное видео в постели: без лифчика засветила свои прелести — природная красота

Агата Муцениеце уже давно стала известной персоной. Она снимается в кино больше 10 лет. Многие поклонники ее знают по сериалу «Закрытая школа». Также актриса вела телевизионное шоу «Голос. Дети». А после развода с Павлом Прилучным она похудела и стала блистать в кабаре театре. Теперь звезда все чаще демонстрирует свою красоту.
На днях Агата улетела в Сочи. Она снимается в новом проекте. А вот дети отправились к папе и мачехе. Пока актриса находится в отеле в одиночестве, она решила снять пикантное видео. В пять утра экс-жена Прилучного понежилась в постели в шелковой ночнушке. Муцениеце засветила свои прелести без лифчика, когда плюхнулась на кровати. Более того, она была без макияжа и укладки.
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Поклонники восхитились природной красотой артистки. Многие осыпали ее комплиментами. «Вы такая милашка», «Ой, всегда в красивой пижамке», «Не хватает мужчины», «Как же хороша», «Я увидел ваши ореолы», «Фигурка идеальная», «Что за дива в постели?» — стали писать подписчики.